https://ria.ru/20230512/kitay-1871233644.html

МИД КНР обвинил США в попытке подавить Китай

МИД КНР обвинил США в попытке подавить Китай - РИА Новости, 12.05.2023

МИД КНР обвинил США в попытке подавить Китай

Стремление США лишить Китай статуса развивающейся страны имеет целью подавить и сдержать развитие КНР, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T11:18

2023-05-12T11:18

2023-05-12T11:18

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китай

сша

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ПЕКИН, 12 мая - РИА Новости. Стремление США лишить Китай статуса развивающейся страны имеет целью подавить и сдержать развитие КНР, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее нижняя палата конгресса США единогласно приняла проект закона, предписывающий госсекретарю содействовать отмене статуса развивающейся страны для Китая в рамках международных организаций и договоров, в которых участвует Вашингтон. "США распространяют разного рода ложные суждения, пытаясь отрицать статус Китая как развивающейся страны. Их реальные намерения сводятся к тому, чтобы подавить и ограничить пространство для развития Китая", - сказал дипломат. Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай будет решительно защищать свой статус развивающейся страны, укреплять солидарность и сотрудничество с другими развивающимися странами, неуклонно стремиться к увеличению представительства и голоса развивающихся стран в системе международного управления и решительно защищать законные права и интересы развивающихся стран. Дипломат отметил, что является ли Китай развивающейся страной или нет, "решать не США". В последние годы Соединенные Штаты регулярно обвиняют Китай в злоупотреблении статусом развивающейся страны, так как он дает КНР ряд преференций в рамках системы международной торговли, которые, по мнению критиков, несовместимы с развитой экономикой этого государства. Сам Пекин подобные обвинения отвергает: так, в опубликованной в 2021 году Белой книге Китай именуется самой крупной развивающейся страной в мире.

https://ria.ru/20230512/kongress-1871177064.html

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китай

сша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, китай, сша