Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР обвинил США в попытке подавить Китай - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/kitay-1871233644.html
МИД КНР обвинил США в попытке подавить Китай
МИД КНР обвинил США в попытке подавить Китай - РИА Новости, 12.05.2023
МИД КНР обвинил США в попытке подавить Китай
Стремление США лишить Китай статуса развивающейся страны имеет целью подавить и сдержать развитие КНР, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:18
2023-05-12T11:18
в мире
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg
ПЕКИН, 12 мая - РИА Новости. Стремление США лишить Китай статуса развивающейся страны имеет целью подавить и сдержать развитие КНР, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее нижняя палата конгресса США единогласно приняла проект закона, предписывающий госсекретарю содействовать отмене статуса развивающейся страны для Китая в рамках международных организаций и договоров, в которых участвует Вашингтон. "США распространяют разного рода ложные суждения, пытаясь отрицать статус Китая как развивающейся страны. Их реальные намерения сводятся к тому, чтобы подавить и ограничить пространство для развития Китая", - сказал дипломат. Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай будет решительно защищать свой статус развивающейся страны, укреплять солидарность и сотрудничество с другими развивающимися странами, неуклонно стремиться к увеличению представительства и голоса развивающихся стран в системе международного управления и решительно защищать законные права и интересы развивающихся стран. Дипломат отметил, что является ли Китай развивающейся страной или нет, "решать не США". В последние годы Соединенные Штаты регулярно обвиняют Китай в злоупотреблении статусом развивающейся страны, так как он дает КНР ряд преференций в рамках системы международной торговли, которые, по мнению критиков, несовместимы с развитой экономикой этого государства. Сам Пекин подобные обвинения отвергает: так, в опубликованной в 2021 году Белой книге Китай именуется самой крупной развивающейся страной в мире.
https://ria.ru/20230512/kongress-1871177064.html
https://ria.ru/20230511/lovushka-1870931285.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cce28e17e098f587452f81bd274f2e26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша
В мире, Китай, США
МИД КНР обвинил США в попытке подавить Китай

МИД КНР: США стремятся подавить Китай, пытаясь отнять у него статус развивающейся страны

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 12 мая - РИА Новости. Стремление США лишить Китай статуса развивающейся страны имеет целью подавить и сдержать развитие КНР, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее нижняя палата конгресса США единогласно приняла проект закона, предписывающий госсекретарю содействовать отмене статуса развивающейся страны для Китая в рамках международных организаций и договоров, в которых участвует Вашингтон.
Самолет B-52 на американской военной базе Андресон на острове Гуам в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
В конгресс США внесли проект о сдерживании возможных ударов КНР в АТР
Вчера, 02:11
"США распространяют разного рода ложные суждения, пытаясь отрицать статус Китая как развивающейся страны. Их реальные намерения сводятся к тому, чтобы подавить и ограничить пространство для развития Китая", - сказал дипломат.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай будет решительно защищать свой статус развивающейся страны, укреплять солидарность и сотрудничество с другими развивающимися странами, неуклонно стремиться к увеличению представительства и голоса развивающихся стран в системе международного управления и решительно защищать законные права и интересы развивающихся стран. Дипломат отметил, что является ли Китай развивающейся страной или нет, "решать не США".
В последние годы Соединенные Штаты регулярно обвиняют Китай в злоупотреблении статусом развивающейся страны, так как он дает КНР ряд преференций в рамках системы международной торговли, которые, по мнению критиков, несовместимы с развитой экономикой этого государства. Сам Пекин подобные обвинения отвергает: так, в опубликованной в 2021 году Белой книге Китай именуется самой крупной развивающейся страной в мире.
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
В Китае нашли ловушку, устроенную США на Украине
11 мая, 06:16
 
В миреКитайСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала