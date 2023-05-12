https://ria.ru/20230512/kitay-1871233644.html
МИД КНР обвинил США в попытке подавить Китай
МИД КНР обвинил США в попытке подавить Китай - РИА Новости, 12.05.2023
МИД КНР обвинил США в попытке подавить Китай
Стремление США лишить Китай статуса развивающейся страны имеет целью подавить и сдержать развитие КНР, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:18
2023-05-12T11:18
2023-05-12T11:18
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ПЕКИН, 12 мая - РИА Новости. Стремление США лишить Китай статуса развивающейся страны имеет целью подавить и сдержать развитие КНР, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее нижняя палата конгресса США единогласно приняла проект закона, предписывающий госсекретарю содействовать отмене статуса развивающейся страны для Китая в рамках международных организаций и договоров, в которых участвует Вашингтон. "США распространяют разного рода ложные суждения, пытаясь отрицать статус Китая как развивающейся страны. Их реальные намерения сводятся к тому, чтобы подавить и ограничить пространство для развития Китая", - сказал дипломат. Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай будет решительно защищать свой статус развивающейся страны, укреплять солидарность и сотрудничество с другими развивающимися странами, неуклонно стремиться к увеличению представительства и голоса развивающихся стран в системе международного управления и решительно защищать законные права и интересы развивающихся стран. Дипломат отметил, что является ли Китай развивающейся страной или нет, "решать не США". В последние годы Соединенные Штаты регулярно обвиняют Китай в злоупотреблении статусом развивающейся страны, так как он дает КНР ряд преференций в рамках системы международной торговли, которые, по мнению критиков, несовместимы с развитой экономикой этого государства. Сам Пекин подобные обвинения отвергает: так, в опубликованной в 2021 году Белой книге Китай именуется самой крупной развивающейся страной в мире.
https://ria.ru/20230512/kongress-1871177064.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша
МИД КНР обвинил США в попытке подавить Китай
МИД КНР: США стремятся подавить Китай, пытаясь отнять у него статус развивающейся страны
ПЕКИН, 12 мая - РИА Новости. Стремление США лишить Китай статуса развивающейся страны имеет целью подавить и сдержать развитие КНР, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее нижняя палата конгресса США единогласно приняла проект закона, предписывающий госсекретарю содействовать отмене статуса развивающейся страны для Китая в рамках международных организаций и договоров, в которых участвует Вашингтон.
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"США распространяют разного рода ложные суждения, пытаясь отрицать статус Китая как развивающейся страны. Их реальные намерения сводятся к тому, чтобы подавить и ограничить пространство для развития Китая", - сказал дипломат.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай будет решительно защищать свой статус развивающейся страны, укреплять солидарность и сотрудничество с другими развивающимися странами, неуклонно стремиться к увеличению представительства и голоса развивающихся стран в системе международного управления и решительно защищать законные права и интересы развивающихся стран. Дипломат отметил, что является ли Китай развивающейся страной или нет, "решать не США".
В последние годы Соединенные Штаты регулярно обвиняют Китай в злоупотреблении статусом развивающейся страны, так как он дает КНР ряд преференций в рамках системы международной торговли, которые, по мнению критиков, несовместимы с развитой экономикой этого государства. Сам Пекин подобные обвинения отвергает: так, в опубликованной в 2021 году Белой книге Китай именуется самой крупной развивающейся страной в мире.
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