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Русский "Кинжал" против ПВО Patriot. Кто кого в итоге сбил - РИА Новости, 12.05.2023
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13:40 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/kinzhal-1871289512.html
Русский "Кинжал" против ПВО Patriot. Кто кого в итоге сбил
Русский "Кинжал" против ПВО Patriot. Кто кого в итоге сбил - РИА Новости, 12.05.2023
Русский "Кинжал" против ПВО Patriot. Кто кого в итоге сбил
Украинские СМИ сотрясает очередная "победа". В Киеве утверждают, что во время последнего ракетного налета на столицу, ПВО удалось сбить российскую гиперзвуковую РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:40
2023-05-12T13:40
безопасность
киев
польша
брюссель
виталий кличко
патрик райдер
министерство обороны сша
bild
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Украинские СМИ сотрясает очередная "победа". В Киеве утверждают, что во время последнего ракетного налета на столицу, ПВО удалось сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал". С обломками боеприпаса даже сфотографировался мэр города Виталий Кличко. Однако даже неспециалисту понятно, что здесь что-то неладно.Сомнительный трофейИнформацию об успешном перехвате немедленно подхватили западные СМИ и официальные лица. Ее подтвердил глава пресс-службы Пентагона Патрик Райдер. Американская Washington Post расхвалила зенитно-ракетное вооружение западного образца и заявила, что именно оно причастно к уничтожению боеприпаса.Немецкий телеканал Bild пошел еще дальше и отправил корреспондента изучить обломки якобы российской ракеты. Журналист в кадре ковыряется в непонятных железка и с видом знатока заключает: да, это "Кинжал".Впрочем, эта версия не выдерживает никакой критики. Во-первых, обломки настоящей сверхсекретной ракеты никто не хранил бы под открытым небом, не допускал к ним журналистов и градоначальников. Такой ценный трофей уже находился бы сильно западнее Киева – как минимум, в Польше – и его бы уже изучали западные специалисты.Не секрет, что Пентагон и Брюссель крайне заинтересованы в российских технологиях гиперзвукового оружия и не упустили бы шанс их изучить.Во-вторых, боеприпас, который продемонстрировали украинские СМИ, просто-напросто не похож на "Кинжал". Внешний облик гиперзвуковой ракеты уже давно не является секретом. Истребители-перехватчики МиГ-31К неоднократно летали с этим изделием на парадах 9 мая. Некоторые эксперты отмечают, что продемонстрированный боеприпас сильно напоминает бетонобойную авиабомбу БЕТАБ.Сложная цельСпециалисты отмечают, что головная часть представленного киевскими властями предмета состоит из толстого металла. У настоящей ракеты "Кинжал" она изготовлена из радиопрозрачной стеклокерамики. При ударе о землю она не должна была сохраниться в целости. Да и в целом предмет выглядит очень массивно для сверхскоростной гиперзвуковой ракеты.Источник в Минобороны заявил, что информация о перехвате "Кинжала" является вбросом и попыткой выдать желаемое за действительное. По его словам, скорость полета ракеты превышает предельные боевые режимы поставленных Западом Киеву зенитных ракетных комплексов, включая Patriot.Кроме того, на конечном участке полета "Кинжал" совершает противозенитный маневр и практически вертикально заходит на цель, что осложняет возможность его перехвата.
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РИА Новости
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безопасность, киев, польша, брюссель, виталий кличко, патрик райдер, министерство обороны сша, bild
Безопасность, Киев, Польша, Брюссель, Виталий Кличко, Патрик Райдер, Министерство обороны США, Bild

Русский "Кинжал" против ПВО Patriot. Кто кого в итоге сбил

© Фото : Anthony SweeneyАмериканский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Фото : Anthony Sweeney
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Украинские СМИ сотрясает очередная "победа". В Киеве утверждают, что во время последнего ракетного налета на столицу, ПВО удалось сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал". С обломками боеприпаса даже сфотографировался мэр города Виталий Кличко. Однако даже неспециалисту понятно, что здесь что-то неладно.

Сомнительный трофей

Информацию об успешном перехвате немедленно подхватили западные СМИ и официальные лица. Ее подтвердил глава пресс-службы Пентагона Патрик Райдер. Американская Washington Post расхвалила зенитно-ракетное вооружение западного образца и заявила, что именно оно причастно к уничтожению боеприпаса.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал"
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Кинжал - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал"
Немецкий телеканал Bild пошел еще дальше и отправил корреспондента изучить обломки якобы российской ракеты. Журналист в кадре ковыряется в непонятных железка и с видом знатока заключает: да, это "Кинжал".
Впрочем, эта версия не выдерживает никакой критики. Во-первых, обломки настоящей сверхсекретной ракеты никто не хранил бы под открытым небом, не допускал к ним журналистов и градоначальников. Такой ценный трофей уже находился бы сильно западнее Киева – как минимум, в Польше – и его бы уже изучали западные специалисты.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Не секрет, что Пентагон и Брюссель крайне заинтересованы в российских технологиях гиперзвукового оружия и не упустили бы шанс их изучить.
Во-вторых, боеприпас, который продемонстрировали украинские СМИ, просто-напросто не похож на "Кинжал". Внешний облик гиперзвуковой ракеты уже давно не является секретом. Истребители-перехватчики МиГ-31К неоднократно летали с этим изделием на парадах 9 мая. Некоторые эксперты отмечают, что продемонстрированный боеприпас сильно напоминает бетонобойную авиабомбу БЕТАБ.

Сложная цель

Специалисты отмечают, что головная часть представленного киевскими властями предмета состоит из толстого металла. У настоящей ракеты "Кинжал" она изготовлена из радиопрозрачной стеклокерамики. При ударе о землю она не должна была сохраниться в целости. Да и в целом предмет выглядит очень массивно для сверхскоростной гиперзвуковой ракеты.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИстребитель МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" прибыл на базу Хмеймим в Сирии для участия в учении ВМФ в Средиземном море. Кадр видео
Истребитель МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал прибыл на базу Хмеймим в Сирии для участия в учении ВМФ в Средиземном море. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Истребитель МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" прибыл на базу Хмеймим в Сирии для участия в учении ВМФ в Средиземном море. Кадр видео
Источник в Минобороны заявил, что информация о перехвате "Кинжала" является вбросом и попыткой выдать желаемое за действительное. По его словам, скорость полета ракеты превышает предельные боевые режимы поставленных Западом Киеву зенитных ракетных комплексов, включая Patriot.
Кроме того, на конечном участке полета "Кинжал" совершает противозенитный маневр и практически вертикально заходит на цель, что осложняет возможность его перехвата.
 
БезопасностьКиевПольшаБрюссельВиталий КличкоПатрик РайдерМинистерство обороны СШАBild
 
 
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