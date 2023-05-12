https://ria.ru/20230512/kinzhal-1871289512.html

Русский "Кинжал" против ПВО Patriot. Кто кого в итоге сбил

Русский "Кинжал" против ПВО Patriot. Кто кого в итоге сбил - РИА Новости, 12.05.2023

Русский "Кинжал" против ПВО Patriot. Кто кого в итоге сбил

Украинские СМИ сотрясает очередная "победа". В Киеве утверждают, что во время последнего ракетного налета на столицу, ПВО удалось сбить российскую гиперзвуковую РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:40

2023-05-12T13:40

2023-05-12T13:40

безопасность

киев

польша

брюссель

виталий кличко

патрик райдер

министерство обороны сша

bild

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Украинские СМИ сотрясает очередная "победа". В Киеве утверждают, что во время последнего ракетного налета на столицу, ПВО удалось сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал". С обломками боеприпаса даже сфотографировался мэр города Виталий Кличко. Однако даже неспециалисту понятно, что здесь что-то неладно.Сомнительный трофейИнформацию об успешном перехвате немедленно подхватили западные СМИ и официальные лица. Ее подтвердил глава пресс-службы Пентагона Патрик Райдер. Американская Washington Post расхвалила зенитно-ракетное вооружение западного образца и заявила, что именно оно причастно к уничтожению боеприпаса.Немецкий телеканал Bild пошел еще дальше и отправил корреспондента изучить обломки якобы российской ракеты. Журналист в кадре ковыряется в непонятных железка и с видом знатока заключает: да, это "Кинжал".Впрочем, эта версия не выдерживает никакой критики. Во-первых, обломки настоящей сверхсекретной ракеты никто не хранил бы под открытым небом, не допускал к ним журналистов и градоначальников. Такой ценный трофей уже находился бы сильно западнее Киева – как минимум, в Польше – и его бы уже изучали западные специалисты.Не секрет, что Пентагон и Брюссель крайне заинтересованы в российских технологиях гиперзвукового оружия и не упустили бы шанс их изучить.Во-вторых, боеприпас, который продемонстрировали украинские СМИ, просто-напросто не похож на "Кинжал". Внешний облик гиперзвуковой ракеты уже давно не является секретом. Истребители-перехватчики МиГ-31К неоднократно летали с этим изделием на парадах 9 мая. Некоторые эксперты отмечают, что продемонстрированный боеприпас сильно напоминает бетонобойную авиабомбу БЕТАБ.Сложная цельСпециалисты отмечают, что головная часть представленного киевскими властями предмета состоит из толстого металла. У настоящей ракеты "Кинжал" она изготовлена из радиопрозрачной стеклокерамики. При ударе о землю она не должна была сохраниться в целости. Да и в целом предмет выглядит очень массивно для сверхскоростной гиперзвуковой ракеты.Источник в Минобороны заявил, что информация о перехвате "Кинжала" является вбросом и попыткой выдать желаемое за действительное. По его словам, скорость полета ракеты превышает предельные боевые режимы поставленных Западом Киеву зенитных ракетных комплексов, включая Patriot.Кроме того, на конечном участке полета "Кинжал" совершает противозенитный маневр и практически вертикально заходит на цель, что осложняет возможность его перехвата.

киев

польша

брюссель

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безопасность, киев, польша, брюссель, виталий кличко, патрик райдер, министерство обороны сша, bild