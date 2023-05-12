https://ria.ru/20230512/khischenie-1871332637.html
Для фигурантов дела о хищении у Баталовых запросили до семи лет тюрьмы
Для фигурантов дела о хищении у Баталовых запросили до семи лет тюрьмы - РИА Новости, 12.05.2023
Для фигурантов дела о хищении у Баталовых запросили до семи лет тюрьмы
Прокурор в прениях сторон запросил юристу Михаилу Цивину 7 лет колонии по делу о хищении имущества актера Алексея Баталова, его жене актрисе Наталье Дрожжиной – РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:46
2023-05-12T15:46
2023-05-12T15:48
происшествия
россия
жилье
москва
алексей баталов
наталья дрожжина (актриса)
михаил цивин (юрист)
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросил юристу Михаилу Цивину 7 лет колонии по делу о хищении имущества актера Алексея Баталова, его жене актрисе Наталье Дрожжиной – 6 лет, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы. Цивину он запросил 7 лет колонии и штраф в 400 тысяч рублей, а третьему фигуранту, бывшему нотариусу Дмитрию Бублию, - 5 лет колонии и штраф в 300 тысяч. Супруги обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ). Бублий обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 202 УК РФ) и пособничестве в совершении мошенничества. На заседании присутствовала дочь Баталова. По версии следствия, афера была организована актрисой Дрожжиной и ее мужем юристом Цивиным, которые, войдя в доверие к вдове Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания поддержки, несколько лет помогали семье, но затем, используя доверенность, сняли практически все сбережения потерпевших - более 20 миллионов рублей. Кроме того, по данным следствия, знакомый нотариус Дрожжиной и Цивина Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых к ним перешли принадлежавшие Марии Баталовой доля в квартире, расположенной по улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение. В дальнейшем Бублий удостоверил подписи потерпевших с нарушением нотариальных процедур. Суд лишил Бублия права заниматься нотариальной деятельностью и признал недействительными нотариально удостоверенные им договоры пожизненного содержания с иждивением, предметом которых была недвижимость.
https://ria.ru/20230428/moshennichestvo-1868324980.html
https://ria.ru/20230410/khischenie-1864190798.html
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происшествия, россия, жилье, москва, алексей баталов, наталья дрожжина (актриса), михаил цивин (юрист)
Происшествия, Россия, Жилье, Москва, Алексей Баталов, Наталья Дрожжина (актриса), Михаил Цивин (юрист)
Для фигурантов дела о хищении у Баталовых запросили до семи лет тюрьмы
Прокурор запросил от пяти до семи лет фигурантам дела о хищении имущества актера Баталова
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросил юристу Михаилу Цивину 7 лет колонии по делу о хищении имущества актера Алексея Баталова, его жене актрисе Наталье Дрожжиной – 6 лет, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
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"Прошу окончательно назначить наказание Дрожжиной в размере 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, с назначением штрафа в размере 200 тысяч рублей", - сказал гособвинитель.
Цивину он запросил 7 лет колонии и штраф в 400 тысяч рублей, а третьему фигуранту, бывшему нотариусу Дмитрию Бублию, - 5 лет колонии и штраф в 300 тысяч.
Супруги обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ
). Бублий обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 202 УК РФ) и пособничестве в совершении мошенничества.
На заседании присутствовала дочь Баталова.
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По версии следствия, афера была организована актрисой Дрожжиной и ее мужем юристом Цивиным, которые, войдя в доверие к вдове Баталова
и его младшей дочери под предлогом оказания поддержки, несколько лет помогали семье, но затем, используя доверенность, сняли практически все сбережения потерпевших - более 20 миллионов рублей.
Кроме того, по данным следствия, знакомый нотариус Дрожжиной и Цивина Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых к ним перешли принадлежавшие Марии Баталовой доля в квартире, расположенной по улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение. В дальнейшем Бублий удостоверил подписи потерпевших с нарушением нотариальных процедур.
Суд лишил Бублия права заниматься нотариальной деятельностью и признал недействительными нотариально удостоверенные им договоры пожизненного содержания с иждивением, предметом которых была недвижимость.
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