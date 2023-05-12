https://ria.ru/20230512/khischenie-1871332637.html

Для фигурантов дела о хищении у Баталовых запросили до семи лет тюрьмы

Для фигурантов дела о хищении у Баталовых запросили до семи лет тюрьмы - РИА Новости, 12.05.2023

Для фигурантов дела о хищении у Баталовых запросили до семи лет тюрьмы

Прокурор в прениях сторон запросил юристу Михаилу Цивину 7 лет колонии по делу о хищении имущества актера Алексея Баталова, его жене актрисе Наталье Дрожжиной – РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T15:46

2023-05-12T15:46

2023-05-12T15:48

происшествия

россия

жилье

москва

алексей баталов

наталья дрожжина (актриса)

михаил цивин (юрист)

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросил юристу Михаилу Цивину 7 лет колонии по делу о хищении имущества актера Алексея Баталова, его жене актрисе Наталье Дрожжиной – 6 лет, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы. Цивину он запросил 7 лет колонии и штраф в 400 тысяч рублей, а третьему фигуранту, бывшему нотариусу Дмитрию Бублию, - 5 лет колонии и штраф в 300 тысяч. Супруги обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ). Бублий обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 202 УК РФ) и пособничестве в совершении мошенничества. На заседании присутствовала дочь Баталова. По версии следствия, афера была организована актрисой Дрожжиной и ее мужем юристом Цивиным, которые, войдя в доверие к вдове Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания поддержки, несколько лет помогали семье, но затем, используя доверенность, сняли практически все сбережения потерпевших - более 20 миллионов рублей. Кроме того, по данным следствия, знакомый нотариус Дрожжиной и Цивина Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых к ним перешли принадлежавшие Марии Баталовой доля в квартире, расположенной по улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение. В дальнейшем Бублий удостоверил подписи потерпевших с нарушением нотариальных процедур. Суд лишил Бублия права заниматься нотариальной деятельностью и признал недействительными нотариально удостоверенные им договоры пожизненного содержания с иждивением, предметом которых была недвижимость.

https://ria.ru/20230428/moshennichestvo-1868324980.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, жилье, москва, алексей баталов, наталья дрожжина (актриса), михаил цивин (юрист)