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В Исламабаде освободили под залог экс-премьера Пакистана Хана - РИА Новости, 12.05.2023
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13:20 12.05.2023 (обновлено: 14:54 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/khan-1871280428.html
В Исламабаде освободили под залог экс-премьера Пакистана Хана
В Исламабаде освободили под залог экс-премьера Пакистана Хана - РИА Новости, 12.05.2023
В Исламабаде освободили под залог экс-премьера Пакистана Хана
Судебная коллегия Верховного суда Исламабада освободила экс-премьера, лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана под залог по делу "Аль-Кадир",... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:20
2023-05-12T14:54
в мире
исламабад
пакистан
имран хан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая — РИА Новости. Судебная коллегия Верховного суда Исламабада освободила экс-премьера, лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана под залог по делу "Аль-Кадир", сообщило издание Dawn.Коллегия судей одобрила освобождение политика под залог сроком на две недели, до 26 мая. Суд также направил уведомление Национальному бюро подотчетности и поручил представить ответ на следующем слушании.Издание отмечает, что адвокаты Хана во время заседания подали дополнительные иски, призывающие Верховный суд Исламабада объединить все дела, возбужденные против экс-премьера, и поручить властям предоставить подробную информацию о делах, зарегистрированных против него.Также телеканал Geo сообщил, что Высокий суд Исламабада запретил до следующей среды арестовывать экс-премьера по любым делам, возбужденным против него после 9 мая.По данным местных СМИ, сейчас против Хана в различных судах страны возбудили несколько десятков уголовных дел, по которым ему предъявили обвинения по множеству статей Уголовного кодекса Пакистана.Во вторник Имрана Хана задержали сотрудники Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир". По версии следствия, он вместе с женой получил пять миллиардов рупий и десятки гектаров земли от базирующейся в Исламабаде компании недвижимости Bahria Town в обмен на защиту фирмы в деле об отмывании денег, а само соглашение между фирмой и руководством партии нанесло ущерб госбюджету на 50 миллиардов рупий. В среду суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней. В четверг Верховный суд Пакистана признал его арест "недействительным и незаконным" и распорядился немедленно освободить экс-премьера.Вскоре после задержания Хана его партия призвала к массовым митингам по всей стране, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией. По последним данным, погибло по меньшей мере десять человек, более 1750 получили ранения.В ответ власти Пакистана распорядились направить армейские части в провинции Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва, а также столицу страны, где проходят наиболее сильные протесты.
https://ria.ru/20230511/pakistan-1870905512.html
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в мире, исламабад, пакистан, имран хан
В мире, Исламабад, Пакистан, Имран Хан
В Исламабаде освободили под залог экс-премьера Пакистана Хана

Судебная коллегия Верховного суда Исламабада освободила под залог экс-премьера Хана

© AFP 2023 / AAMIR QURESHIЭкс-премьер Пакистана Имран Хан у здания Верховного суда в Исламабаде. 12 мая 2023
Экс-премьер Пакистана Имран Хан у здания Верховного суда в Исламабаде. 12 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AFP 2023 / AAMIR QURESHI
Экс-премьер Пакистана Имран Хан у здания Верховного суда в Исламабаде. 12 мая 2023
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая — РИА Новости. Судебная коллегия Верховного суда Исламабада освободила экс-премьера, лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана под залог по делу "Аль-Кадир", сообщило издание Dawn.
Коллегия судей одобрила освобождение политика под залог сроком на две недели, до 26 мая. Суд также направил уведомление Национальному бюро подотчетности и поручил представить ответ на следующем слушании.
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Издание отмечает, что адвокаты Хана во время заседания подали дополнительные иски, призывающие Верховный суд Исламабада объединить все дела, возбужденные против экс-премьера, и поручить властям предоставить подробную информацию о делах, зарегистрированных против него.
Также телеканал Geo сообщил, что Высокий суд Исламабада запретил до следующей среды арестовывать экс-премьера по любым делам, возбужденным против него после 9 мая.
По данным местных СМИ, сейчас против Хана в различных судах страны возбудили несколько десятков уголовных дел, по которым ему предъявили обвинения по множеству статей Уголовного кодекса Пакистана.
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Во вторник Имрана Хана задержали сотрудники Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир". По версии следствия, он вместе с женой получил пять миллиардов рупий и десятки гектаров земли от базирующейся в Исламабаде компании недвижимости Bahria Town в обмен на защиту фирмы в деле об отмывании денег, а само соглашение между фирмой и руководством партии нанесло ущерб госбюджету на 50 миллиардов рупий.
В среду суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней. В четверг Верховный суд Пакистана признал его арест "недействительным и незаконным" и распорядился немедленно освободить экс-премьера.
Вскоре после задержания Хана его партия призвала к массовым митингам по всей стране, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией. По последним данным, погибло по меньшей мере десять человек, более 1750 получили ранения.
В ответ власти Пакистана распорядились направить армейские части в провинции Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва, а также столицу страны, где проходят наиболее сильные протесты.
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