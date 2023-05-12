https://ria.ru/20230512/kardashyan-1871031626.html

Названа причина смерти двойника Ким Кардашьян

Названа причина смерти двойника Ким Кардашьян - РИА Новости, 12.05.2023

Названа причина смерти двойника Ким Кардашьян

Американка Кристина Гуркани, получившая известность как двойник Ким Кардашьян на популярном сайте для взрослых, умерла после проведенной без лицензии... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T04:54

2023-05-12T04:54

2023-05-12T04:54

шоубиз

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кимберли кардашян

знаменитости

пластическая хирургия

сша

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Американка Кристина Гуркани, получившая известность как двойник Ким Кардашьян на популярном сайте для взрослых, умерла после проведенной без лицензии пластической операции, сообщает People. По словам прокурора округа Сан-Матео Стива Вагстаффе, причиной смерти модели послужили инъекции для увеличения ягодиц.В People отмечают, что вещество, убившее девушку, находится на токсикологической экспертизе. Женщина, которая предположительно делала инъекции Гуркани, была арестована в конце апреля. Ей предъявили обвинения в непредумышленном убийстве и врачебной практике без лицензии. Кристина Гуркани была моделью на онлайн-сервисе для взрослых и зарабатывала деньги благодаря сходству с телезвездой Ким Кардашьян.Ради того, чтобы быть похожей на светскую львицу, девушка сделала ряд пластических операций.Это не первый случай, когда пластическая операция закончилась летальным исходом для двойника знаменитости. Ранее канадский актер Сент фон Колуччи умер после хирургического вмешательства. Молодой человек хотел быть похожим на звезду K-pop группы BTS Чимина, но скончался после размещения импланта в челюсти. У него развилась инфекция.

https://ria.ru/20230420/munbin-1866594302.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

onlyfans, кимберли кардашян, знаменитости, пластическая хирургия, сша