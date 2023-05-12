https://ria.ru/20230512/kaliningrad-1871308310.html

В Калининграде прокомментировали инициативу Литвы по переименованию города

В Калининграде прокомментировали инициативу Литвы по переименованию города - РИА Новости, 12.05.2023

В Калининграде прокомментировали инициативу Литвы по переименованию города

Идея Литвы переименовать Калининград — это попытка оседлать польский медиатренд, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T14:32

2023-05-12T14:32

2023-05-12T15:57

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КАЛИНИНГРАД, 12 мая — РИА Новости. Идея Литвы переименовать Калининград — это попытка оседлать польский медиатренд, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков."Инициатива двух депутатов литовского парламента в настоящее время не заслуживает внимания, поскольку не носит официального статуса. Пока это лишь попытка литовских парламентариев оседлать медиатренд из Польши", — сказал он.Литва вслед за Польшей решила переименовать Калининград. Депутаты сейма Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене считают, что город нужно называть Караляучюс. С этой инициативой они обратились в Государственную комиссию по литовскому языку, сообщило местное издание Alfa.Ранее Варшава изменила официальное название Калининграда на Крулевец. Решение Комиссии по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики при главном Геодезисте страны вступило в силу во вторник, сообщал телеканал TVN.Как отмечалось, специалисты приняли во внимание то, что "город, ныне носящий польское название Калининград, известен в Польше под традиционным названием Крулевец". При этом "факт названия большого города, расположенного недалеко от польских границ, именем Михаила Ивановича Калинина <...> имеет в Польше эмоциональный, негативный характер".Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков назвал решение Варшавы инсинуацией и призвал придерживаться официальных топонимов.

https://ria.ru/20230510/kaliningrad-1870844719.html

https://ria.ru/20230510/kaliningrad-1870883642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

калининград, литва, польша, общество, в мире