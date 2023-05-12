https://ria.ru/20230512/ka-32-1871221283.html

Два вертолета начали тушить крупный пожар в подмосковном Дзержинском

Два вертолета начали тушить крупный пожар в подмосковном Дзержинском - РИА Новости, 12.05.2023

Два вертолета начали тушить крупный пожар в подмосковном Дзержинском

Два вертолета Ка-32 приступили к тушению крупного пожара в подмосковном Дзержинском, где на открытой площадке горят автомобильные покрышки, рассказали РИА... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T10:40

2023-05-12T10:40

2023-05-12T12:05

происшествия

дзержинский

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Два вертолета Ка-32 приступили к тушению крупного пожара в подмосковном Дзержинском, где на открытой площадке горят автомобильные покрышки, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "В 10.20 приступили к тушению пожара два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра", - сказал собеседник агентства.

дзержинский

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, дзержинский, московская область (подмосковье)