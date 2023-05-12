https://ria.ru/20230512/ka-32-1871221283.html
Два вертолета начали тушить крупный пожар в подмосковном Дзержинском
Два вертолета начали тушить крупный пожар в подмосковном Дзержинском - РИА Новости, 12.05.2023
Два вертолета начали тушить крупный пожар в подмосковном Дзержинском
Два вертолета Ка-32 приступили к тушению крупного пожара в подмосковном Дзержинском, где на открытой площадке горят автомобильные покрышки, рассказали РИА... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:40
2023-05-12T10:40
2023-05-12T12:05
происшествия
дзержинский
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Два вертолета Ка-32 приступили к тушению крупного пожара в подмосковном Дзержинском, где на открытой площадке горят автомобильные покрышки, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "В 10.20 приступили к тушению пожара два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дзержинский, московская область (подмосковье)
Происшествия, Дзержинский, Московская область (Подмосковье)
Два вертолета начали тушить крупный пожар в подмосковном Дзержинском
Два вертолета Ка-32 начали тушить крупный пожар в подмосковном Дзержинском