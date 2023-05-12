Рейтинг@Mail.ru
Два вертолета начали тушить крупный пожар в подмосковном Дзержинском - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 12.05.2023 (обновлено: 12:05 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/ka-32-1871221283.html
Два вертолета начали тушить крупный пожар в подмосковном Дзержинском
Два вертолета начали тушить крупный пожар в подмосковном Дзержинском - РИА Новости, 12.05.2023
Два вертолета начали тушить крупный пожар в подмосковном Дзержинском
Два вертолета Ка-32 приступили к тушению крупного пожара в подмосковном Дзержинском, где на открытой площадке горят автомобильные покрышки, рассказали РИА... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:40
2023-05-12T12:05
происшествия
дзержинский
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871251302_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1052832e2fca1eb787e46346ab4c5995.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Два вертолета Ка-32 приступили к тушению крупного пожара в подмосковном Дзержинском, где на открытой площадке горят автомобильные покрышки, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "В 10.20 приступили к тушению пожара два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра", - сказал собеседник агентства.
дзержинский
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871251302_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_612335b734dbf3164dabcc0ce304ddd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дзержинский, московская область (подмосковье)
Происшествия, Дзержинский, Московская область (Подмосковье)
Два вертолета начали тушить крупный пожар в подмосковном Дзержинском

Два вертолета Ка-32 начали тушить крупный пожар в подмосковном Дзержинском

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВертолет МЧС России тушит пожар на складе предприятия по переработке отходов, на котором загорелись покрышки, в Дзержинском Московской области
Вертолет МЧС России тушит пожар на складе предприятия по переработке отходов, на котором загорелись покрышки, в Дзержинском Московской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Два вертолета Ка-32 приступили к тушению крупного пожара в подмосковном Дзержинском, где на открытой площадке горят автомобильные покрышки, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 10.20 приступили к тушению пожара два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра", - сказал собеседник агентства.
 
ПроисшествияДзержинскийМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала