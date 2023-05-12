https://ria.ru/20230512/iran-1871250351.html
Иран освободил из тюрьмы гражданина Ирландии
Иран освободил из тюрьмы гражданина Ирландии - РИА Новости, 12.05.2023
Иран освободил из тюрьмы гражданина Ирландии
Посольство Ирана в Ирландии сообщило об освобождении из тюрьмы гражданина этой страны, арестованного за совершение преступлений в сфере безопасности, передает... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:00
2023-05-12T12:00
2023-05-12T12:00
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ирландия
мешхед
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Посольство Ирана в Ирландии сообщило об освобождении из тюрьмы гражданина этой страны, арестованного за совершение преступлений в сфере безопасности, передает агентство ISNA со ссылкой на заявление посольства в Twitter. "Посольство Ирана в Ирландии объявило об освобождении 64-летнего Бернара Фелана, эксперта по туризму, имеющего двойное франко-ирландское гражданство и арестованного в Мешхеде в октябре прошлого года в разгар беспорядков… за сбор и отправку информации, связанной со сферой безопасности", - говорится в сообщении. По информации агентства, Фелан после прохождения судебных процедур в Иране и признания его виновным был приговорен к 6,5 годам тюремного заключения. Во время отбывания срока он поддерживал связь со своей семьей по телефону и пользовался консульскими услугами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, ирландия, мешхед
В мире, Иран, Ирландия, Мешхед
Иран освободил из тюрьмы гражданина Ирландии
ISNA: Иран освободил из тюрьмы гражданина Ирландии, 64-летнего Бернара Фелана