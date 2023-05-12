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Иран освободил из тюрьмы гражданина Ирландии - РИА Новости, 12.05.2023
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12:00 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/iran-1871250351.html
Иран освободил из тюрьмы гражданина Ирландии
Иран освободил из тюрьмы гражданина Ирландии - РИА Новости, 12.05.2023
Иран освободил из тюрьмы гражданина Ирландии
Посольство Ирана в Ирландии сообщило об освобождении из тюрьмы гражданина этой страны, арестованного за совершение преступлений в сфере безопасности, передает... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:00
2023-05-12T12:00
в мире
иран
ирландия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Посольство Ирана в Ирландии сообщило об освобождении из тюрьмы гражданина этой страны, арестованного за совершение преступлений в сфере безопасности, передает агентство ISNA со ссылкой на заявление посольства в Twitter. "Посольство Ирана в Ирландии объявило об освобождении 64-летнего Бернара Фелана, эксперта по туризму, имеющего двойное франко-ирландское гражданство и арестованного в Мешхеде в октябре прошлого года в разгар беспорядков… за сбор и отправку информации, связанной со сферой безопасности", - говорится в сообщении. По информации агентства, Фелан после прохождения судебных процедур в Иране и признания его виновным был приговорен к 6,5 годам тюремного заключения. Во время отбывания срока он поддерживал связь со своей семьей по телефону и пользовался консульскими услугами.
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в мире, иран, ирландия, мешхед
В мире, Иран, Ирландия, Мешхед
Иран освободил из тюрьмы гражданина Ирландии

ISNA: Иран освободил из тюрьмы гражданина Ирландии, 64-летнего Бернара Фелана

© AP Photo / Ebrahim NorooziИранские полицейские в Тегеране
Иранские полицейские в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранские полицейские в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Посольство Ирана в Ирландии сообщило об освобождении из тюрьмы гражданина этой страны, арестованного за совершение преступлений в сфере безопасности, передает агентство ISNA со ссылкой на заявление посольства в Twitter.
"Посольство Ирана в Ирландии объявило об освобождении 64-летнего Бернара Фелана, эксперта по туризму, имеющего двойное франко-ирландское гражданство и арестованного в Мешхеде в октябре прошлого года в разгар беспорядков… за сбор и отправку информации, связанной со сферой безопасности", - говорится в сообщении.
По информации агентства, Фелан после прохождения судебных процедур в Иране и признания его виновным был приговорен к 6,5 годам тюремного заключения. Во время отбывания срока он поддерживал связь со своей семьей по телефону и пользовался консульскими услугами.
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