https://ria.ru/20230512/ipoteka-1871375651.html

Расширение льготной ипотеки для педагогов колледжей рассмотрят в МО

Расширение льготной ипотеки для педагогов колледжей рассмотрят в МО - РИА Новости, 12.05.2023

Расширение льготной ипотеки для педагогов колледжей рассмотрят в МО

Депутаты Мособлдумы предложили министерству образования совместно с министерством жилищной политики рассмотреть возможность расширения льготной ипотеки для... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T17:18

2023-05-12T17:18

2023-05-12T17:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Депутаты Мособлдумы предложили министерству образования совместно с министерством жилищной политики рассмотреть возможность расширения льготной ипотеки для педагогов техникумов и колледжей. Об этом, как сообщил телеканал “360”, рассказала председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.По словам депутата, такие меры поддержки позволят решить вопрос со специалистами со средним профессиональным образованием. В этой связи уровень подготовки преподавателей колледжей, как и их поддержка, очень важны.В прошлом году в регионе открылись два образовательных кластера. Один готовит ребят к работе в отрасли машиностроения, другой готовит специалистов в металлургии. Практика наставничества – отличительная особенность кластеров. В этом случае студентов на всех этапах обучения сопровождают специалисты крупных действующих предприятий.Отмечается, что в этом году в области планируют открыть еще два образовательных кластера на базе раменского и коломенского колледжей.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)