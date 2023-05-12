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Генпрокуратура заявила о необоснованном фильтре Интерпола на запросы России - РИА Новости, 12.05.2023
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12:21 12.05.2023 (обновлено: 12:22 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/interpol-1871258627.html
Генпрокуратура заявила о необоснованном фильтре Интерпола на запросы России
Генпрокуратура заявила о необоснованном фильтре Интерпола на запросы России - РИА Новости, 12.05.2023
Генпрокуратура заявила о необоснованном фильтре Интерпола на запросы России
Интерпол выставил "необоснованный фильтр" на запросы России о розыске, Генпрокуратура требует равного подхода, сообщил РИА Новости в пятницу в кулуарах ПМЮФ... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:21
2023-05-12T12:22
россия
михаил виноградов
интерпол
генеральная прокуратура рф
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Интерпол выставил "необоснованный фильтр" на запросы России о розыске, Генпрокуратура требует равного подхода, сообщил РИА Новости в пятницу в кулуарах ПМЮФ начальник главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Михаил Виноградов. Ранее в Генпрокуратура сообщили РИА Новости, что ведомство до сих пор не получило от Интерпола ответ, будет ли организация инициировать по своим каналам поиск объявленной в международный розыск Натальи Вовк, обвиняемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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россия, михаил виноградов, интерпол, генеральная прокуратура рф, в мире
Россия, Михаил Виноградов, Интерпол, Генеральная прокуратура РФ, В мире
Генпрокуратура заявила о необоснованном фильтре Интерпола на запросы России

Виноградов: Интерпол выставил необоснованный фильтр на запросы России о розыске

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание генеральной прокуратуры России в Москве
Здание генеральной прокуратуры России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры России в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Интерпол выставил "необоснованный фильтр" на запросы России о розыске, Генпрокуратура требует равного подхода, сообщил РИА Новости в пятницу в кулуарах ПМЮФ начальник главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Михаил Виноградов.
«
"С Интерполом продолжается взаимодействие, оно ведется. Да, в прошлом году был выставлен, по нашему мнению, необоснованный фильтр, но мы требуем равного подхода. Вместе с тем взаимодействие продолжается", - сказал Виноградов, отвечая на вопрос РИА Новости, как в настоящее время складывается международное сотрудничество с Интерполом, в том числе в рамках российских запросов.
Ранее в Генпрокуратура сообщили РИА Новости, что ведомство до сих пор не получило от Интерпола ответ, будет ли организация инициировать по своим каналам поиск объявленной в международный розыск Натальи Вовк, обвиняемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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