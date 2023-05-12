https://ria.ru/20230512/interpol-1871258627.html

Генпрокуратура заявила о необоснованном фильтре Интерпола на запросы России

Генпрокуратура заявила о необоснованном фильтре Интерпола на запросы России - РИА Новости, 12.05.2023

Генпрокуратура заявила о необоснованном фильтре Интерпола на запросы России

Интерпол выставил "необоснованный фильтр" на запросы России о розыске, Генпрокуратура требует равного подхода, сообщил РИА Новости в пятницу в кулуарах ПМЮФ... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:21

2023-05-12T12:21

2023-05-12T12:22

россия

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интерпол

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Интерпол выставил "необоснованный фильтр" на запросы России о розыске, Генпрокуратура требует равного подхода, сообщил РИА Новости в пятницу в кулуарах ПМЮФ начальник главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Михаил Виноградов. Ранее в Генпрокуратура сообщили РИА Новости, что ведомство до сих пор не получило от Интерпола ответ, будет ли организация инициировать по своим каналам поиск объявленной в международный розыск Натальи Вовк, обвиняемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230406/interpol-1863474703.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, михаил виноградов, интерпол, генеральная прокуратура рф, в мире