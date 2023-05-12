Генпрокуратура заявила о необоснованном фильтре Интерпола на запросы России
Виноградов: Интерпол выставил необоснованный фильтр на запросы России о розыске
Здание генеральной прокуратуры России в Москве. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Интерпол выставил "необоснованный фильтр" на запросы России о розыске, Генпрокуратура требует равного подхода, сообщил РИА Новости в пятницу в кулуарах ПМЮФ начальник главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Михаил Виноградов.
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"С Интерполом продолжается взаимодействие, оно ведется. Да, в прошлом году был выставлен, по нашему мнению, необоснованный фильтр, но мы требуем равного подхода. Вместе с тем взаимодействие продолжается", - сказал Виноградов, отвечая на вопрос РИА Новости, как в настоящее время складывается международное сотрудничество с Интерполом, в том числе в рамках российских запросов.
Ранее в Генпрокуратура сообщили РИА Новости, что ведомство до сих пор не получило от Интерпола ответ, будет ли организация инициировать по своим каналам поиск объявленной в международный розыск Натальи Вовк, обвиняемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной.
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