https://ria.ru/20230512/inflyatsiya-1871412414.html

В России инфляция в годовом выражении замедлилась до 2,32 процента

В России инфляция в годовом выражении замедлилась до 2,32 процента - РИА Новости, 12.05.2023

В России инфляция в годовом выражении замедлилась до 2,32 процента

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,32% на 10 мая с 2,42% на 2 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T19:13

2023-05-12T19:13

2023-05-12T19:13

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

цены на нефть

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,32% на 10 мая с 2,42% на 2 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За период с 3 по 10 мая 2023 года рост цен отсутствовал. Год к году инфляция снизилась до 2,32%", - говорится в документе. Это минимальное значение инфляции с февраля 2020 года (тогда она составила 2,3%). Как пишет Минэкономразвития, за период с 3 по 10 мая цены на продовольственные товары снизились на 0,06% на фоне ускорения снижения стоимости плодоовощной продукции и замедления роста цен на остальные продовольственные товары. "В секторе непродовольственных товаров цены снизились на 0,01% при снижении цен на электро- и бытовые приборы и замедлении удорожания легковых автомобилей. В секторе услуг рост цен замедлился при снижении темпов роста цен на бытовые услуги", - пишут авторы документа. В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году до 5,3% с 5,5%. Что касается внутригодовой динамики, то министерство ждет, что в июне она будет на уровне 3,6% в годовом выражении, в сентябре ускорится до 4,7%, а в декабре до 5,3%. В 2024-2026 годах инфляция будет находиться на уровне 4%. Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 4,5-6,5%.

https://ria.ru/20230408/inflyatsiya-1863919948.html

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), цены на нефть