https://ria.ru/20230512/hyundai-1871401949.html

Hyundai озвучил Минпромторгу планы продать завод в Петербурге

Hyundai озвучил Минпромторгу планы продать завод в Петербурге - РИА Новости, 12.05.2023

Hyundai озвучил Минпромторгу планы продать завод в Петербурге

Южнокорейский автоконцерн Hyundai рассматривает продажу завода в Санкт-Петербурге: озвучил соответствующие планы Минпромторгу РФ, однако окончательное решение... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T18:31

2023-05-12T18:31

2023-05-12T18:32

экономика

авто

санкт-петербург

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564934247_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_2514647577b862c0574c50df33e9e3b0.jpg

МИНСК, 12 мая - РИА Новости. Южнокорейский автоконцерн Hyundai рассматривает продажу завода в Санкт-Петербурге: озвучил соответствующие планы Минпромторгу РФ, однако окончательное решение об этом не принято, сообщил журналистам вице-премьер РФ - глава министерства Денис Мантуров. "Планы такие действительно нам озвучивались, но окончательных решений не принято", - сказал он, отвечая на вопрос о продаже Hyundai своего автозавода в стране. Информация, что Hyundai может продать свой завод в Санкт-Петербурге, ранее появлялась в южнокорейских СМИ. Среди потенциальных покупателей называлась казахстанская "Астана Моторс", однако сама компания РИА Новости такие планы опровергла.

https://ria.ru/20230331/toyota-1862113658.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, авто, санкт-петербург, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)