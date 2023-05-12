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Hyundai озвучил Минпромторгу планы продать завод в Петербурге - РИА Новости, 12.05.2023
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18:31 12.05.2023 (обновлено: 18:32 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/hyundai-1871401949.html
Hyundai озвучил Минпромторгу планы продать завод в Петербурге
Hyundai озвучил Минпромторгу планы продать завод в Петербурге - РИА Новости, 12.05.2023
Hyundai озвучил Минпромторгу планы продать завод в Петербурге
Южнокорейский автоконцерн Hyundai рассматривает продажу завода в Санкт-Петербурге: озвучил соответствующие планы Минпромторгу РФ, однако окончательное решение... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T18:31
2023-05-12T18:32
экономика
авто
санкт-петербург
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МИНСК, 12 мая - РИА Новости. Южнокорейский автоконцерн Hyundai рассматривает продажу завода в Санкт-Петербурге: озвучил соответствующие планы Минпромторгу РФ, однако окончательное решение об этом не принято, сообщил журналистам вице-премьер РФ - глава министерства Денис Мантуров. "Планы такие действительно нам озвучивались, но окончательных решений не принято", - сказал он, отвечая на вопрос о продаже Hyundai своего автозавода в стране. Информация, что Hyundai может продать свой завод в Санкт-Петербурге, ранее появлялась в южнокорейских СМИ. Среди потенциальных покупателей называлась казахстанская "Астана Моторс", однако сама компания РИА Новости такие планы опровергла.
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санкт-петербург
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экономика, авто, санкт-петербург, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Авто, Санкт-Петербург, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Hyundai озвучил Минпромторгу планы продать завод в Петербурге

Мантуров заявил, что Hyundai рассматривает возможность продажи завода в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкРабочие в сборочном цехе на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге
Рабочие в сборочном цехе на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Рабочие в сборочном цехе на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 12 мая - РИА Новости. Южнокорейский автоконцерн Hyundai рассматривает продажу завода в Санкт-Петербурге: озвучил соответствующие планы Минпромторгу РФ, однако окончательное решение об этом не принято, сообщил журналистам вице-премьер РФ - глава министерства Денис Мантуров.
"Планы такие действительно нам озвучивались, но окончательных решений не принято", - сказал он, отвечая на вопрос о продаже Hyundai своего автозавода в стране.
Информация, что Hyundai может продать свой завод в Санкт-Петербурге, ранее появлялась в южнокорейских СМИ. Среди потенциальных покупателей называлась казахстанская "Астана Моторс", однако сама компания РИА Новости такие планы опровергла.
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