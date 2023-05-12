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СМИ: актриса из "Улиц разбитых фонарей" попала в реанимацию после нападения - РИА Новости, 12.05.2023
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09:21 12.05.2023 (обновлено: 09:33 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/gridasova-1871200539.html
СМИ: актриса из "Улиц разбитых фонарей" попала в реанимацию после нападения
СМИ: актриса из "Улиц разбитых фонарей" попала в реанимацию после нападения - РИА Новости, 12.05.2023
СМИ: актриса из "Улиц разбитых фонарей" попала в реанимацию после нападения
Актрису Марину Гридасову, известную по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" перевели в ожоговую терапию после нападения в... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T09:21
2023-05-12T09:33
санкт-петербург
фонтанка (река)
происшествия
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Актрису Марину Гридасову, известную по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" перевели в ожоговую терапию после нападения в Санкт-Петербурге, сообщил портал 78.ru.По информации журналистов, утром 1 мая 63-летняя Гридасова вышла из своей квартиры, отправилась в сторону набережной Фонтанки и после домой не вернулась. Позже ее обнаружили на улице избитой, без сознания.По словам близких женщины, через два-три дня ее могут перевести из реанимации в обычную палату.
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санкт-петербург, фонтанка (река), происшествия
Санкт-Петербург, Фонтанка (река), Происшествия
СМИ: актриса из "Улиц разбитых фонарей" попала в реанимацию после нападения

78.ru: избитую актрису из "Улиц разбитых фонарей" Гридасову положили в ожоговую реанимацию

© Домашний экран (2019)Кадр из сериала "Тайны следствия-19"
Кадр из сериала Тайны следствия-19
© Домашний экран (2019)
Кадр из сериала "Тайны следствия-19" . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Актрису Марину Гридасову, известную по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" перевели в ожоговую терапию после нападения в Санкт-Петербурге, сообщил портал 78.ru.
По информации журналистов, утром 1 мая 63-летняя Гридасова вышла из своей квартиры, отправилась в сторону набережной Фонтанки и после домой не вернулась. Позже ее обнаружили на улице избитой, без сознания.
«
"Актрису в состоянии средней степени тяжести привезли в одну из больниц 2 мая. Сначала она попала в шоковую реанимацию, но потом ее перевели в ожоговую. Там она находится до сих пор. У женщины переохлаждение, воспаление легких, пневмония", — пояснили в издании.
По словам близких женщины, через два-три дня ее могут перевести из реанимации в обычную палату.
 
Санкт-ПетербургФонтанка (река)Происшествия
 
 
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