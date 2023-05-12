https://ria.ru/20230512/gridasova-1871200539.html

СМИ: актриса из "Улиц разбитых фонарей" попала в реанимацию после нападения

СМИ: актриса из "Улиц разбитых фонарей" попала в реанимацию после нападения - РИА Новости, 12.05.2023

СМИ: актриса из "Улиц разбитых фонарей" попала в реанимацию после нападения

Актрису Марину Гридасову, известную по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" перевели в ожоговую терапию после нападения в... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T09:21

2023-05-12T09:21

2023-05-12T09:33

санкт-петербург

фонтанка (река)

происшествия

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Актрису Марину Гридасову, известную по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" перевели в ожоговую терапию после нападения в Санкт-Петербурге, сообщил портал 78.ru.По информации журналистов, утром 1 мая 63-летняя Гридасова вышла из своей квартиры, отправилась в сторону набережной Фонтанки и после домой не вернулась. Позже ее обнаружили на улице избитой, без сознания.По словам близких женщины, через два-три дня ее могут перевести из реанимации в обычную палату.

санкт-петербург

фонтанка (река)

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

санкт-петербург, фонтанка (река), происшествия