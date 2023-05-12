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Путин продлил срок госслужбы Титову и Вершинину - РИА Новости, 12.05.2023
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13:24 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/gossluzhba-1871281998.html
Путин продлил срок госслужбы Титову и Вершинину
Путин продлил срок госслужбы Титову и Вершинину - РИА Новости, 12.05.2023
Путин продлил срок госслужбы Титову и Вершинину
Президент России Владимир Путин продлил на год срок государственной службы первому замминистра иностранных дел РФ Владимиру Титову, замглавы МИД РФ Сергею... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:24
2023-05-12T13:24
политика
россия
владимир титов
сергей вершинин
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил на год срок государственной службы первому замминистра иностранных дел РФ Владимиру Титову, замглавы МИД РФ Сергею Вершинину и гендиректору МИД РФ Сергею Вязалову, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год: заместителю министра иностранных дел РФ Вершинину Сергею Васильевичу; генерального директору министерства иностранных дел РФ Вязалову Сергею Юрьевичу; первому заместителю министра иностранных дел РФ Титову Владимиру Геннадьевичу", - говорится в документе.
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политика, россия, владимир титов, сергей вершинин, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Владимир Титов, Сергей Вершинин, Владимир Путин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Путин продлил срок госслужбы Титову и Вершинину

Путин продлил на год срок госслужбы первому замглавы МИД Титову и замминистра Вершинину

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил на год срок государственной службы первому замминистра иностранных дел РФ Владимиру Титову, замглавы МИД РФ Сергею Вершинину и гендиректору МИД РФ Сергею Вязалову, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год: заместителю министра иностранных дел РФ Вершинину Сергею Васильевичу; генерального директору министерства иностранных дел РФ Вязалову Сергею Юрьевичу; первому заместителю министра иностранных дел РФ Титову Владимиру Геннадьевичу", - говорится в документе.
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ПолитикаРоссияВладимир ТитовСергей ВершининВладимир ПутинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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