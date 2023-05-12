https://ria.ru/20230512/gossluzhba-1871281998.html

Путин продлил срок госслужбы Титову и Вершинину

Путин продлил срок госслужбы Титову и Вершинину - РИА Новости, 12.05.2023

Путин продлил срок госслужбы Титову и Вершинину

Президент России Владимир Путин продлил на год срок государственной службы первому замминистра иностранных дел РФ Владимиру Титову, замглавы МИД РФ Сергею... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:24

2023-05-12T13:24

2023-05-12T13:24

политика

россия

владимир титов

сергей вершинин

владимир путин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил на год срок государственной службы первому замминистра иностранных дел РФ Владимиру Титову, замглавы МИД РФ Сергею Вершинину и гендиректору МИД РФ Сергею Вязалову, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год: заместителю министра иностранных дел РФ Вершинину Сергею Васильевичу; генерального директору министерства иностранных дел РФ Вязалову Сергею Юрьевичу; первому заместителю министра иностранных дел РФ Титову Владимиру Геннадьевичу", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230417/kazakov-1865800712.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, владимир титов, сергей вершинин, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)