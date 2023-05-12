https://ria.ru/20230512/golosovanie-1871278488.html
В Совфеде предложили ЦИКу вернуться к однодневному голосованию
В Совфеде предложили ЦИКу вернуться к однодневному голосованию - РИА Новости, 12.05.2023
В Совфеде предложили ЦИКу вернуться к однодневному голосованию
Член международного комитета Совфеда, член ЛДПР Елена Афанасьева предложила председателю ЦИК России Элле Памфиловой вернуться к однодневному голосованию вместо... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:15
2023-05-12T13:15
2023-05-12T13:15
политика
россия
елена афанасьева
лдпр
совет федерации рф
элла памфилова
цик рф
голосование
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Член международного комитета Совфеда, член ЛДПР Елена Афанасьева предложила председателю ЦИК России Элле Памфиловой вернуться к однодневному голосованию вместо трёхдневного, которое установили в период пандемии, сообщается в телеграм-канале "Фракция ЛДПР в ГД". Сенатор напомнила, что 5 мая ВОЗ объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире, а санитарные ограничения в РФ повсеместно отменены. "Норма, приемлемая в условиях пандемии, не должна превратиться в постоянную", - подчеркнула Афанасьева. Парламентарий объяснила, что возвращение к однодневному голосованию "избавит избирательные комиссии от колоссальной нагрузки", а также "сохранит бюджетные средства для нужд СВО". 5 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. В этом году выборы в России планируются в единый день голосования 10 сентября.
https://ria.ru/20230424/vmeshatelstvo-1867320342.html
https://ria.ru/20230424/vybory-1867257908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, елена афанасьева, лдпр, совет федерации рф, элла памфилова, цик рф, голосование, выборы, общество, воз, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Политика, Россия, Елена Афанасьева, ЛДПР, Совет Федерации РФ, Элла Памфилова, ЦИК РФ, Голосование, Выборы, Общество, ВОЗ, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Совфеде предложили ЦИКу вернуться к однодневному голосованию
Сенатор Афанасьева предложила главе ЦИК Памфиловой вернуться к однодневному голосованию