https://ria.ru/20230512/golosovanie-1871278488.html

В Совфеде предложили ЦИКу вернуться к однодневному голосованию

В Совфеде предложили ЦИКу вернуться к однодневному голосованию - РИА Новости, 12.05.2023

В Совфеде предложили ЦИКу вернуться к однодневному голосованию

Член международного комитета Совфеда, член ЛДПР Елена Афанасьева предложила председателю ЦИК России Элле Памфиловой вернуться к однодневному голосованию вместо... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:15

2023-05-12T13:15

2023-05-12T13:15

политика

россия

елена афанасьева

лдпр

совет федерации рф

элла памфилова

цик рф

голосование

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Член международного комитета Совфеда, член ЛДПР Елена Афанасьева предложила председателю ЦИК России Элле Памфиловой вернуться к однодневному голосованию вместо трёхдневного, которое установили в период пандемии, сообщается в телеграм-канале "Фракция ЛДПР в ГД". Сенатор напомнила, что 5 мая ВОЗ объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире, а санитарные ограничения в РФ повсеместно отменены. "Норма, приемлемая в условиях пандемии, не должна превратиться в постоянную", - подчеркнула Афанасьева. Парламентарий объяснила, что возвращение к однодневному голосованию "избавит избирательные комиссии от колоссальной нагрузки", а также "сохранит бюджетные средства для нужд СВО". 5 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. В этом году выборы в России планируются в единый день голосования 10 сентября.

https://ria.ru/20230424/vmeshatelstvo-1867320342.html

https://ria.ru/20230424/vybory-1867257908.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

политика, россия, елена афанасьева, лдпр, совет федерации рф, элла памфилова, цик рф, голосование, выборы, общество, воз, коронавирус в россии, коронавирус covid-19