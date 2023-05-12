https://ria.ru/20230512/gladkov-1871292486.html

Гладков проверил стройку белгородского парка аттракционов

Гладков проверил стройку белгородского парка аттракционов - РИА Новости, 12.05.2023

Гладков проверил стройку белгородского парка аттракционов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел выездное совещание вместе с инвестором проекта по строительству парка развлечений "Калейдоскоп"... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:47

2023-05-12T13:47

2023-05-12T13:47

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

владимир зотов

валентин демидов

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БЕЛГОРОД, 12 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел выездное совещание вместе с инвестором проекта по строительству парка развлечений "Калейдоскоп" Владимиром Зотовым и мэром областного центра Валентином Демидовым и обсудил ход работ, сообщила пресс-служба правительства области. "Работы выполняются, есть несколько вопросов, которые требуют особого внимания, в том числе по обеспечению коммуникациями данного объекта. Вижу, что этому вопросу нужно уделить особое внимание", - отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба. Параллельно с парком Гладков проверил, как сегодня идут работы по реконструкции пляжа и набережной. "Определились с направлением выбора плитки. Я надеюсь, что все, кто придет, будут довольны", - сказал Вячеслав Гладков. Всего к открытию первой очереди в новом парке будет 12 аттракционов для всех возрастных групп. Оборудование в полном объеме уже поставлено и смонтировано. К середине июня строители завершат пусконаладочные работы. Также разработан проект озеленения прилегающей к парку территории. Специалисты монтируют внутриплощадочные сети. На объекте возводится административный блок и входная группа, идёт сборка пирса на искусственном озере. "Парк — это живой организм, который будет постоянно развиваться: со временем будем добавлять новые аттракционы и активности", – поделился Антон Ковалёв, гендиректор парка аттракционов "Калейдоскоп". Открытие "Калейдоскопа" запланировано на 5 августа. К этому времени для посетителей уже будут работать зоны с аттракционами, водоем с пирсом, где будут курсировать катамараны, кафе, торговые павильоны. А ещё в "Калейдоскопе" планируется открытие зоны для пеших прогулок – "Сказочный лес". Новая зона отдыха будет располагаться на дальнем берегу Центрального городского пляжа на улице Корочанской. Площадка парка будет поделена на детскую, семейную и экстремальную зоны, каждая в своей тематике и с соответствующими возрасту аттракционами.

https://ria.ru/20230511/gladkov-1871113505.html

https://ria.ru/20230511/liniya-1870961477.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, владимир зотов, валентин демидов