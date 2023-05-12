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Гладков проверил стройку белгородского парка аттракционов - РИА Новости, 12.05.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
13:47 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/gladkov-1871292486.html
Гладков проверил стройку белгородского парка аттракционов
Гладков проверил стройку белгородского парка аттракционов - РИА Новости, 12.05.2023
Гладков проверил стройку белгородского парка аттракционов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел выездное совещание вместе с инвестором проекта по строительству парка развлечений "Калейдоскоп"... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:47
2023-05-12T13:47
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
владимир зотов
валентин демидов
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БЕЛГОРОД, 12 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел выездное совещание вместе с инвестором проекта по строительству парка развлечений "Калейдоскоп" Владимиром Зотовым и мэром областного центра Валентином Демидовым и обсудил ход работ, сообщила пресс-служба правительства области. "Работы выполняются, есть несколько вопросов, которые требуют особого внимания, в том числе по обеспечению коммуникациями данного объекта. Вижу, что этому вопросу нужно уделить особое внимание", - отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба. Параллельно с парком Гладков проверил, как сегодня идут работы по реконструкции пляжа и набережной. "Определились с направлением выбора плитки. Я надеюсь, что все, кто придет, будут довольны", - сказал Вячеслав Гладков. Всего к открытию первой очереди в новом парке будет 12 аттракционов для всех возрастных групп. Оборудование в полном объеме уже поставлено и смонтировано. К середине июня строители завершат пусконаладочные работы. Также разработан проект озеленения прилегающей к парку территории. Специалисты монтируют внутриплощадочные сети. На объекте возводится административный блок и входная группа, идёт сборка пирса на искусственном озере. "Парк — это живой организм, который будет постоянно развиваться: со временем будем добавлять новые аттракционы и активности", – поделился Антон Ковалёв, гендиректор парка аттракционов "Калейдоскоп". Открытие "Калейдоскопа" запланировано на 5 августа. К этому времени для посетителей уже будут работать зоны с аттракционами, водоем с пирсом, где будут курсировать катамараны, кафе, торговые павильоны. А ещё в "Калейдоскопе" планируется открытие зоны для пеших прогулок – "Сказочный лес". Новая зона отдыха будет располагаться на дальнем берегу Центрального городского пляжа на улице Корочанской. Площадка парка будет поделена на детскую, семейную и экстремальную зоны, каждая в своей тематике и с соответствующими возрасту аттракционами.
https://ria.ru/20230511/gladkov-1871113505.html
https://ria.ru/20230511/liniya-1870961477.html
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белгородская область, вячеслав гладков, владимир зотов, валентин демидов
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Владимир Зотов, Валентин Демидов
Гладков проверил стройку белгородского парка аттракционов

Губернатор Гладков проверил стройку белгородского парка аттракционов

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел выездное совещание вместе с инвестором проекта по строительству парка развлечений "Калейдоскоп" Владимиром Зотовым и мэром областного центра Валентином Демидовым и обсудил ход работ, сообщила пресс-служба правительства области.
"Работы выполняются, есть несколько вопросов, которые требуют особого внимания, в том числе по обеспечению коммуникациями данного объекта. Вижу, что этому вопросу нужно уделить особое внимание", - отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба.
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Параллельно с парком Гладков проверил, как сегодня идут работы по реконструкции пляжа и набережной. "Определились с направлением выбора плитки. Я надеюсь, что все, кто придет, будут довольны", - сказал Вячеслав Гладков.
Всего к открытию первой очереди в новом парке будет 12 аттракционов для всех возрастных групп. Оборудование в полном объеме уже поставлено и смонтировано. К середине июня строители завершат пусконаладочные работы. Также разработан проект озеленения прилегающей к парку территории. Специалисты монтируют внутриплощадочные сети. На объекте возводится административный блок и входная группа, идёт сборка пирса на искусственном озере.
"Парк — это живой организм, который будет постоянно развиваться: со временем будем добавлять новые аттракционы и активности", – поделился Антон Ковалёв, гендиректор парка аттракционов "Калейдоскоп".
Открытие "Калейдоскопа" запланировано на 5 августа. К этому времени для посетителей уже будут работать зоны с аттракционами, водоем с пирсом, где будут курсировать катамараны, кафе, торговые павильоны. А ещё в "Калейдоскопе" планируется открытие зоны для пеших прогулок – "Сказочный лес".
Новая зона отдыха будет располагаться на дальнем берегу Центрального городского пляжа на улице Корочанской. Площадка парка будет поделена на детскую, семейную и экстремальную зоны, каждая в своей тематике и с соответствующими возрасту аттракционами.
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Белгородская областьБелгородская областьВячеслав ГладковВладимир ЗотовВалентин Демидов
 
 
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