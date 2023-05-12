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В Таиланде считают, что стране нужно больше русскоговорящих гидов - РИА Новости, 12.05.2023
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Туризм
 
14:19 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/gidy-1871304279.html
В Таиланде считают, что стране нужно больше русскоговорящих гидов
В Таиланде считают, что стране нужно больше русскоговорящих гидов - РИА Новости, 12.05.2023
В Таиланде считают, что стране нужно больше русскоговорящих гидов
Ассоциация профессиональных гидов Таиланда выступила с рядом предложений по улучшению туристической сферы в стране, в том числе за счет увеличения количества... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T14:19
2023-05-12T14:19
туризм
новости - туризм
таиланд
куда можно лететь
отдых на море
туризм
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ассоциация профессиональных гидов Таиланда выступила с рядом предложений по улучшению туристической сферы в стране, в том числе за счет увеличения количества экскурсоводов, владеющих русским языком, сообщает тайский портал Thaiger. "Рост числа иностранных гидов, работающих нелегально, вызван нехваткой нашей собственной рабочей силы. Сейчас существует достаточно гидов, говорящих на английском и китайском языках: примерно от 20 до 30 тысяч англоговорящих гидов и не менее десяти тысяч гидов, говорящих на китайском языке. Но мы вынуждены признать, что нам не достает кадров, владеющих другими языками, такими как польский, русский и корейский. Это необходимо изменить", – приводит издание заявление Пайсарна Суэтанувонга, члена совета Ассоциации. Профессия туристического гида находится в списке из 39 специальностей, запрещенных в Таиланде для иностранцев, наряду с профессиями строительного рабочего, таксиста или водителя по найму, секретаря или офисного работника (за исключением руководящих должностей в фирмах с частично иностранным капиталом), парикмахера и специалиста по маникюру, инженера, архитектора, адвоката и многими другими. По ныне действующей версии закона, нарушители подлежат штрафу в сумме от 5 тысяч до 50 тысяч батов (от 160 до 1600 долларов) и немедленной депортации с двухлетним запретом обращаться к таиландским властям за разрешением на работу по разрешенным для иностранцев профессиям. В случае рецидива нарушителей ожидает тюремный срок до одного года и штраф в размере от 50 до 200 тысяч батов (1600-6400 долларов). Нанимающие иностранцев в качестве туристических гидов также подлежат штрафу от 10 до 100 тысяч бат (280-2800 долларов) за каждого нелегального работника.
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новости - туризм, таиланд, куда можно лететь, отдых на море, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, куда можно лететь, Отдых на море, Туризм
В Таиланде считают, что стране нужно больше русскоговорящих гидов

Ассоциация гидов Таиланда предложила готовить больше экскурсоводов с русским языком

© iStock.com / FilippoBacciДевушка на Пхукете, Таиланд
Девушка на Пхукете, Таиланд - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© iStock.com / FilippoBacci
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ассоциация профессиональных гидов Таиланда выступила с рядом предложений по улучшению туристической сферы в стране, в том числе за счет увеличения количества экскурсоводов, владеющих русским языком, сообщает тайский портал Thaiger.
"Рост числа иностранных гидов, работающих нелегально, вызван нехваткой нашей собственной рабочей силы. Сейчас существует достаточно гидов, говорящих на английском и китайском языках: примерно от 20 до 30 тысяч англоговорящих гидов и не менее десяти тысяч гидов, говорящих на китайском языке. Но мы вынуждены признать, что нам не достает кадров, владеющих другими языками, такими как польский, русский и корейский. Это необходимо изменить", – приводит издание заявление Пайсарна Суэтанувонга, члена совета Ассоциации.
Профессия туристического гида находится в списке из 39 специальностей, запрещенных в Таиланде для иностранцев, наряду с профессиями строительного рабочего, таксиста или водителя по найму, секретаря или офисного работника (за исключением руководящих должностей в фирмах с частично иностранным капиталом), парикмахера и специалиста по маникюру, инженера, архитектора, адвоката и многими другими.
По ныне действующей версии закона, нарушители подлежат штрафу в сумме от 5 тысяч до 50 тысяч батов (от 160 до 1600 долларов) и немедленной депортации с двухлетним запретом обращаться к таиландским властям за разрешением на работу по разрешенным для иностранцев профессиям. В случае рецидива нарушителей ожидает тюремный срок до одного года и штраф в размере от 50 до 200 тысяч батов (1600-6400 долларов). Нанимающие иностранцев в качестве туристических гидов также подлежат штрафу от 10 до 100 тысяч бат (280-2800 долларов) за каждого нелегального работника.
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