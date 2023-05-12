https://ria.ru/20230512/flot-1871210920.html
Черноморский флот усилил защиту от атак украинских беспилотников
Черноморский флот усилил защиту от атак украинских беспилотников - РИА Новости, 12.05.2023
Черноморский флот усилил защиту от атак украинских беспилотников
Черноморский флот нарастил защиту своих пунктов базирования от атак украинских надводных и подводных дронов, сообщил командующий флотом вице-адмирал Виктор... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T09:52
2023-05-12T09:52
2023-05-12T10:43
безопасность
специальная военная операция на украине
виктор соколов
черноморский флот вмф россии
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Черноморский флот нарастил защиту своих пунктов базирования от атак украинских надводных и подводных дронов, сообщил командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов в интервью "Красной звезде" по случаю 240-летия ЧФ.По его словам, противник, лишенный возможности действий на море, сосредоточил усилия на проведении диверсионно-террористических атак по объектам флота и критической инфраструктуры на территории Крыма.Как добавил командующий, тральные силы флота завершили разминирование акватории Азовского моря, что позволило задействовать порты новых регионов в различных видах морских перевозок."В этой связи силы и войска Черноморского флота решают задачи прикрытия пунктов базирования, важных военных объектов и критической инфраструктуры на территории Крымского полуострова от ударов воздушных и морских дронов-камикадзе, диверсионных групп противника, устранения минной опасности", — отметил Соколов.Комнадующий ЧФ рассказал, что для раннего обнаружения средств воздушного нападения, включая беспилотники, флот вместе с ВКС существенно увеличил зону радиолокационного контроля воздушного пространства.Для усиления противовоздушной обороны пунктов базирования к боевому дежурству по ПВО, помимо штатных корабельных расчетов, привлекли дополнительные средства.Киевский режим регулярно пытается атаковать Крым. Так, 7 мая ВСУ ударили по Севастополю десятью беспилотниками, но российская ПВО отразила атаку. За день до этого над полуостровом сбили две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", никто при этом не пострадал. Также ПВО отражала удары дронов по Крыму 1, 3 и 4 мая.На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230501/bespilotniki-1869025207.html
https://ria.ru/20230430/ukraina-1868836513.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, виктор соколов, черноморский флот вмф россии, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Виктор Соколов, Черноморский флот ВМФ России, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Черноморский флот усилил защиту от атак украинских беспилотников
Командир ЧФ вице-адмирал Соколов заявил о наращивании защиты баз от атак украинских дронов
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Черноморский флот нарастил защиту своих пунктов базирования от атак украинских надводных и подводных дронов, сообщил командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов в интервью "Красной звезде" по случаю 240-летия ЧФ.
По его словам, противник, лишенный возможности действий на море, сосредоточил усилия на проведении диверсионно-террористических атак по объектам флота и критической инфраструктуры на территории Крыма.
«
"В связи с угрозой атак роботизированными надводными и подводными комплексами произведено наращивание технических средств защиты основного пункта базирования флота и мест стоянки кораблей, оборудованы посты оптико-электронного и радиотехнического наблюдения", — уточнил Соколов.
Как добавил командующий, тральные силы флота завершили разминирование акватории Азовского моря
, что позволило задействовать порты новых регионов в различных видах морских перевозок.
Системы ПВО сбили два украинских дрона, пытавшихся атаковать Крым
"В этой связи силы и войска Черноморского флота решают задачи прикрытия пунктов базирования, важных военных объектов и критической инфраструктуры на территории Крымского полуострова от ударов воздушных и морских дронов-камикадзе, диверсионных групп противника, устранения минной опасности", — отметил Соколов.
Комнадующий ЧФ рассказал, что для раннего обнаружения средств воздушного нападения, включая беспилотники, флот вместе с ВКС существенно увеличил зону радиолокационного контроля воздушного пространства.
«
"Для своевременного оповещения сил было сформировано единое информационное поле, в которое включены в том числе самолеты и вертолеты Морской авиации флота", — добавил вице-адмирал.
Для усиления противовоздушной обороны пунктов базирования к боевому дежурству по ПВО, помимо штатных корабельных расчетов, привлекли дополнительные средства.
Киевский режим регулярно пытается атаковать Крым. Так, 7 мая ВСУ ударили по Севастополю десятью беспилотниками, но российская ПВО отразила атаку. За день до этого над полуостровом сбили две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", никто при этом не пострадал. Также ПВО отражала удары дронов по Крыму 1, 3 и 4 мая.
На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
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