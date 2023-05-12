https://ria.ru/20230512/flot-1871210920.html

Черноморский флот усилил защиту от атак украинских беспилотников

Черноморский флот усилил защиту от атак украинских беспилотников - РИА Новости, 12.05.2023

Черноморский флот усилил защиту от атак украинских беспилотников

Черноморский флот нарастил защиту своих пунктов базирования от атак украинских надводных и подводных дронов, сообщил командующий флотом вице-адмирал Виктор... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T09:52

2023-05-12T09:52

2023-05-12T10:43

безопасность

специальная военная операция на украине

виктор соколов

черноморский флот вмф россии

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871217779_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_08eef6546ae5d15a65d6b22941e01bba.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Черноморский флот нарастил защиту своих пунктов базирования от атак украинских надводных и подводных дронов, сообщил командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов в интервью "Красной звезде" по случаю 240-летия ЧФ.По его словам, противник, лишенный возможности действий на море, сосредоточил усилия на проведении диверсионно-террористических атак по объектам флота и критической инфраструктуры на территории Крыма.Как добавил командующий, тральные силы флота завершили разминирование акватории Азовского моря, что позволило задействовать порты новых регионов в различных видах морских перевозок."В этой связи силы и войска Черноморского флота решают задачи прикрытия пунктов базирования, важных военных объектов и критической инфраструктуры на территории Крымского полуострова от ударов воздушных и морских дронов-камикадзе, диверсионных групп противника, устранения минной опасности", — отметил Соколов.Комнадующий ЧФ рассказал, что для раннего обнаружения средств воздушного нападения, включая беспилотники, флот вместе с ВКС существенно увеличил зону радиолокационного контроля воздушного пространства.Для усиления противовоздушной обороны пунктов базирования к боевому дежурству по ПВО, помимо штатных корабельных расчетов, привлекли дополнительные средства.Киевский режим регулярно пытается атаковать Крым. Так, 7 мая ВСУ ударили по Севастополю десятью беспилотниками, но российская ПВО отразила атаку. За день до этого над полуостровом сбили две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", никто при этом не пострадал. Также ПВО отражала удары дронов по Крыму 1, 3 и 4 мая.На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230501/bespilotniki-1869025207.html

https://ria.ru/20230430/ukraina-1868836513.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, виктор соколов, черноморский флот вмф россии, россия, украина, ситуация в днр и лнр