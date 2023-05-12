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Корабли Черноморского флота нанесли более 180 ударов "Калибрами" по Украине - РИА Новости, 12.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:45 12.05.2023 (обновлено: 10:01 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/flot-1871208182.html
Корабли Черноморского флота нанесли более 180 ударов "Калибрами" по Украине
Корабли Черноморского флота нанесли более 180 ударов "Калибрами" по Украине - РИА Новости, 12.05.2023
Корабли Черноморского флота нанесли более 180 ударов "Калибрами" по Украине
Корабли Черноморского флота с начала специальной военной операции нанесли более 180 ударов "Калибрами" по объектам украинских войск, сообщил командующий флотом... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T09:45
2023-05-12T10:01
специальная военная операция на украине
черноморский флот вмф россии
виктор соколов
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Корабли Черноморского флота с начала специальной военной операции нанесли более 180 ударов "Калибрами" по объектам украинских войск, сообщил командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов по случаю 240-летия ЧФ."Фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки ЧФ, имеющие на вооружении ракетные комплексы "Калибр", нанесли удары по более чем 180 критически важным объектам противника. Основными объектами поражения являлись радиолокационные станции систем ПВО, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, нефтебазы, склады ГСМ, авиабазы, железнодорожные станции", - сказал адмирал в интервью "Красной звезде".По его словам, также активно применялись береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал" береговых ракетно-артиллерийских войск флота."Ракетами БРК в первую очередь поражались командные пункты противника, аэродромы, позиционные районы подразделений ПВО, надводные корабли ВМС Украины. Всего подразделениями береговых ракетно-артиллерийских войск флота нанесены удары по 70 объектам противника", - уточнил командующий.
https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1871078528.html
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черноморский флот вмф россии, виктор соколов, россия
Специальная военная операция на Украине, Черноморский флот ВМФ России, Виктор Соколов, Россия
Корабли Черноморского флота нанесли более 180 ударов "Калибрами" по Украине

Корабли Черноморского флота нанесли более 180 ударов "Калибрами" по Украине с начала СВО

© Минобороны РоссииКадр видео запуска ракеты по украинским объектам военного управления, связи и энергетики
Кадр видео запуска ракеты по украинским объектам военного управления, связи и энергетики
© Минобороны России
Кадр видео запуска ракеты по украинским объектам военного управления, связи и энергетики. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Корабли Черноморского флота с начала специальной военной операции нанесли более 180 ударов "Калибрами" по объектам украинских войск, сообщил командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов по случаю 240-летия ЧФ.
"Фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки ЧФ, имеющие на вооружении ракетные комплексы "Калибр", нанесли удары по более чем 180 критически важным объектам противника. Основными объектами поражения являлись радиолокационные станции систем ПВО, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, нефтебазы, склады ГСМ, авиабазы, железнодорожные станции", - сказал адмирал в интервью "Красной звезде".
По его словам, также активно применялись береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал" береговых ракетно-артиллерийских войск флота.
"Ракетами БРК в первую очередь поражались командные пункты противника, аэродромы, позиционные районы подразделений ПВО, надводные корабли ВМС Украины. Всего подразделениями береговых ракетно-артиллерийских войск флота нанесены удары по 70 объектам противника", - уточнил командующий.
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Специальная военная операция на УкраинеЧерноморский флот ВМФ РоссииВиктор СоколовРоссия
 
 
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