https://ria.ru/20230512/flot-1871208182.html

Корабли Черноморского флота нанесли более 180 ударов "Калибрами" по Украине

Корабли Черноморского флота нанесли более 180 ударов "Калибрами" по Украине - РИА Новости, 12.05.2023

Корабли Черноморского флота нанесли более 180 ударов "Калибрами" по Украине

Корабли Черноморского флота с начала специальной военной операции нанесли более 180 ударов "Калибрами" по объектам украинских войск, сообщил командующий флотом... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T09:45

2023-05-12T09:45

2023-05-12T10:01

специальная военная операция на украине

черноморский флот вмф россии

виктор соколов

россия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Корабли Черноморского флота с начала специальной военной операции нанесли более 180 ударов "Калибрами" по объектам украинских войск, сообщил командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов по случаю 240-летия ЧФ."Фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки ЧФ, имеющие на вооружении ракетные комплексы "Калибр", нанесли удары по более чем 180 критически важным объектам противника. Основными объектами поражения являлись радиолокационные станции систем ПВО, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, нефтебазы, склады ГСМ, авиабазы, железнодорожные станции", - сказал адмирал в интервью "Красной звезде".По его словам, также активно применялись береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал" береговых ракетно-артиллерийских войск флота."Ракетами БРК в первую очередь поражались командные пункты противника, аэродромы, позиционные районы подразделений ПВО, надводные корабли ВМС Украины. Всего подразделениями береговых ракетно-артиллерийских войск флота нанесены удары по 70 объектам противника", - уточнил командующий.

https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1871078528.html

россия

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Влада Копылова

черноморский флот вмф россии, виктор соколов, россия