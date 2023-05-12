К Евровидению неожиданно присоединилась новая страна
К конкурсу Евровидение после 30-летнего перерыва неожиданно присоединился Люксембург
© Фото : ESCplusЛоготип песенного конкурса Евровидение
© Фото : ESCplus
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. К Евровидению неожиданно присоединился Люксембург после 30-летнего перерыва. Представитель страны выступит в следующем году, сообщил оргкомитет песенного конкурса.
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"Мы очень рады снова приветствовать Люксембург на Евровидении спустя 30 лет. Страна показывала хорошие результаты: пять побед только за первые три десятилетия", – рассказал супервайзер конкурса Марин Остердаль.
Люксембург перестал участвовать в фестивале в 1993 году после череды неудачных выступлений. Последний раз страна заняла первое место в 1983-м. Победу тогда принесла Корин Эрме с песней Si la vie est cadeau.
Дополнительная информация о процессе отбора кандидатов и процедуре подачи заявок будет объявлена в июле.
В финал Евровидения-2023 вышли 26 стран-участниц. Исполнители из них выйдут на сцену фестиваля 13 мая, чтобы побороться за первое место и главный приз – хрустальный микрофон.
Россия в конкурсе не участвует. Нашу страну, которая последние годы была одной из сильнейших, отстранили от Евровидения из-за начала спецоперации на Украине.