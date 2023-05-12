https://ria.ru/20230512/evrovidenie-1871351850.html

К Евровидению неожиданно присоединилась новая страна

К Евровидению неожиданно присоединилась новая страна - РИА Новости, 12.05.2023

К Евровидению неожиданно присоединилась новая страна

К Евровидению неожиданно присоединился Люксембург после 30-летнего перерыва. Представитель страны выступит в следующем году, сообщил оргкомитет песенного... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T17:03

2023-05-12T17:03

2023-05-12T17:03

шоубиз

евровидение

люксембург (округ)

знаменитости

музыка

европа

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. К Евровидению неожиданно присоединился Люксембург после 30-летнего перерыва. Представитель страны выступит в следующем году, сообщил оргкомитет песенного конкурса.Люксембург перестал участвовать в фестивале в 1993 году после череды неудачных выступлений. Последний раз страна заняла первое место в 1983-м. Победу тогда принесла Корин Эрме с песней Si la vie est cadeau. Дополнительная информация о процессе отбора кандидатов и процедуре подачи заявок будет объявлена в июле.В финал Евровидения-2023 вышли 26 стран-участниц. Исполнители из них выйдут на сцену фестиваля 13 мая, чтобы побороться за первое место и главный приз – хрустальный микрофон.Россия в конкурсе не участвует. Нашу страну, которая последние годы была одной из сильнейших, отстранили от Евровидения из-за начала спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20230510/evrovidenie-1870772315.html

люксембург (округ)

европа

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

евровидение, люксембург (округ), знаменитости, музыка, европа