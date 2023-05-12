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К Евровидению неожиданно присоединилась новая страна - РИА Новости, 12.05.2023
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Шоубиз
 
17:03 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/evrovidenie-1871351850.html
К Евровидению неожиданно присоединилась новая страна
К Евровидению неожиданно присоединилась новая страна - РИА Новости, 12.05.2023
К Евровидению неожиданно присоединилась новая страна
К Евровидению неожиданно присоединился Люксембург после 30-летнего перерыва. Представитель страны выступит в следующем году, сообщил оргкомитет песенного... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:03
2023-05-12T17:03
шоубиз
евровидение
люксембург (округ)
знаменитости
музыка
европа
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. К Евровидению неожиданно присоединился Люксембург после 30-летнего перерыва. Представитель страны выступит в следующем году, сообщил оргкомитет песенного конкурса.Люксембург перестал участвовать в фестивале в 1993 году после череды неудачных выступлений. Последний раз страна заняла первое место в 1983-м. Победу тогда принесла Корин Эрме с песней Si la vie est cadeau. Дополнительная информация о процессе отбора кандидатов и процедуре подачи заявок будет объявлена в июле.В финал Евровидения-2023 вышли 26 стран-участниц. Исполнители из них выйдут на сцену фестиваля 13 мая, чтобы побороться за первое место и главный приз – хрустальный микрофон.Россия в конкурсе не участвует. Нашу страну, которая последние годы была одной из сильнейших, отстранили от Евровидения из-за начала спецоперации на Украине.
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евровидение, люксембург (округ), знаменитости, музыка, европа
Шоубиз, Евровидение, Люксембург (округ), Знаменитости, Музыка, Европа
К Евровидению неожиданно присоединилась новая страна

К конкурсу Евровидение после 30-летнего перерыва неожиданно присоединился Люксембург

© Фото : ESCplusЛоготип песенного конкурса Евровидение
Логотип песенного конкурса Евровидение - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Фото : ESCplus
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. К Евровидению неожиданно присоединился Люксембург после 30-летнего перерыва. Представитель страны выступит в следующем году, сообщил оргкомитет песенного конкурса.
«

"Мы очень рады снова приветствовать Люксембург на Евровидении спустя 30 лет. Страна показывала хорошие результаты: пять побед только за первые три десятилетия", – рассказал супервайзер конкурса Марин Остердаль.

Люксембург перестал участвовать в фестивале в 1993 году после череды неудачных выступлений. Последний раз страна заняла первое место в 1983-м. Победу тогда принесла Корин Эрме с песней Si la vie est cadeau.
Дополнительная информация о процессе отбора кандидатов и процедуре подачи заявок будет объявлена в июле.
В финал Евровидения-2023 вышли 26 стран-участниц. Исполнители из них выйдут на сцену фестиваля 13 мая, чтобы побороться за первое место и главный приз – хрустальный микрофон.
Россия в конкурсе не участвует. Нашу страну, которая последние годы была одной из сильнейших, отстранили от Евровидения из-за начала спецоперации на Украине.
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ШоубизЕвровидениеЛюксембург (округ)ЗнаменитостиМузыкаЕвропа
 
 
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