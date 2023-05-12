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В Киеве отрицают просьбу Зеленского об онлайн-выступлении на Евровидении - РИА Новости, 12.05.2023
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Шоубиз
 
10:52 12.05.2023 (обновлено: 19:54 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/evrovidenie-1871225967.html
В Киеве отрицают просьбу Зеленского об онлайн-выступлении на Евровидении
В Киеве отрицают просьбу Зеленского об онлайн-выступлении на Евровидении - РИА Новости, 12.05.2023
В Киеве отрицают просьбу Зеленского об онлайн-выступлении на Евровидении
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров отрицает, что тот просил выступить с видеообращением на "Евровидении". РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:52
2023-05-12T19:54
украина
владимир зеленский
европейский вещательный союз
евровидение
в мире
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новости культуры
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров отрицает, что тот просил выступить с видеообращением на "Евровидении". Ранее Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что отклонил просьбу Зеленского, который хотел выступить с видеообращением в финале "Евровидения". По словам представителя ЕВС, песенный конкурс - это международное развлекательное шоу, одним из краеугольных камней которого является неполитический характер мероприятия. "Офис президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса "Евровидение" с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса", - написал Никифоров в соцсетях.В феврале 2022 года Европейский вещательный союз отстранил Россию от участия в "Евровидении". Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие России может нанести ущерб репутации конкурса.
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украина, владимир зеленский, европейский вещательный союз , евровидение, в мире, новости шоу-бизнеса, новости культуры
Украина, Владимир Зеленский, Европейский вещательный союз , Евровидение, В мире, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Новости культуры
В Киеве отрицают просьбу Зеленского об онлайн-выступлении на Евровидении

Пресс-секретарь Никифоров: Зеленский не просил дать ему выступить онлайн на Евровидении

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров отрицает, что тот просил выступить с видеообращением на "Евровидении".
Ранее Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что отклонил просьбу Зеленского, который хотел выступить с видеообращением в финале "Евровидения". По словам представителя ЕВС, песенный конкурс - это международное развлекательное шоу, одним из краеугольных камней которого является неполитический характер мероприятия.
"Офис президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса "Евровидение" с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса", - написал Никифоров в соцсетях.
В феврале 2022 года Европейский вещательный союз отстранил Россию от участия в "Евровидении". Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие России может нанести ущерб репутации конкурса.
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ШоубизУкраинаВладимир ЗеленскийЕвропейский вещательный союзЕвровидениеВ миреНовости шоу-бизнесаНовости культуры
 
 
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