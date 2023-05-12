https://ria.ru/20230512/evrovidenie-1871225967.html
В Киеве отрицают просьбу Зеленского об онлайн-выступлении на Евровидении
В Киеве отрицают просьбу Зеленского об онлайн-выступлении на Евровидении - РИА Новости, 12.05.2023
В Киеве отрицают просьбу Зеленского об онлайн-выступлении на Евровидении
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров отрицает, что тот просил выступить с видеообращением на "Евровидении". РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:52
2023-05-12T10:52
2023-05-12T19:54
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров отрицает, что тот просил выступить с видеообращением на "Евровидении". Ранее Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что отклонил просьбу Зеленского, который хотел выступить с видеообращением в финале "Евровидения". По словам представителя ЕВС, песенный конкурс - это международное развлекательное шоу, одним из краеугольных камней которого является неполитический характер мероприятия. "Офис президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса "Евровидение" с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса", - написал Никифоров в соцсетях.В феврале 2022 года Европейский вещательный союз отстранил Россию от участия в "Евровидении". Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие России может нанести ущерб репутации конкурса.
https://ria.ru/20230510/evrovidenie-1870772315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, европейский вещательный союз , евровидение, в мире, новости шоу-бизнеса, новости культуры
Украина, Владимир Зеленский, Европейский вещательный союз , Евровидение, В мире, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Новости культуры
В Киеве отрицают просьбу Зеленского об онлайн-выступлении на Евровидении
Пресс-секретарь Никифоров: Зеленский не просил дать ему выступить онлайн на Евровидении