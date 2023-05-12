https://ria.ru/20230512/evrovidenie-1871177509.html
Захарова прокомментировала запрет Зеленскому выступать в финале Евровидения
Захарова прокомментировала запрет Зеленскому выступать в финале Евровидения - РИА Новости, 12.05.2023
Захарова прокомментировала запрет Зеленскому выступать в финале Евровидения
Президент Украины Владимир Зеленский, которому не позволили выступить с видеообращением в финале Евровидения, составил бы достойную конкуренцию участникам... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T02:27
2023-05-12T02:27
2023-05-12T09:49
россия
украина
владимир зеленский
мария захарова
европейский вещательный союз
евровидение
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, которому не позволили выступить с видеообращением в финале Евровидения, составил бы достойную конкуренцию участникам конкурса, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.Сегодня Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что отклонил просьбу Владимира Зеленского, который хотел выступить с видеообращением в финале Евровидения. Представитель ЕВС назвал конкурс международным развлекательным шоу, один из краеугольных камней которого — неполитический характер мероприятия.Европейский вещательный союз перенес Евровидение-2023 с территории Украины, победившей в конкурсе в 2022 году, в британский Ливерпуль из соображений безопасности. При этом представитель Украины сразу пройдет в финал конкурса, который состоится 13 мая.В феврале 2022 года ЕВС отстранил Россию от участия в Евровидении. Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие Москвы может нанести ущерб репутации конкурса.
https://ria.ru/20230509/zelenskiy-1870608713.html
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россия, украина, владимир зеленский, мария захарова, европейский вещательный союз , евровидение
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Европейский вещательный союз , Евровидение
Захарова прокомментировала запрет Зеленскому выступать в финале Евровидения
Захарова: президент Зеленский составил бы достойную конкуренцию участникам "Евровидения"