Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала запрет Зеленскому выступать в финале Евровидения - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:27 12.05.2023 (обновлено: 09:49 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/evrovidenie-1871177509.html
Захарова прокомментировала запрет Зеленскому выступать в финале Евровидения
Захарова прокомментировала запрет Зеленскому выступать в финале Евровидения - РИА Новости, 12.05.2023
Захарова прокомментировала запрет Зеленскому выступать в финале Евровидения
Президент Украины Владимир Зеленский, которому не позволили выступить с видеообращением в финале Евровидения, составил бы достойную конкуренцию участникам... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T02:27
2023-05-12T09:49
россия
украина
владимир зеленский
мария захарова
европейский вещательный союз
евровидение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739528755_0:26:3186:1818_1920x0_80_0_0_b98640e45d8dc511614bb64655d19e30.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, которому не позволили выступить с видеообращением в финале Евровидения, составил бы достойную конкуренцию участникам конкурса, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.Сегодня Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что отклонил просьбу Владимира Зеленского, который хотел выступить с видеообращением в финале Евровидения. Представитель ЕВС назвал конкурс международным развлекательным шоу, один из краеугольных камней которого — неполитический характер мероприятия.Европейский вещательный союз перенес Евровидение-2023 с территории Украины, победившей в конкурсе в 2022 году, в британский Ливерпуль из соображений безопасности. При этом представитель Украины сразу пройдет в финал конкурса, который состоится 13 мая.В феврале 2022 года ЕВС отстранил Россию от участия в Евровидении. Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие Москвы может нанести ущерб репутации конкурса.
https://ria.ru/20230509/zelenskiy-1870608713.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739528755_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_29d4821e04055aa96b3055abfaecb6f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир зеленский, мария захарова, европейский вещательный союз , евровидение
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Европейский вещательный союз , Евровидение
Захарова прокомментировала запрет Зеленскому выступать в финале Евровидения

Захарова: президент Зеленский составил бы достойную конкуренцию участникам "Евровидения"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, которому не позволили выступить с видеообращением в финале Евровидения, составил бы достойную конкуренцию участникам конкурса, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
«

"А вот это напрасно. В этом году он составил бы участникам Евровидения достойную конкуренцию", — написала она.

Сегодня Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что отклонил просьбу Владимира Зеленского, который хотел выступить с видеообращением в финале Евровидения. Представитель ЕВС назвал конкурс международным развлекательным шоу, один из краеугольных камней которого — неполитический характер мероприятия.
Европейский вещательный союз перенес Евровидение-2023 с территории Украины, победившей в конкурсе в 2022 году, в британский Ливерпуль из соображений безопасности. При этом представитель Украины сразу пройдет в финал конкурса, который состоится 13 мая.
В феврале 2022 года ЕВС отстранил Россию от участия в Евровидении. Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие Москвы может нанести ущерб репутации конкурса.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
"Враг народа". В Киеве пришли в ярость из-за нового решения Зеленского
9 мая, 12:46
 
РоссияУкраинаВладимир ЗеленскийМария ЗахароваЕвропейский вещательный союзЕвровидение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала