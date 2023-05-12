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Стали известны финалисты Евровидения-2023 - РИА Новости, 12.05.2023
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Шоубиз
 
00:09 12.05.2023 (обновлено: 00:14 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/evrovidenie-1871169446.html
Стали известны финалисты Евровидения-2023
Стали известны финалисты Евровидения-2023 - РИА Новости, 12.05.2023
Стали известны финалисты Евровидения-2023
В Ливерпуле прошел второй полуфинал Евровидения-2023, на котором определились страны-участницы, которые выступят в финале конкурса. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T00:09
2023-05-12T00:14
шоубиз
украина
ливерпуль
норвегия
евровидение
новости шоу-бизнеса
знаменитости
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. В Ливерпуле прошел второй полуфинал Евровидения-2023, на котором определились страны-участницы, которые выступят в финале конкурса.По результатам голосования в финал вышли: Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения.Они составят компанию таким странам, как: Норвегия, Хорватия, Португалия, Сербия, Израиль, Финляндия, Чехия, Швеция, Швейцария, Молдавия, Украина, Италия Франция, Германия, Испания и Великобритания.Все эти 26 стран выйдут на сцену 13 мая, чтобы побороться за первое место и главный приз – хрустальный микрофон.Россия в конкурсе не участвует. Нашу страну, которая последние годы была одной из сильнейших, отстранили от Евровидения из-за начала спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20230510/evrovidenie-1870772315.html
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украина, ливерпуль, норвегия, евровидение, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Украина, Ливерпуль, Норвегия, Евровидение, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Стали известны финалисты Евровидения-2023

В Ливерпуле объявили 26 стран, которые выступят в финале конкурса Евровидение-2023

© AP Photo / Martin MeissnerАрмянская певица Брюнет во время генеральной репетиции второго полуфинала конкурса песни "Евровидение" в Ливерпуле
Армянская певица Брюнет во время генеральной репетиции второго полуфинала конкурса песни Евровидение в Ливерпуле - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Martin Meissner
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. В Ливерпуле прошел второй полуфинал Евровидения-2023, на котором определились страны-участницы, которые выступят в финале конкурса.
По результатам голосования в финал вышли: Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения.
Они составят компанию таким странам, как: Норвегия, Хорватия, Португалия, Сербия, Израиль, Финляндия, Чехия, Швеция, Швейцария, Молдавия, Украина, Италия Франция, Германия, Испания и Великобритания.
Все эти 26 стран выйдут на сцену 13 мая, чтобы побороться за первое место и главный приз – хрустальный микрофон.
Россия в конкурсе не участвует. Нашу страну, которая последние годы была одной из сильнейших, отстранили от Евровидения из-за начала спецоперации на Украине.
Паша Парфени из Молдавии выступает во время первого полуфинала конкурса песни Евровидение в Ливерпуле - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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ШоубизУкраинаЛиверпульНорвегияЕвровидениеНовости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
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