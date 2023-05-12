https://ria.ru/20230512/evrovidenie-1871169446.html

Стали известны финалисты Евровидения-2023

Стали известны финалисты Евровидения-2023 - РИА Новости, 12.05.2023

Стали известны финалисты Евровидения-2023

В Ливерпуле прошел второй полуфинал Евровидения-2023, на котором определились страны-участницы, которые выступят в финале конкурса. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T00:09

2023-05-12T00:09

2023-05-12T00:14

шоубиз

украина

ливерпуль

норвегия

евровидение

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. В Ливерпуле прошел второй полуфинал Евровидения-2023, на котором определились страны-участницы, которые выступят в финале конкурса.По результатам голосования в финал вышли: Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения.Они составят компанию таким странам, как: Норвегия, Хорватия, Португалия, Сербия, Израиль, Финляндия, Чехия, Швеция, Швейцария, Молдавия, Украина, Италия Франция, Германия, Испания и Великобритания.Все эти 26 стран выйдут на сцену 13 мая, чтобы побороться за первое место и главный приз – хрустальный микрофон.Россия в конкурсе не участвует. Нашу страну, которая последние годы была одной из сильнейших, отстранили от Евровидения из-за начала спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20230510/evrovidenie-1870772315.html

украина

ливерпуль

норвегия

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

украина, ливерпуль, норвегия, евровидение, новости шоу-бизнеса, знаменитости