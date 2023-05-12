https://ria.ru/20230512/evrovidenie-1871169446.html
Стали известны финалисты Евровидения-2023
Стали известны финалисты Евровидения-2023 - РИА Новости, 12.05.2023
Стали известны финалисты Евровидения-2023
В Ливерпуле прошел второй полуфинал Евровидения-2023, на котором определились страны-участницы, которые выступят в финале конкурса. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T00:09
2023-05-12T00:09
2023-05-12T00:14
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. В Ливерпуле прошел второй полуфинал Евровидения-2023, на котором определились страны-участницы, которые выступят в финале конкурса.По результатам голосования в финал вышли: Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения.Они составят компанию таким странам, как: Норвегия, Хорватия, Португалия, Сербия, Израиль, Финляндия, Чехия, Швеция, Швейцария, Молдавия, Украина, Италия Франция, Германия, Испания и Великобритания.Все эти 26 стран выйдут на сцену 13 мая, чтобы побороться за первое место и главный приз – хрустальный микрофон.Россия в конкурсе не участвует. Нашу страну, которая последние годы была одной из сильнейших, отстранили от Евровидения из-за начала спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20230510/evrovidenie-1870772315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, ливерпуль, норвегия, евровидение, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Украина, Ливерпуль, Норвегия, Евровидение, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Стали известны финалисты Евровидения-2023
В Ливерпуле объявили 26 стран, которые выступят в финале конкурса Евровидение-2023
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. В Ливерпуле прошел второй полуфинал Евровидения-2023, на котором определились страны-участницы, которые выступят в финале конкурса.
По результатам голосования в финал вышли: Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения.
Они составят компанию таким странам, как: Норвегия, Хорватия, Португалия, Сербия, Израиль, Финляндия, Чехия, Швеция, Швейцария, Молдавия, Украина, Италия Франция, Германия, Испания и Великобритания.
Все эти 26 стран выйдут на сцену 13 мая, чтобы побороться за первое место и главный приз – хрустальный микрофон.
Россия в конкурсе не участвует. Нашу страну, которая последние годы была одной из сильнейших, отстранили
от Евровидения из-за начала спецоперации на Украине.
Полная вакханалия: как проходит Евровидение без России?