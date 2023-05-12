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Макрон предложил пути воссоздания экономического суверенитета ЕС - РИА Новости, 12.05.2023
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13:23 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/evrosoyuz-1871281697.html
Макрон предложил пути воссоздания экономического суверенитета ЕС
Макрон предложил пути воссоздания экономического суверенитета ЕС - РИА Новости, 12.05.2023
Макрон предложил пути воссоздания экономического суверенитета ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Financial Times представил доктрину по укреплению производственного и экономического суверенитета Европы. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:23
2023-05-12T13:23
в мире
франция
эммануэль макрон
евросоюз
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ПАРИЖ, 12 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Financial Times представил доктрину по укреплению производственного и экономического суверенитета Европы. "Нам необходимо вернуть контроль над цепочками поставок, энергетикой и инновациями, нам нужно больше заводов и меньше зависимости. Нашим девизом должно стать "сделано в Европе". У нас нет выбора, потому как от нашего суверенитета зависит сила наших демократий", - сказал Макрон. Макрон отметил, что "борьба за ре-индустриализацию должна, со всей очевидностью, вестись в европейском масштабе", потому как пандемия коронавируса и конфликт на Украине указали на "стратегические зависимости Европы", которые необходимо снижать. Для достижения этих целей Макрон предложил придерживаться доктрины из пяти пунктов. Среди них – увеличение конкурентоспособности за счет более глубокой интеграции европейского рынка, что позволит Европе "стать лидером в сфере чистых технологий и искусственного интеллекта". Второй задачей является возрождение индустриальной политики ЕС, инвестиции в "зеленые технологии", независимость в сфере производства полупроводников. Третьим пунктом Макрон назвал защиту европейских интересов и стратегических активов. "Впервые ЕС создал инструмент, блокирующий приобретение стратегически значимых европейских предприятий иностранными компаниями. Нам необходимо быть решительными, когда дело доходит до усиления контроля за экспортом и технологического размежевания", – сказал он. Также Макрон отметил необходимость того, чтобы "торговая повестка была амбициозной, но также и соответствующей нашим политическим целям". Пятым пунктом французский президент назвал "международную солидарность", напомнив, что Париж в июне организует саммит по "новому финансовому пакту" между странами севера и юга. "Суверенитет не означает полагаться только на себя, Европа сможет процветать только в контексте глобального развития", - заключил он. Макрон отметил, что Франция намерена "заново выстраивать свое производство, развивать свой экономический потенциал", напомнив, что с 2021 года во Франции открылось более 200 новых заводов. В понедельник в Версале пройдет экономический форум "Choose France", на который съедутся представители бизнеса, инвесторы и руководители крупных компаний. Впервые мероприятие, главной задачей которого является привлечение во Францию иностранных инвестиций, прошло в 2018-м году.
https://ria.ru/20230426/diplomatiya-1867678696.html
https://ria.ru/20230424/nalogi-1867213043.html
https://ria.ru/20221208/gaz-1837074352.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Макрон предложил пути воссоздания экономического суверенитета ЕС

Макрон представил доктрину по укреплению экономического суверенитета Евросоюза

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Financial Times представил доктрину по укреплению производственного и экономического суверенитета Европы.
"Нам необходимо вернуть контроль над цепочками поставок, энергетикой и инновациями, нам нужно больше заводов и меньше зависимости. Нашим девизом должно стать "сделано в Европе". У нас нет выбора, потому как от нашего суверенитета зависит сила наших демократий", - сказал Макрон.
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Макрон отметил, что "борьба за ре-индустриализацию должна, со всей очевидностью, вестись в европейском масштабе", потому как пандемия коронавируса и конфликт на Украине указали на "стратегические зависимости Европы", которые необходимо снижать.
Для достижения этих целей Макрон предложил придерживаться доктрины из пяти пунктов. Среди них – увеличение конкурентоспособности за счет более глубокой интеграции европейского рынка, что позволит Европе "стать лидером в сфере чистых технологий и искусственного интеллекта". Второй задачей является возрождение индустриальной политики ЕС, инвестиции в "зеленые технологии", независимость в сфере производства полупроводников. Третьим пунктом Макрон назвал защиту европейских интересов и стратегических активов.
"Впервые ЕС создал инструмент, блокирующий приобретение стратегически значимых европейских предприятий иностранными компаниями. Нам необходимо быть решительными, когда дело доходит до усиления контроля за экспортом и технологического размежевания", – сказал он.
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Также Макрон отметил необходимость того, чтобы "торговая повестка была амбициозной, но также и соответствующей нашим политическим целям". Пятым пунктом французский президент назвал "международную солидарность", напомнив, что Париж в июне организует саммит по "новому финансовому пакту" между странами севера и юга.
"Суверенитет не означает полагаться только на себя, Европа сможет процветать только в контексте глобального развития", - заключил он.
Макрон отметил, что Франция намерена "заново выстраивать свое производство, развивать свой экономический потенциал", напомнив, что с 2021 года во Франции открылось более 200 новых заводов.
В понедельник в Версале пройдет экономический форум "Choose France", на который съедутся представители бизнеса, инвесторы и руководители крупных компаний. Впервые мероприятие, главной задачей которого является привлечение во Францию иностранных инвестиций, прошло в 2018-м году.
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