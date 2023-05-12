https://ria.ru/20230512/evrosoyuz-1871198072.html

ЕС готов взаимодействовать с Китаем по конфликту на Украине, заявил Боррель

ЕС готов взаимодействовать с Китаем по конфликту на Украине, заявил Боррель - РИА Новости, 12.05.2023

ЕС готов взаимодействовать с Китаем по конфликту на Украине, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о готовности блока "серьезно взаимодействовать" с Китаем по "поиску решения" по Украине, пишет газета Financial Times... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T09:12

2023-05-12T09:12

2023-05-12T09:12

в мире

китай

украина

пекин

владимир путин

жозеп боррель

евросоюз

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о готовности блока "серьезно взаимодействовать" с Китаем по "поиску решения" по Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на попавшее в ее распоряжение письмо, адресованное главам МИД стран-членов ЕС. По данным издания, в своем письме Боррель "подчеркнул готовность ЕС серьезно взаимодействовать с Пекином по поводу конфликта на Украине, несмотря на его поддержку Москвы". Согласно тексту письма, Боррель заявил, что ЕС "приветствует все действительно позитивные шаги со стороны Китая, направленные на поиск решения". Помимо этого глава дипломатии ЕС подчеркнул, что страны союза не должны стремиться "блокировать растущую силу развивающихся стран", намекая тем самым, по данным издания, на нежелание государств-членов принять более жесткий подход США к Китаю. Также, Боррель заявил, что Брюссель должен учитывать влияние Китая при работе со странами с низким уровнем дохода, предостерегая от ожидания, что эти страны "примут ту или иную сторону". "ЕС должен осознавать, что многие страны рассматривают геополитическое влияние Китая как противовес Западу и, следовательно, Европе. Они будут стремиться усилить собственное пространство для маневра, не выбирая чью-либо сторону", - написал он. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

https://ria.ru/20230511/lovushka-1870931285.html

https://ria.ru/20230427/krizis-1868072101.html

китай

украина

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, украина, пекин, владимир путин, жозеп боррель, евросоюз