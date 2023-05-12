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В Дагестане уничтожили двоих экстремистов, открывших огонь при задержании - РИА Новости, 12.05.2023
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12:45 12.05.2023 (обновлено: 13:08 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/ekstremisty-1871266021.html
В Дагестане уничтожили двоих экстремистов, открывших огонь при задержании
В Дагестане уничтожили двоих экстремистов, открывших огонь при задержании - РИА Новости, 12.05.2023
В Дагестане уничтожили двоих экстремистов, открывших огонь при задержании
Правоохранители в Дагестане ликвидировали двоих экстремистов, оказавших вооруженное сопротивление при задержании, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:45
2023-05-12T13:08
происшествия
кулинский район
республика дагестан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МАХАЧКАЛА, 12 мая - РИА Новости. Правоохранители в Дагестане ликвидировали двоих экстремистов, оказавших вооруженное сопротивление при задержании, сообщили в пресс-службе МВД республики. Ранее в правоохранительные органы поступила информация о вооруженном нападении в районе села Цыйша Кулинского района Дагестана двух неустановленных лиц на водителя частного такси с целью завладения автомобилем. "Нападавшие опознаны как ранее покинувшие место постоянного проживания сторонники религиозно-экстремистского течения в исламе: 18-летний уроженец села Новолакское Новолакского района и 20-летний уроженец Каспийска. При попытке задержания указанные лица оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы", – говорится в сообщении.
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происшествия, кулинский район, республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Кулинский район, Республика Дагестан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Дагестане уничтожили двоих экстремистов, открывших огонь при задержании

В Дагестане ликвидировали двоих религиозных экстремистов, открывших огонь при задержании

© РИА Новости / НАКАвтомобили полиции на месте проведения контртеррористической операции в Махачкале
Автомобили полиции на месте проведения контртеррористической операции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / НАК
Автомобили полиции на месте проведения контртеррористической операции в Махачкале. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 12 мая - РИА Новости. Правоохранители в Дагестане ликвидировали двоих экстремистов, оказавших вооруженное сопротивление при задержании, сообщили в пресс-службе МВД республики.
Ранее в правоохранительные органы поступила информация о вооруженном нападении в районе села Цыйша Кулинского района Дагестана двух неустановленных лиц на водителя частного такси с целью завладения автомобилем.
"Нападавшие опознаны как ранее покинувшие место постоянного проживания сторонники религиозно-экстремистского течения в исламе: 18-летний уроженец села Новолакское Новолакского района и 20-летний уроженец Каспийска. При попытке задержания указанные лица оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы", – говорится в сообщении.
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ПроисшествияКулинский районРеспублика ДагестанМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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