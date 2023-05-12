https://ria.ru/20230512/ekstremisty-1871266021.html

В Дагестане уничтожили двоих экстремистов, открывших огонь при задержании

В Дагестане уничтожили двоих экстремистов, открывших огонь при задержании - РИА Новости, 12.05.2023

В Дагестане уничтожили двоих экстремистов, открывших огонь при задержании

Правоохранители в Дагестане ликвидировали двоих экстремистов, оказавших вооруженное сопротивление при задержании, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:45

2023-05-12T12:45

2023-05-12T13:08

происшествия

кулинский район

республика дагестан

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МАХАЧКАЛА, 12 мая - РИА Новости. Правоохранители в Дагестане ликвидировали двоих экстремистов, оказавших вооруженное сопротивление при задержании, сообщили в пресс-службе МВД республики. Ранее в правоохранительные органы поступила информация о вооруженном нападении в районе села Цыйша Кулинского района Дагестана двух неустановленных лиц на водителя частного такси с целью завладения автомобилем. "Нападавшие опознаны как ранее покинувшие место постоянного проживания сторонники религиозно-экстремистского течения в исламе: 18-летний уроженец села Новолакское Новолакского района и 20-летний уроженец Каспийска. При попытке задержания указанные лица оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230411/fsb-1864542475.html

кулинский район

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, кулинский район, республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)