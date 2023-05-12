https://ria.ru/20230512/ekspansiya-1871350155.html

Медведев: Запад осуществляет военные экспансии под принципами "демократии"

Медведев: Запад осуществляет военные экспансии под принципами "демократии" - РИА Новости, 12.05.2023

Медведев: Запад осуществляет военные экспансии под принципами "демократии"

Запад осуществляет экономическое доминирование, политические и военные экспансии под принципами "демократии", но они попросту подавляют любые попытки жить не... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T16:26

2023-05-12T16:26

2023-05-12T16:26

россия

дмитрий медведев

оон

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С. - ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Запад осуществляет экономическое доминирование, политические и военные экспансии под принципами "демократии", но они попросту подавляют любые попытки жить не под созданными ими лекалами, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Экономическое доминирование, политические и военные экспансии западный мир и сегодня осуществляет под лозунгом укрепления ценностей демократии. Был создан мифический фиговый листок, так называемого порядка, основанного на правилах. На самом деле, его ведь и не существует в формальном смысле", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме. "При том, что он настырно противопоставляется принципам международного права, им тычут в лицо вместо устава ООН и международных конвенций всем серым и убогим. То есть, всем нам, кто не попал в круг избранных. На самом деле, его назначение иное - попросту подавлять любые попытки жить не по этим англосаксонским лекалам", - добавил он. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20221005/referendum-1821622784.html

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россия, дмитрий медведев, оон