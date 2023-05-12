https://ria.ru/20230512/efimov-1871237253.html

Ефимов: МТШ предлагает инженерам 57 курсов повышения квалификации

Ефимов: МТШ предлагает инженерам 57 курсов повышения квалификации - РИА Новости, 12.05.2023

Ефимов: МТШ предлагает инженерам 57 курсов повышения квалификации

Московская техническая школа (МТШ) предлагает столичным инженерам 57 программ повышения квалификации по пяти направлениям, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T11:23

2023-05-12T11:23

2023-05-12T11:23

экономика

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) предлагает столичным инженерам 57 программ повышения квалификации по пяти направлениям, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Цель проекта МТШ - обеспечить столичные предприятия редкими специалистами в сферах фотоники, 3D-моделирования, создания цифровых двойников и других высокотехнологичных областях. Сегодня в рамках проекта промышленники могут освоить 57 курсов, причем только в этом году список пополнился 15 пунктами", – отметил вице-мэр, напомнив, что город субсидирует компаниям до 95% затрат на обучение специалистов в МТШ.В сообщении пресс-служба комплекса экономполитики Москвы уточняется, что направление "Микроэлектроника и фотоника" сегодня состоит из 15 курсов, которые знакомят с передовыми микропроцессорными технологиями, квантовой и оптической электроникой и соответствующим программным обеспечением.Программа "Искусственный интеллект" включает 28 курсов, а направление "Аддитивные технологии" - 11 курсов. В свою очередь, направление "Технологии связи" предлагает три курса по квантовым технологиям, 5G, интернету вещей и обработке промышленных данных. Пятое направление МТШ - "Промышленный дизайн".После освоения учебной программы и успешного прохождения контроля знаний специалисты получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230512/moskva-1871197161.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы)