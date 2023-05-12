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Ефимов: МТШ предлагает инженерам 57 курсов повышения квалификации - РИА Новости, 12.05.2023
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11:23 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/efimov-1871237253.html
Ефимов: МТШ предлагает инженерам 57 курсов повышения квалификации
Ефимов: МТШ предлагает инженерам 57 курсов повышения квалификации - РИА Новости, 12.05.2023
Ефимов: МТШ предлагает инженерам 57 курсов повышения квалификации
Московская техническая школа (МТШ) предлагает столичным инженерам 57 программ повышения квалификации по пяти направлениям, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:23
2023-05-12T11:23
экономика
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) предлагает столичным инженерам 57 программ повышения квалификации по пяти направлениям, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Цель проекта МТШ - обеспечить столичные предприятия редкими специалистами в сферах фотоники, 3D-моделирования, создания цифровых двойников и других высокотехнологичных областях. Сегодня в рамках проекта промышленники могут освоить 57 курсов, причем только в этом году список пополнился 15 пунктами", – отметил вице-мэр, напомнив, что город субсидирует компаниям до 95% затрат на обучение специалистов в МТШ.В сообщении пресс-служба комплекса экономполитики Москвы уточняется, что направление "Микроэлектроника и фотоника" сегодня состоит из 15 курсов, которые знакомят с передовыми микропроцессорными технологиями, квантовой и оптической электроникой и соответствующим программным обеспечением.Программа "Искусственный интеллект" включает 28 курсов, а направление "Аддитивные технологии" - 11 курсов. В свою очередь, направление "Технологии связи" предлагает три курса по квантовым технологиям, 5G, интернету вещей и обработке промышленных данных. Пятое направление МТШ - "Промышленный дизайн".После освоения учебной программы и успешного прохождения контроля знаний специалисты получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца, уточняется в сообщении.
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экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Экономика, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: МТШ предлагает инженерам 57 курсов повышения квалификации

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) предлагает столичным инженерам 57 программ повышения квалификации по пяти направлениям, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Цель проекта МТШ - обеспечить столичные предприятия редкими специалистами в сферах фотоники, 3D-моделирования, создания цифровых двойников и других высокотехнологичных областях. Сегодня в рамках проекта промышленники могут освоить 57 курсов, причем только в этом году список пополнился 15 пунктами", – отметил вице-мэр, напомнив, что город субсидирует компаниям до 95% затрат на обучение специалистов в МТШ.
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В сообщении пресс-служба комплекса экономполитики Москвы уточняется, что направление "Микроэлектроника и фотоника" сегодня состоит из 15 курсов, которые знакомят с передовыми микропроцессорными технологиями, квантовой и оптической электроникой и соответствующим программным обеспечением.
Программа "Искусственный интеллект" включает 28 курсов, а направление "Аддитивные технологии" - 11 курсов. В свою очередь, направление "Технологии связи" предлагает три курса по квантовым технологиям, 5G, интернету вещей и обработке промышленных данных. Пятое направление МТШ - "Промышленный дизайн".
«
"Москва активно способствует расширению проекта и помогает предприятиям повышать квалификацию своих сотрудников. В планах МТШ - открыть обучение еще по четырем направлениям: "Робототехника и сенсорика", "Цифровые двойники", "Новые производственные технологии" и "Беспилотный транспорт", - сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
После освоения учебной программы и успешного прохождения контроля знаний специалисты получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца, уточняется в сообщении.
 
ЭкономикаМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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