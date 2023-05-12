https://ria.ru/20230512/ebbr-1871405231.html

ЕББР выделит 200 миллионов евро на украинские железные дороги

ЕББР выделит 200 миллионов евро на украинские железные дороги - РИА Новости, 12.05.2023

ЕББР выделит 200 миллионов евро на украинские железные дороги

Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил в пятницу в своем телеграм-канале, что правительство совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР)... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T18:46

2023-05-12T18:46

2023-05-12T18:46

украина

денис шмыгаль

европейский банк реконструкции и развития

укрзализныця

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104262/28/1042622892_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_ede67a5ca2c32e7ac506b2d9df1eb63d.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил в пятницу в своем телеграм-канале, что правительство совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) готовят проект восстановления железной дороги, согласно которому компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") получит 200 миллионов евро. "Сегодня было принято решение о привлечении 200 миллионов евро от ЕБРР для "Укрзализныци". Это средства на закупку оборудования, необходимого для восстановления железнодорожных коридоров из ЕС, улучшения пассажирских перевозок и закупки дополнительных локомотивов", - заявил Шмыгаль.В сентябре прошлого года "Укрзализныця", министерство финансов Украины подписали соглашение с ЕБРР благодаря которому железная дорога получит почти 100 миллионов евро. Экс-главы правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин назвал решение о репрофилировании существующего кредита ЕБРР в поддержку ликвидности компании первым шагом в новом "Плане Маршалла" для восстановления Украины. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна по завершению конфликта. В марте Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины оценили потребности страны на восстановление и реконструкцию в 411 миллиардов долларов. Обновленная оценка значительно превысила сентябрьский прогноз в 349 миллиардов и теперь эквивалентна 2,6 ВВП Украины за 2022 год. По мнению экспертов, наибольшую озабоченность вызывает риск невозврата Украиной заемных средств, несмотря на обещания ее "спонсоров" не допустить дефолта по кредитным обязательствам, в том числе перед Всемирным банком.

https://ria.ru/20230512/aktivy-1871351453.html

https://ria.ru/20230512/kredit-1871286942.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, денис шмыгаль, европейский банк реконструкции и развития, укрзализныця, в мире, экономика