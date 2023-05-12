ЕББР выделит 200 миллионов евро на украинские железные дороги
Шмыгаль: ЕББР выделит 200 миллионов евро на восстановление украинской железной дороги
© Flickr / European Bank for Reconstruction and DevelopmentЕвропейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
© Flickr / European Bank for Reconstruction and Development
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил в пятницу в своем телеграм-канале, что правительство совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) готовят проект восстановления железной дороги, согласно которому компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") получит 200 миллионов евро.
"Сегодня было принято решение о привлечении 200 миллионов евро от ЕБРР для "Укрзализныци". Это средства на закупку оборудования, необходимого для восстановления железнодорожных коридоров из ЕС, улучшения пассажирских перевозок и закупки дополнительных локомотивов", - заявил Шмыгаль.
В сентябре прошлого года "Укрзализныця", министерство финансов Украины подписали соглашение с ЕБРР благодаря которому железная дорога получит почти 100 миллионов евро. Экс-главы правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин назвал решение о репрофилировании существующего кредита ЕБРР в поддержку ликвидности компании первым шагом в новом "Плане Маршалла" для восстановления Украины.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна по завершению конфликта. В марте Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины оценили потребности страны на восстановление и реконструкцию в 411 миллиардов долларов. Обновленная оценка значительно превысила сентябрьский прогноз в 349 миллиардов и теперь эквивалентна 2,6 ВВП Украины за 2022 год.
По мнению экспертов, наибольшую озабоченность вызывает риск невозврата Украиной заемных средств, несмотря на обещания ее "спонсоров" не допустить дефолта по кредитным обязательствам, в том числе перед Всемирным банком.