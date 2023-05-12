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Площадь пожара в Дзержинском выросла до 2,5 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 12.05.2023
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10:04 12.05.2023 (обновлено: 10:17 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/dzerzhinskiy-1871214429.html
Площадь пожара в Дзержинском выросла до 2,5 тысячи квадратных метров
Площадь пожара в Дзержинском выросла до 2,5 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 12.05.2023
Площадь пожара в Дзержинском выросла до 2,5 тысячи квадратных метров
Площадь пожара в подмосковном Дзержинском, где горят автомобильные покрышки, выросла до 2,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:04
2023-05-12T10:17
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Площадь пожара в подмосковном Дзержинском, где горят автомобильные покрышки, выросла до 2,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. Ранее было известно о площади в 1,5 тысячи "квадратов"."Площадь горения покрышек на открытой площадке составляет 2,5 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, усилия пожарных сосредоточены на защите расположенных рядом зданий. К тушению пожара привлечены 55 человек и 19 единиц техники.На месте ЧП замеряют содержание вредных веществ в воздухе: при горении резины выделяются токсические газы, канцерогенная сажу, оксиды серы и цианистый водород, вызывающие раздражение дыхательных путей и слизистой оболочки глаз.Прокуратура Подмосковья уточняет в своем телеграм-канале, что покрышки загорелись на складе предприятия по переработке отходов. По факту ЧП проводится процессуальная проверка, итогом которой может стать возбуждение уголовного дела.Как передает корреспондент РИА Новости, случайно оказавшийся в районе, примыкающем к месту пожара, от горящих покрышек валит густой сизый дым, который видно за километры вокруг. Пожар происходит в Дзержинском на улице Садовая.
https://ria.ru/20230512/pozhary-1871193227.html
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Площадь пожара в Дзержинском выросла до 2,5 тысячи квадратных метров

Площадь пожара в подмосковном Дзержинском выросла до 2,5 тысячи квадратных метров

В подмосковном Дзержинском загорелись автомобильные покрышки. Кадр видео
В подмосковном Дзержинском загорелись автомобильные покрышки. Кадр видео
В подмосковном Дзержинском загорелись автомобильные покрышки. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Площадь пожара в подмосковном Дзержинском, где горят автомобильные покрышки, выросла до 2,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее было известно о площади в 1,5 тысячи "квадратов".
"Площадь горения покрышек на открытой площадке составляет 2,5 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, усилия пожарных сосредоточены на защите расположенных рядом зданий. К тушению пожара привлечены 55 человек и 19 единиц техники.
На месте ЧП замеряют содержание вредных веществ в воздухе: при горении резины выделяются токсические газы, канцерогенная сажу, оксиды серы и цианистый водород, вызывающие раздражение дыхательных путей и слизистой оболочки глаз.
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Прокуратура Подмосковья уточняет в своем телеграм-канале, что покрышки загорелись на складе предприятия по переработке отходов. По факту ЧП проводится процессуальная проверка, итогом которой может стать возбуждение уголовного дела.
Как передает корреспондент РИА Новости, случайно оказавшийся в районе, примыкающем к месту пожара, от горящих покрышек валит густой сизый дым, который видно за километры вокруг. Пожар происходит в Дзержинском на улице Садовая.
 
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