https://ria.ru/20230512/dzerzhinskiy-1871214429.html

Площадь пожара в Дзержинском выросла до 2,5 тысячи квадратных метров

Площадь пожара в Дзержинском выросла до 2,5 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 12.05.2023

Площадь пожара в Дзержинском выросла до 2,5 тысячи квадратных метров

Площадь пожара в подмосковном Дзержинском, где горят автомобильные покрышки, выросла до 2,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T10:04

2023-05-12T10:04

2023-05-12T10:17

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Площадь пожара в подмосковном Дзержинском, где горят автомобильные покрышки, выросла до 2,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. Ранее было известно о площади в 1,5 тысячи "квадратов"."Площадь горения покрышек на открытой площадке составляет 2,5 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, усилия пожарных сосредоточены на защите расположенных рядом зданий. К тушению пожара привлечены 55 человек и 19 единиц техники.На месте ЧП замеряют содержание вредных веществ в воздухе: при горении резины выделяются токсические газы, канцерогенная сажу, оксиды серы и цианистый водород, вызывающие раздражение дыхательных путей и слизистой оболочки глаз.Прокуратура Подмосковья уточняет в своем телеграм-канале, что покрышки загорелись на складе предприятия по переработке отходов. По факту ЧП проводится процессуальная проверка, итогом которой может стать возбуждение уголовного дела.Как передает корреспондент РИА Новости, случайно оказавшийся в районе, примыкающем к месту пожара, от горящих покрышек валит густой сизый дым, который видно за километры вокруг. Пожар происходит в Дзержинском на улице Садовая.

https://ria.ru/20230512/pozhary-1871193227.html

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье)