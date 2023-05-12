https://ria.ru/20230512/dzerzhinsk-1871204682.html

В подмосковном Дзержинском загорелись покрышки

В подмосковном Дзержинском загорелись покрышки - РИА Новости, 12.05.2023

В подмосковном Дзержинском загорелись покрышки

В подмосковном Дзержинском загорелись автомобильные покрышки, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T09:36

2023-05-12T09:36

2023-05-12T10:35

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В подмосковном Дзержинском загорелись автомобильные покрышки, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Площадь горения покрышек на открытой площадке составляет 2,5 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.Пожарные стремятся не допустить перехода огня на соседние здания.На помощь в тушении вылетели два пожарных вертолета Московского авиацентра, сообщил телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на вице-мэра Москвы Петра Бирюкова.Прокуратура Подмосковья уточняет, что покрышки загорелись на складе предприятия по переработке отходов на улице Садовая. По факту ЧП проводится проверка, по итогам которой могут возбудить уголовное дело.Как сообщил корреспондент РИА Новости, оказавшийся в районе пожара, от горящих покрышек валит густой сизый дым, который видно за несколько километров.

https://ria.ru/20230512/pozhary-1871200372.html

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье), происшествия