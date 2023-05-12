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В подмосковном Дзержинском загорелись покрышки - РИА Новости, 12.05.2023
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09:36 12.05.2023 (обновлено: 10:35 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/dzerzhinsk-1871204682.html
В подмосковном Дзержинском загорелись покрышки
В подмосковном Дзержинском загорелись покрышки - РИА Новости, 12.05.2023
В подмосковном Дзержинском загорелись покрышки
В подмосковном Дзержинском загорелись автомобильные покрышки, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T09:36
2023-05-12T10:35
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В подмосковном Дзержинском загорелись автомобильные покрышки, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Площадь горения покрышек на открытой площадке составляет 2,5 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.Пожарные стремятся не допустить перехода огня на соседние здания.На помощь в тушении вылетели два пожарных вертолета Московского авиацентра, сообщил телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на вице-мэра Москвы Петра Бирюкова.Прокуратура Подмосковья уточняет, что покрышки загорелись на складе предприятия по переработке отходов на улице Садовая. По факту ЧП проводится проверка, по итогам которой могут возбудить уголовное дело.Как сообщил корреспондент РИА Новости, оказавшийся в районе пожара, от горящих покрышек валит густой сизый дым, который видно за несколько километров.
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московская область (подмосковье), происшествия
Московская область (Подмосковье), Происшествия
В подмосковном Дзержинском загорелись покрышки

В подмосковном Дзержинском загорелись покрышки на площади полторы тысячи квадратных метров

В подмосковном Дзержинском загорелись автомобильные покрышки. Кадр видео
В подмосковном Дзержинском загорелись автомобильные покрышки. Кадр видео
В подмосковном Дзержинском загорелись автомобильные покрышки. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В подмосковном Дзержинском загорелись автомобильные покрышки, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Площадь горения покрышек на открытой площадке составляет 2,5 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
Пожарные стремятся не допустить перехода огня на соседние здания.
На помощь в тушении вылетели два пожарных вертолета Московского авиацентра, сообщил телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на вице-мэра Москвы Петра Бирюкова.
Прокуратура Подмосковья уточняет, что покрышки загорелись на складе предприятия по переработке отходов на улице Садовая. По факту ЧП проводится проверка, по итогам которой могут возбудить уголовное дело.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, оказавшийся в районе пожара, от горящих покрышек валит густой сизый дым, который видно за несколько километров.
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