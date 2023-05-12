Рейтинг@Mail.ru
Повышение продуктов горения в Москве от пожара в Дзержинском не замечено - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:08 12.05.2023 (обновлено: 15:57 16.05.2023)
https://ria.ru/20230512/dym-1872183399.html
Повышение продуктов горения в Москве от пожара в Дзержинском не замечено
Повышение продуктов горения в Москве от пожара в Дзержинском не замечено - РИА Новости, 16.05.2023
Повышение продуктов горения в Москве от пожара в Дзержинском не замечено
Рост концентраций продуктов горения в Москве от пожара в подмосковном Дзержинском не зафиксирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосэкомониторинга". РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-12T11:08
2023-05-16T15:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
происшествия
москва
дзержинский
петр бирюков
мосэкомониторинг
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806983445_0:123:3071:1850_1920x0_80_0_0_a8688edc7dbb2163f590373a9e06141f.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Рост концентраций продуктов горения в Москве от пожара в подмосковном Дзержинском не зафиксирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосэкомониторинга". Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, площадь пожара в Дзержинском, где горят автомобильные покрышки, выросла до 2,5 тысячи квадратных метров. Прокуратура Подмосковья уточняет в своем Telegram-канале, что покрышки загорелись на складе предприятия по переработке отходов. По факту ЧП проводится процессуальная проверка, итогом которой может стать возбуждение уголовного дела. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, два пожарных вертолета Московского авиацентра направлены для оказания помощи в тушении пожара в подмосковном Дзержинском.
https://ria.ru/20230512/pozhar-1871232062.html
москва
дзержинский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806983445_336:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_6f68ca52f310d8811f13e5cd810143c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, дзержинский, петр бирюков, мосэкомониторинг, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Происшествия, Москва, Дзержинский, Петр Бирюков, Мосэкомониторинг, Общество

Повышение продуктов горения в Москве от пожара в Дзержинском не замечено

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВертолет, задействованный в тушении пожара
Вертолет, задействованный в тушении пожара - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Вертолет, задействованный в тушении пожара
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Рост концентраций продуктов горения в Москве от пожара в подмосковном Дзержинском не зафиксирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосэкомониторинга".
«
"На текущий момент отмечается северо-западный ветер 3-5 метров в секунду, в направлении от Москвы. На автоматических станциях контроля загрязнения атмосферного воздуха, расположенных на территории Москвы в непосредственной близости к месту возгорания, рост концентраций продуктов горения не зафиксирован", - сообщили в пресс-службе.
Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, площадь пожара в Дзержинском, где горят автомобильные покрышки, выросла до 2,5 тысячи квадратных метров. Прокуратура Подмосковья уточняет в своем Telegram-канале, что покрышки загорелись на складе предприятия по переработке отходов. По факту ЧП проводится процессуальная проверка, итогом которой может стать возбуждение уголовного дела.
Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, два пожарных вертолета Московского авиацентра направлены для оказания помощи в тушении пожара в подмосковном Дзержинском.
Вертолет МЧС России тушит пожар на складе предприятия по переработке отходов, на котором загорелись покрышки, в Дзержинском Московской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Бирюков: два вертолета направлены для тушения пожара в Дзержинском
12 мая, 11:16
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПроисшествияМоскваДзержинскийПетр БирюковМосэкомониторингОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала