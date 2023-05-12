Повышение продуктов горения в Москве от пожара в Дзержинском не замечено
Вертолет, задействованный в тушении пожара
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Рост концентраций продуктов горения в Москве от пожара в подмосковном Дзержинском не зафиксирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосэкомониторинга".
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"На текущий момент отмечается северо-западный ветер 3-5 метров в секунду, в направлении от Москвы. На автоматических станциях контроля загрязнения атмосферного воздуха, расположенных на территории Москвы в непосредственной близости к месту возгорания, рост концентраций продуктов горения не зафиксирован", - сообщили в пресс-службе.
Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, площадь пожара в Дзержинском, где горят автомобильные покрышки, выросла до 2,5 тысячи квадратных метров. Прокуратура Подмосковья уточняет в своем Telegram-канале, что покрышки загорелись на складе предприятия по переработке отходов. По факту ЧП проводится процессуальная проверка, итогом которой может стать возбуждение уголовного дела.
Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, два пожарных вертолета Московского авиацентра направлены для оказания помощи в тушении пожара в подмосковном Дзержинском.