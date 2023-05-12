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Повышение продуктов горения в Москве от пожара в Дзержинском не замечено

Повышение продуктов горения в Москве от пожара в Дзержинском не замечено - РИА Новости, 16.05.2023

Повышение продуктов горения в Москве от пожара в Дзержинском не замечено

Рост концентраций продуктов горения в Москве от пожара в подмосковном Дзержинском не зафиксирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосэкомониторинга". РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-12T11:08

2023-05-12T11:08

2023-05-16T15:57

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Рост концентраций продуктов горения в Москве от пожара в подмосковном Дзержинском не зафиксирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосэкомониторинга". Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, площадь пожара в Дзержинском, где горят автомобильные покрышки, выросла до 2,5 тысячи квадратных метров. Прокуратура Подмосковья уточняет в своем Telegram-канале, что покрышки загорелись на складе предприятия по переработке отходов. По факту ЧП проводится процессуальная проверка, итогом которой может стать возбуждение уголовного дела. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, два пожарных вертолета Московского авиацентра направлены для оказания помощи в тушении пожара в подмосковном Дзержинском.

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Алёна Пава

происшествия, москва, дзержинский, петр бирюков, мосэкомониторинг, общество