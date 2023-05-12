https://ria.ru/20230512/dym-1871313865.html

Пермь накрыло дымом от лесных пожаров в Свердловской области

Пермь накрыло дымом от лесных пожаров в Свердловской области - РИА Новости, 12.05.2023

Пермь накрыло дымом от лесных пожаров в Свердловской области

Роспотребнадзор проверяет качества воздуха в Пермском крае после появления дымки из-за лесных пожаров в Курганской и Свердловской областях, сообщило краевое... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T14:48

2023-05-12T14:48

2023-05-12T16:57

происшествия

пермь

пожары

природные пожары в россии

пермский край

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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ПЕРМЬ, 12 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор проверяет качества воздуха в Пермском крае после появления дымки из-за лесных пожаров в Курганской и Свердловской областях, сообщило краевое управление ведомства. Жители Перми в соцсетях жалуются на "тяжёлый, дымный запах". При этом заметное ухудшение видимости наблюдалось в городе утром, днем дымка стала менее заметной. По данным специалистов пермского Центра геоинформационных систем, задымление от пожаров восточнее Екатеринбурга может сохраняться в Пермском крае до ночи на субботу. "В связи с появлением дымки в Перми и на территории Пермского края организован мониторинг качества атмосферного воздуха в шести точках на территории Перми и в семи населенных пунктах региона на территории жилой застройки", - сообщило управление Роспотребнадзора, подтвердив, что местные жители могут ощущать запах гари в воздухе, наблюдать дымку из-за сложной лесопожарной обстановки на территории Свердловской и Курганской областей. Региональное ГУМЧС РФ в свою очередь сообщило, что на приграничных с Пермским краем территориях действующих лесных пожаров нет. В Свердловской области к 12 мая зарегистрировано 33 пожара на площади 50 718 гектаров.

https://ria.ru/20230511/dym-1871106969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, пермь, пожары, природные пожары в россии, пермский край, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, курганская область