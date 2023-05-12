https://ria.ru/20230512/dtp-1871327942.html
В Приангарье в ДТП погибли два человека
В Приангарье в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 12.05.2023
В Приангарье в ДТП погибли два человека
В Усольском районе Приангарья на трассе столкнулись 3 легковых автомобиля и грузовик, 2 человека погибли, ребенок госпитализирован, сообщает ГУМВД по Иркутской... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:27
2023-05-12T15:27
2023-05-12T15:27
происшествия
авто
иркутская область
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ИРКУТСК, 12 мая - РИА Новости. В Усольском районе Приангарья на трассе столкнулись 3 легковых автомобиля и грузовик, 2 человека погибли, ребенок госпитализирован, сообщает ГУМВД по Иркутской области. На трассе Р-255 "Сибирь" в Усольском районе водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя легковыми машинами и большегрузом. "В результате ДТП водитель и пассажир Nissan погибли на месте ДТП..., 11-летний ребенок госпитализирован в больницу. Кроме того, пострадали люди, находящиеся во встречных автомобилях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230511/dtp-1870930558.html
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происшествия, авто, иркутская область
Происшествия, Авто, Иркутская область
В Приангарье в ДТП погибли два человека
В Приангарье при столкновении трех легковушек и грузовика погибли два человека