https://ria.ru/20230512/dtp-1871327942.html

В Приангарье в ДТП погибли два человека

В Приангарье в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 12.05.2023

В Приангарье в ДТП погибли два человека

В Усольском районе Приангарья на трассе столкнулись 3 легковых автомобиля и грузовик, 2 человека погибли, ребенок госпитализирован, сообщает ГУМВД по Иркутской... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T15:27

2023-05-12T15:27

2023-05-12T15:27

происшествия

авто

иркутская область

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ИРКУТСК, 12 мая - РИА Новости. В Усольском районе Приангарья на трассе столкнулись 3 легковых автомобиля и грузовик, 2 человека погибли, ребенок госпитализирован, сообщает ГУМВД по Иркутской области. На трассе Р-255 "Сибирь" в Усольском районе водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя легковыми машинами и большегрузом. "В результате ДТП водитель и пассажир Nissan погибли на месте ДТП..., 11-летний ребенок госпитализирован в больницу. Кроме того, пострадали люди, находящиеся во встречных автомобилях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230511/dtp-1870930558.html

иркутская область

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происшествия, авто, иркутская область