Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил главного военного раввина России - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:42 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/druzhba-1871388104.html
Путин наградил главного военного раввина России
Путин наградил главного военного раввина России - РИА Новости, 12.05.2023
Путин наградил главного военного раввина России
Президент РФ Владимир Путин наградил митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) и главного военного раввина России Аарона Гуревича... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:42
2023-05-12T17:42
религия
россия
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871322638_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c78a170b449866c388a0af039916396.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) и главного военного раввина России Аарона Гуревича орденами Дружбы, соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации. "За вклад в сохранение духовно-нравственных и культурных традиций, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Кульберга Алексея Сергеевича (митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения) – епархиального архиерея Централизованной религиозной организации Екатеринбургской епархии Русской православной церкви", - говорится в указе. Главный военный раввин России Аарон (Алексей) Гуревич награжден орденом Дружбы "за активную общественную деятельность, направленную на укрепление дружбы и сотрудничества между народами".
https://ria.ru/20230512/kuraev-1871247403.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871322638_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5a4001f24d2246a132cdc76840aa43ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, русская православная церковь
Религия, Россия, Русская православная церковь

Путин наградил главного военного раввина России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) и главного военного раввина России Аарона Гуревича орденами Дружбы, соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
"За вклад в сохранение духовно-нравственных и культурных традиций, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Кульберга Алексея Сергеевича (митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения) – епархиального архиерея Централизованной религиозной организации Екатеринбургской епархии Русской православной церкви", - говорится в указе.
Главный военный раввин России Аарон (Алексей) Гуревич награжден орденом Дружбы "за активную общественную деятельность, направленную на укрепление дружбы и сотрудничества между народами".
Андрей Кураев - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Кураев заявил, что лишение его сана не имеет силы
Вчера, 11:51
 
РелигияРоссияРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала