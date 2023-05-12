https://ria.ru/20230512/druzhba-1871388104.html

Путин наградил главного военного раввина России

Путин наградил главного военного раввина России - РИА Новости, 12.05.2023

Путин наградил главного военного раввина России

Президент РФ Владимир Путин наградил митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) и главного военного раввина России Аарона Гуревича... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T17:42

2023-05-12T17:42

2023-05-12T17:42

религия

россия

русская православная церковь

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) и главного военного раввина России Аарона Гуревича орденами Дружбы, соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации. "За вклад в сохранение духовно-нравственных и культурных традиций, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Кульберга Алексея Сергеевича (митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения) – епархиального архиерея Централизованной религиозной организации Екатеринбургской епархии Русской православной церкви", - говорится в указе. Главный военный раввин России Аарон (Алексей) Гуревич награжден орденом Дружбы "за активную общественную деятельность, направленную на укрепление дружбы и сотрудничества между народами".

https://ria.ru/20230512/kuraev-1871247403.html

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россия, русская православная церковь