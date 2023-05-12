https://ria.ru/20230512/druzhba-1871388104.html
Путин наградил главного военного раввина России
Путин наградил главного военного раввина России - РИА Новости, 12.05.2023
Путин наградил главного военного раввина России
Президент РФ Владимир Путин наградил митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) и главного военного раввина России Аарона Гуревича... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:42
2023-05-12T17:42
2023-05-12T17:42
религия
россия
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871322638_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c78a170b449866c388a0af039916396.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) и главного военного раввина России Аарона Гуревича орденами Дружбы, соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации. "За вклад в сохранение духовно-нравственных и культурных традиций, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Кульберга Алексея Сергеевича (митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения) – епархиального архиерея Централизованной религиозной организации Екатеринбургской епархии Русской православной церкви", - говорится в указе. Главный военный раввин России Аарон (Алексей) Гуревич награжден орденом Дружбы "за активную общественную деятельность, направленную на укрепление дружбы и сотрудничества между народами".
https://ria.ru/20230512/kuraev-1871247403.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871322638_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5a4001f24d2246a132cdc76840aa43ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, русская православная церковь
Религия, Россия, Русская православная церковь
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) и главного военного раввина России Аарона Гуревича орденами Дружбы, соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
"За вклад в сохранение духовно-нравственных и культурных традиций, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Кульберга Алексея Сергеевича (митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения) – епархиального архиерея Централизованной религиозной организации Екатеринбургской епархии Русской православной церкви", - говорится в указе.
Главный военный раввин России Аарон (Алексей) Гуревич награжден орденом Дружбы "за активную общественную деятельность, направленную на укрепление дружбы и сотрудничества между народами".
Кураев заявил, что лишение его сана не имеет силы