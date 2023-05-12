https://ria.ru/20230512/druzhba-1871295263.html

СМИ: ЕС предложил остановить поставки по "Дружбе" из России в ФРГ и Польшу

СМИ: ЕС предложил остановить поставки по "Дружбе" из России в ФРГ и Польшу - РИА Новости, 12.05.2023

СМИ: ЕС предложил остановить поставки по "Дружбе" из России в ФРГ и Польшу

Евросоюз предложил прекратить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию и Польшу, передает агентство Блумберг со ссылкой на попавшие в его... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:53

2023-05-12T13:53

2023-05-12T15:55

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евросоюз

владимир путин

цены на нефть

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Евросоюз предложил прекратить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию и Польшу, передает агентство Блумберг со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.Уточняется, что Брюссель сделал исключение для этих стран в рамках ограничительных мер против Москвы, однако теперь это положение хотят отменить. Инициативу планируется рассмотреть при согласовании нового пакета антироссийских санкций. При этом, как сообщило СМИ, Польша и Германия уже прекратили принимать сырую нефть по "Дружбе", выполнив предыдущие обещания сократить расходы.В статье также отмечается, что исключения сохранят для южной ветки трубопровода, снабжающей Венгрию, Словакию и Чехию.В свою очередь, пресс-секретарь российской трубопроводной компании "Транснефть" Игорь Демин подтвердил РИА Новости, что прокачка нефти по "Дружбе" в Германию прекратилась с января 2023 года. При этом в Польшу энергоресурс перестал поступать на следующий месяц. "Российская нефть сейчас в эти страны не идет. В апреле транзитом из Казахстана в Германию из заявленных 100 тысяч тонн казахстанской стороной было прокачано 50 тысяч тонн", — рассказал Демин.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).С 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, а также начал действовать потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже 60 долларов за баррель. Эти ограничения касаются перевозок по морю, то есть на "Дружбу" не распространяются.В конце декабря Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов. Так, документ запрещает поставки по контрактам, в которых прямо или косвенно предусматривается ценовой потолок. При этом глава государства может выдать специальное разрешение на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, запрещенный указом.

https://ria.ru/20230217/druzhba-1852684553.html

https://ria.ru/20230327/neft-1860984000.html

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в мире, германия, польша, россия, евросоюз, владимир путин, цены на нефть