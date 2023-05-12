https://ria.ru/20230512/drony-1871249963.html

В Запорожской области наращивают группировку боевых дронов

В Запорожской области наращивают группировку боевых дронов - РИА Новости, 12.05.2023

В Запорожской области наращивают группировку боевых дронов

В Запорожской области сформируют новую группировку боевых дронов, на данный момент запущено производство FPV-дронов, идет поиск и обучение операторов, сообщил... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T11:59

2023-05-12T11:59

2023-05-12T11:59

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

запорожская область

россия

владимир рогов

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. В Запорожской области сформируют новую группировку боевых дронов, на данный момент запущено производство FPV-дронов, идет поиск и обучение операторов, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Будет сформирована группировка боевых дронов. Мы уже запустили производство FPV-дронов и обучение операторов для работы на них. Но нам нужны еще толковые ребята. Все желающие, соответствующие требованиям, могут обращаться и поступать в бесплатную школу по обучению операторов беспилотников. Всем необходимым обеспечим. Армия и народ должны объединить силы в борьбе с общим врагом", - сказал Рогов. По его словам, на сегодня необходимо порядка ста операторов, чтобы контролировать всю линию боевого соприкосновения в Запорожской области и наносить удары по позициям противника. "Противник в последнее время нарастил группировку своих дронов на линии боевого соприкосновения, поэтому мы помимо того, что готовим достойный ответ на все варварские планы украинских боевиков, еще и прописали свой план, помогающий в деле освобождения южнорусских земель от нацистской оккупации", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230512/bespilotniki-1871182506.html

https://ria.ru/20230511/donbass-1870797540.html

запорожская область

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, запорожская область, россия, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр