Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области наращивают группировку боевых дронов - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:59 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/drony-1871249963.html
В Запорожской области наращивают группировку боевых дронов
В Запорожской области наращивают группировку боевых дронов - РИА Новости, 12.05.2023
В Запорожской области наращивают группировку боевых дронов
В Запорожской области сформируют новую группировку боевых дронов, на данный момент запущено производство FPV-дронов, идет поиск и обучение операторов, сообщил... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:59
2023-05-12T11:59
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
запорожская область
россия
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757319009_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_79f80987056a0105523129b7055e7ebd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. В Запорожской области сформируют новую группировку боевых дронов, на данный момент запущено производство FPV-дронов, идет поиск и обучение операторов, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Будет сформирована группировка боевых дронов. Мы уже запустили производство FPV-дронов и обучение операторов для работы на них. Но нам нужны еще толковые ребята. Все желающие, соответствующие требованиям, могут обращаться и поступать в бесплатную школу по обучению операторов беспилотников. Всем необходимым обеспечим. Армия и народ должны объединить силы в борьбе с общим врагом", - сказал Рогов. По его словам, на сегодня необходимо порядка ста операторов, чтобы контролировать всю линию боевого соприкосновения в Запорожской области и наносить удары по позициям противника. "Противник в последнее время нарастил группировку своих дронов на линии боевого соприкосновения, поэтому мы помимо того, что готовим достойный ответ на все варварские планы украинских боевиков, еще и прописали свой план, помогающий в деле освобождения южнорусских земель от нацистской оккупации", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230512/bespilotniki-1871182506.html
https://ria.ru/20230511/donbass-1870797540.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757319009_119:0:2823:2028_1920x0_80_0_0_a4682f795595fb15d61bf0a2c3cb9898.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, запорожская область, россия, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Запорожской области наращивают группировку боевых дронов

Рогов рассказал о формировании в Запорожской области новой группировки боевых дронов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗапуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА)
Запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. В Запорожской области сформируют новую группировку боевых дронов, на данный момент запущено производство FPV-дронов, идет поиск и обучение операторов, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Будет сформирована группировка боевых дронов. Мы уже запустили производство FPV-дронов и обучение операторов для работы на них. Но нам нужны еще толковые ребята. Все желающие, соответствующие требованиям, могут обращаться и поступать в бесплатную школу по обучению операторов беспилотников. Всем необходимым обеспечим. Армия и народ должны объединить силы в борьбе с общим врагом", - сказал Рогов. По его словам, на сегодня необходимо порядка ста операторов, чтобы контролировать всю линию боевого соприкосновения в Запорожской области и наносить удары по позициям противника.
Украинские военнослужащие управляют беспилотником на своей позиции на передовой - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
На Запорожском направлении уничтожили семь украинских беспилотников
Вчера, 05:04
"Противник в последнее время нарастил группировку своих дронов на линии боевого соприкосновения, поэтому мы помимо того, что готовим достойный ответ на все варварские планы украинских боевиков, еще и прописали свой план, помогающий в деле освобождения южнорусских земель от нацистской оккупации", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Танк Т-90М Прорыв ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
"Решающая битва будет здесь". Что начинается в Запорожской области
11 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииЗапорожская областьРоссияВладимир РоговУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала