https://ria.ru/20230512/drony-1871249963.html
В Запорожской области наращивают группировку боевых дронов
В Запорожской области наращивают группировку боевых дронов - РИА Новости, 12.05.2023
В Запорожской области наращивают группировку боевых дронов
В Запорожской области сформируют новую группировку боевых дронов, на данный момент запущено производство FPV-дронов, идет поиск и обучение операторов, сообщил... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:59
2023-05-12T11:59
2023-05-12T11:59
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
запорожская область
россия
владимир рогов
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. В Запорожской области сформируют новую группировку боевых дронов, на данный момент запущено производство FPV-дронов, идет поиск и обучение операторов, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Будет сформирована группировка боевых дронов. Мы уже запустили производство FPV-дронов и обучение операторов для работы на них. Но нам нужны еще толковые ребята. Все желающие, соответствующие требованиям, могут обращаться и поступать в бесплатную школу по обучению операторов беспилотников. Всем необходимым обеспечим. Армия и народ должны объединить силы в борьбе с общим врагом", - сказал Рогов. По его словам, на сегодня необходимо порядка ста операторов, чтобы контролировать всю линию боевого соприкосновения в Запорожской области и наносить удары по позициям противника. "Противник в последнее время нарастил группировку своих дронов на линии боевого соприкосновения, поэтому мы помимо того, что готовим достойный ответ на все варварские планы украинских боевиков, еще и прописали свой план, помогающий в деле освобождения южнорусских земель от нацистской оккупации", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230512/bespilotniki-1871182506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, запорожская область, россия, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Запорожской области наращивают группировку боевых дронов
Рогов рассказал о формировании в Запорожской области новой группировки боевых дронов
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. В Запорожской области сформируют новую группировку боевых дронов, на данный момент запущено производство FPV-дронов, идет поиск и обучение операторов, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Будет сформирована группировка боевых дронов. Мы уже запустили производство FPV-дронов и обучение операторов для работы на них. Но нам нужны еще толковые ребята. Все желающие, соответствующие требованиям, могут обращаться и поступать в бесплатную школу по обучению операторов беспилотников. Всем необходимым обеспечим. Армия и народ должны объединить силы в борьбе с общим врагом", - сказал Рогов. По его словам, на сегодня необходимо порядка ста операторов, чтобы контролировать всю линию боевого соприкосновения в Запорожской области и наносить удары по позициям противника.
На Запорожском направлении уничтожили семь украинских беспилотников
"Противник в последнее время нарастил группировку своих дронов на линии боевого соприкосновения, поэтому мы помимо того, что готовим достойный ответ на все варварские планы украинских боевиков, еще и прописали свой план, помогающий в деле освобождения южнорусских земель от нацистской оккупации", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев
не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России
находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье
, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь
.
"Решающая битва будет здесь". Что начинается в Запорожской области