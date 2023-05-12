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Беспилотник застрял на дереве в парке на северо-западе Москвы - РИА Новости, 12.05.2023
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13:34 12.05.2023 (обновлено: 16:10 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/dron-1871287284.html
Беспилотник застрял на дереве в парке на северо-западе Москвы
Беспилотник застрял на дереве в парке на северо-западе Москвы - РИА Новости, 12.05.2023
Беспилотник застрял на дереве в парке на северо-западе Москвы
Беспилотник застрял в ветках дерева в парке Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы, силовики устанавливают принадлежность дрона, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:34
2023-05-12T16:10
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Беспилотник застрял в ветках дерева в парке Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы, силовики устанавливают принадлежность дрона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В парке Покровское-Стрешнево обнаружен беспилотник, застрявший на дереве", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что это дрон небольшого размера, без боеприпаса. По предварительным данным, устройство запустили местные жители.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Беспилотник застрял на дереве в парке на северо-западе Москвы

Правоохранительные органы ищут хозяина дрона, застрявшего на дереве в парке в Москве

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Беспилотник застрял в ветках дерева в парке Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы, силовики устанавливают принадлежность дрона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В парке Покровское-Стрешнево обнаружен беспилотник, застрявший на дереве", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что это дрон небольшого размера, без боеприпаса.
По предварительным данным, устройство запустили местные жители.
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