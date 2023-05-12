https://ria.ru/20230512/dron-1871287284.html

Беспилотник застрял на дереве в парке на северо-западе Москвы

Беспилотник застрял на дереве в парке на северо-западе Москвы - РИА Новости, 12.05.2023

Беспилотник застрял на дереве в парке на северо-западе Москвы

Беспилотник застрял в ветках дерева в парке Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы, силовики устанавливают принадлежность дрона, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:34

2023-05-12T13:34

2023-05-12T16:10

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Беспилотник застрял в ветках дерева в парке Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы, силовики устанавливают принадлежность дрона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В парке Покровское-Стрешнево обнаружен беспилотник, застрявший на дереве", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что это дрон небольшого размера, без боеприпаса. По предварительным данным, устройство запустили местные жители.

https://ria.ru/20230427/dron-1868147035.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия