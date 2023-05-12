https://ria.ru/20230512/drg-1871283480.html

ВС России ночью пресекли действия украинской ДРГ в Харьковской области

ВС России ночью пресекли действия украинской ДРГ в Харьковской области - РИА Новости, 12.05.2023

ВС России ночью пресекли действия украинской ДРГ в Харьковской области

На купянском направлении Киев потерял более 60 военнослужащих, две боевые машины РСЗО "Град", артиллерийскую систему М109 "Paladin" производства США и самоходку РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:30

2023-05-12T13:30

2023-05-12T13:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

харьковская область

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. На купянском направлении Киев потерял более 60 военнослужащих, две боевые машины РСЗО "Град", артиллерийскую систему М109 "Paladin" производства США и самоходку "Акация", сообщили в Минобороны РФ.По данным министерства, на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречное Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Кроме того, в течение ночи в районе населенного пункта Котляровка Харьковской области пресечено действие диверсионно-разведывательной группы."Потери противника на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, две боевые машины РСЗО "Град", артиллерийская система М109 "Paladin" производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html

харьковская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, харьковская область