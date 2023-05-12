Рейтинг@Mail.ru
ВС России ночью пресекли действия украинской ДРГ в Харьковской области - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 12.05.2023 (обновлено: 13:31 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/drg-1871283480.html
ВС России ночью пресекли действия украинской ДРГ в Харьковской области
ВС России ночью пресекли действия украинской ДРГ в Харьковской области - РИА Новости, 12.05.2023
ВС России ночью пресекли действия украинской ДРГ в Харьковской области
На купянском направлении Киев потерял более 60 военнослужащих, две боевые машины РСЗО "Град", артиллерийскую систему М109 "Paladin" производства США и самоходку РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:30
2023-05-12T13:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816513398_0:0:3253:1829_1920x0_80_0_0_459faee57b56f47864d21fc19a71f51d.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. На купянском направлении Киев потерял более 60 военнослужащих, две боевые машины РСЗО "Град", артиллерийскую систему М109 "Paladin" производства США и самоходку "Акация", сообщили в Минобороны РФ.По данным министерства, на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречное Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Кроме того, в течение ночи в районе населенного пункта Котляровка Харьковской области пресечено действие диверсионно-разведывательной группы."Потери противника на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, две боевые машины РСЗО "Град", артиллерийская система М109 "Paladin" производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816513398_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_90122ff1ac3fd43b8b212c767a0e8da3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Харьковская область
ВС России ночью пресекли действия украинской ДРГ в Харьковской области

Минобороны: ВС России ночью пресекли действия украинской ДРГ в Харьковской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении
Военнослужащие ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. На купянском направлении Киев потерял более 60 военнослужащих, две боевые машины РСЗО "Град", артиллерийскую систему М109 "Paladin" производства США и самоходку "Акация", сообщили в Минобороны РФ.
По данным министерства, на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречное Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Кроме того, в течение ночи в районе населенного пункта Котляровка Харьковской области пресечено действие диверсионно-разведывательной группы.
"Потери противника на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, две боевые машины РСЗО "Град", артиллерийская система М109 "Paladin" производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сводке министерства.
Украинский военный на линии фронта возле Кременной - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Контрнаступление ВСУ началось. И не там, где его ожидали
Вчера, 12:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала