https://ria.ru/20230512/drg-1871283480.html
ВС России ночью пресекли действия украинской ДРГ в Харьковской области
ВС России ночью пресекли действия украинской ДРГ в Харьковской области - РИА Новости, 12.05.2023
ВС России ночью пресекли действия украинской ДРГ в Харьковской области
На купянском направлении Киев потерял более 60 военнослужащих, две боевые машины РСЗО "Град", артиллерийскую систему М109 "Paladin" производства США и самоходку РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:30
2023-05-12T13:30
2023-05-12T13:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816513398_0:0:3253:1829_1920x0_80_0_0_459faee57b56f47864d21fc19a71f51d.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. На купянском направлении Киев потерял более 60 военнослужащих, две боевые машины РСЗО "Град", артиллерийскую систему М109 "Paladin" производства США и самоходку "Акация", сообщили в Минобороны РФ.По данным министерства, на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречное Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Кроме того, в течение ночи в районе населенного пункта Котляровка Харьковской области пресечено действие диверсионно-разведывательной группы."Потери противника на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, две боевые машины РСЗО "Град", артиллерийская система М109 "Paladin" производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816513398_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_90122ff1ac3fd43b8b212c767a0e8da3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Харьковская область
ВС России ночью пресекли действия украинской ДРГ в Харьковской области
Минобороны: ВС России ночью пресекли действия украинской ДРГ в Харьковской области
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. На купянском направлении Киев потерял более 60 военнослужащих, две боевые машины РСЗО "Град", артиллерийскую систему М109 "Paladin" производства США и самоходку "Акация", сообщили в Минобороны РФ.
По данным министерства, на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречное Харьковской области
и Новоселовское ЛНР
. Кроме того, в течение ночи в районе населенного пункта Котляровка Харьковской области пресечено действие диверсионно-разведывательной группы.
"Потери противника на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, две боевые машины РСЗО "Град", артиллерийская система М109 "Paladin" производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сводке министерства.
Контрнаступление ВСУ началось. И не там, где его ожидали