https://ria.ru/20230512/donetsk-1871352556.html
При обстреле Куйбышевского района Донецка ранен мирный житель
При обстреле Куйбышевского района Донецка ранен мирный житель - РИА Новости, 12.05.2023
При обстреле Куйбышевского района Донецка ранен мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T16:32
2023-05-12T16:32
2023-05-12T16:32
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "По улице Тимура во дворе частного дома получил ранения мужчина 1962 года рождения – госпитализирован в городскую больницу №17", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Позже представительство ДНР в СЦКК сообщило о ранении еще одной женщины в Кировском районе Донецка. Кулемзин ранее в пятницу сообщал, что из-за обстрела со стороны украинских войск было приостановлено движение общественного транспорта, дома получили повреждения. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.
https://ria.ru/20230512/obstrel-1871335439.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Куйбышевского района Донецка ранен мирный житель
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Куйбышевского района со стороны ВСУ ранен мирный житель