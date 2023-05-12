https://ria.ru/20230512/donetsk-1871352556.html

При обстреле Куйбышевского района Донецка ранен мирный житель

При обстреле Куйбышевского района Донецка ранен мирный житель - РИА Новости, 12.05.2023

При обстреле Куйбышевского района Донецка ранен мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T16:32

2023-05-12T16:32

2023-05-12T16:32

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "По улице Тимура во дворе частного дома получил ранения мужчина 1962 года рождения – госпитализирован в городскую больницу №17", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Позже представительство ДНР в СЦКК сообщило о ранении еще одной женщины в Кировском районе Донецка. Кулемзин ранее в пятницу сообщал, что из-за обстрела со стороны украинских войск было приостановлено движение общественного транспорта, дома получили повреждения. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.

https://ria.ru/20230512/obstrel-1871335439.html

https://ria.ru/20230512/donbass-1871317368.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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