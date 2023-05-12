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При обстреле Куйбышевского района Донецка ранен мирный житель - РИА Новости, 12.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:32 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/donetsk-1871352556.html
При обстреле Куйбышевского района Донецка ранен мирный житель
При обстреле Куйбышевского района Донецка ранен мирный житель - РИА Новости, 12.05.2023
При обстреле Куйбышевского района Донецка ранен мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T16:32
2023-05-12T16:32
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "По улице Тимура во дворе частного дома получил ранения мужчина 1962 года рождения – госпитализирован в городскую больницу №17", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Позже представительство ДНР в СЦКК сообщило о ранении еще одной женщины в Кировском районе Донецка. Кулемзин ранее в пятницу сообщал, что из-за обстрела со стороны украинских войск было приостановлено движение общественного транспорта, дома получили повреждения. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.
https://ria.ru/20230512/obstrel-1871335439.html
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донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
При обстреле Куйбышевского района Донецка ранен мирный житель

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Куйбышевского района со стороны ВСУ ранен мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"По улице Тимура во дворе частного дома получил ранения мужчина 1962 года рождения – госпитализирован в городскую больницу №17", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Украинские военные обстреляли Донецк и Старомайорское
Вчера, 15:56
Позже представительство ДНР в СЦКК сообщило о ранении еще одной женщины в Кировском районе Донецка.
Кулемзин ранее в пятницу сообщал, что из-за обстрела со стороны украинских войск было приостановлено движение общественного транспорта, дома получили повреждения.
Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Вчера, 15:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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