https://ria.ru/20230512/donetsk-1871329810.html
Мэр Донецка сообщил о повреждении жилых домов из-за обстрела со стороны ВСУ
Мэр Донецка сообщил о повреждении жилых домов из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.05.2023
Мэр Донецка сообщил о повреждении жилых домов из-за обстрела со стороны ВСУ
Остановка общественного транспорта и дома повреждены из-за обстрела посёлка Северный в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:34
2023-05-12T15:34
2023-05-12T15:34
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
сша
алексей кулемзин (донецк)
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Остановка общественного транспорта и дома повреждены из-за обстрела посёлка Северный в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр Алексей Кулемзин. "В результате обстрела посёлка Северный Куйбышевского района получили повреждения дома частного сектора и остановка общественного транспорта", - написал мэр в своем Telegram-канале. По его словам, информация о масштабах разрушений и наличии пострадавших уточняется. В пятницу украинские войска неоднократно обстреливали Куйбышевский район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230512/donbass-1871317368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Мэр Донецка сообщил о повреждении жилых домов из-за обстрела со стороны ВСУ
Мэр Донецка Кулемзин: остановка транспорта и дома повреждены из-за обстрела со стороны ВСУ