Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 15 снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска в 12.20 выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.20 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 15 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Через пять минут украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Благодатному.
Мирный житель 1968 года рождения погиб при обстреле улицы Новороссийская. В результате попаданий пострадали дома, остекление, сгорел гражданский автомобиль, передает корреспондент РИА Новости.
Звуки артиллерийской дуэли на окраинах Донецка не прекращаются. На месте работают правоохранители и представители экстренных служб.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в пятницу сообщал, что один человек погиб при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск.
Украинские войска с утра пятницы ведут интенсивный обстрел Донецка снарядами "натовского" калибра. В общей сложности, по данным представительства ДНР в СЦКК, выпущено 70 снарядов.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.