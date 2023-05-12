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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 12.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:32 12.05.2023 (обновлено: 12:48 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/donetsk-1871262353.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 12.05.2023
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска в 12.20 выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:32
2023-05-12T12:48
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
нато
киев
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска в 12.20 выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.20 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 15 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Через пять минут украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Благодатному.Мирный житель 1968 года рождения погиб при обстреле улицы Новороссийская. В результате попаданий пострадали дома, остекление, сгорел гражданский автомобиль, передает корреспондент РИА Новости.Звуки артиллерийской дуэли на окраинах Донецка не прекращаются. На месте работают правоохранители и представители экстренных служб.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в пятницу сообщал, что один человек погиб при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск.Украинские войска с утра пятницы ведут интенсивный обстрел Донецка снарядами "натовского" калибра. В общей сложности, по данным представительства ДНР в СЦКК, выпущено 70 снарядов.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230512/obstrel-1871215023.html
донецк
донецкая народная республика
киев
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, алексей кулемзин (донецк), нато, киев
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), НАТО, Киев
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 15 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска в 12.20 выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.20 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 15 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Через пять минут украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Благодатному.
Мирный житель 1968 года рождения погиб при обстреле улицы Новороссийская. В результате попаданий пострадали дома, остекление, сгорел гражданский автомобиль, передает корреспондент РИА Новости.
Звуки артиллерийской дуэли на окраинах Донецка не прекращаются. На месте работают правоохранители и представители экстренных служб.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в пятницу сообщал, что один человек погиб при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск.
Украинские войска с утра пятницы ведут интенсивный обстрел Донецка снарядами "натовского" калибра. В общей сложности, по данным представительства ДНР в СЦКК, выпущено 70 снарядов.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Окна в помещении общежития Донецкого национального университета, разбитые в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)НАТОКиев
 
 
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