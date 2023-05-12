https://ria.ru/20230512/donetsk-1871262353.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 12.05.2023

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска в 12.20 выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:32

2023-05-12T12:32

2023-05-12T12:48

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска в 12.20 выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.20 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 15 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Через пять минут украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Благодатному.Мирный житель 1968 года рождения погиб при обстреле улицы Новороссийская. В результате попаданий пострадали дома, остекление, сгорел гражданский автомобиль, передает корреспондент РИА Новости.Звуки артиллерийской дуэли на окраинах Донецка не прекращаются. На месте работают правоохранители и представители экстренных служб.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в пятницу сообщал, что один человек погиб при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск.Украинские войска с утра пятницы ведут интенсивный обстрел Донецка снарядами "натовского" калибра. В общей сложности, по данным представительства ДНР в СЦКК, выпущено 70 снарядов.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230512/obstrel-1871215023.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, алексей кулемзин (донецк), нато, киев