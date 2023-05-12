https://ria.ru/20230512/donetsk-1871212234.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб человек
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 12.05.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб человек
Мужчина погиб в результате обстрела Киевского района Донецка, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T09:57
2023-05-12T09:57
2023-05-12T09:57
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
алексей кулемзин (донецк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867113253_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_a35ea587aa973b03e22b07000c396bfb.jpg
ДОНЕЦК, 12 мая – РИА Новости. Мужчина погиб в результате обстрела Киевского района Донецка, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Киевского района погиб мужчина 40-50 лет. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в 8.40 мск в пятницу украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230512/donbass-1871190568.html
https://ria.ru/20230511/obstrel-1871136869.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867113253_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_9f6e876c17416250aed064cbdc2a4c84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин (донецк)
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб человек
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ погиб человек