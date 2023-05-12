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При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 12.05.2023
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09:57 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/donetsk-1871212234.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб человек
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 12.05.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб человек
Мужчина погиб в результате обстрела Киевского района Донецка, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T09:57
2023-05-12T09:57
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 12 мая – РИА Новости. Мужчина погиб в результате обстрела Киевского района Донецка, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Киевского района погиб мужчина 40-50 лет. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в 8.40 мск в пятницу украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230512/donbass-1871190568.html
https://ria.ru/20230511/obstrel-1871136869.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин (донецк)
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб человек

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ погиб человек

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ школы в Донецке
Последствия обстрела со стороны ВСУ школы в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ школы в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 мая – РИА Новости. Мужчина погиб в результате обстрела Киевского района Донецка, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Киевского района погиб мужчина 40-50 лет. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
На месте обстрела со стороны ВСУ Калининского района Донецка. - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Гольмовский, заявили в ДНР
08:31
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в 8.40 мск в пятницу украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
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Вчера, 19:00
 
В миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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