https://ria.ru/20230512/donetsk-1871212234.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб человек

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 12.05.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб человек

Мужчина погиб в результате обстрела Киевского района Донецка, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T09:57

2023-05-12T09:57

2023-05-12T09:57

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ДОНЕЦК, 12 мая – РИА Новости. Мужчина погиб в результате обстрела Киевского района Донецка, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Киевского района погиб мужчина 40-50 лет. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в 8.40 мск в пятницу украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230512/donbass-1871190568.html

https://ria.ru/20230511/obstrel-1871136869.html

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Дарья Буймова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин (донецк)