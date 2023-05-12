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ФССП не взыщет с жителей новых регионов долги перед украинскими банками - РИА Новости, 12.05.2023
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17:01 12.05.2023 (обновлено: 17:03 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/dolgi-1871369247.html
ФССП не взыщет с жителей новых регионов долги перед украинскими банками
ФССП не взыщет с жителей новых регионов долги перед украинскими банками - РИА Новости, 12.05.2023
ФССП не взыщет с жителей новых регионов долги перед украинскими банками
Судебные приставы не будут взыскивать с жителей новых регионов России долги, накопившиеся перед украинскими банками, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЮФ глава РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:01
2023-05-12T17:03
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
украина
дмитрий аристов
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Судебные приставы не будут взыскивать с жителей новых регионов России долги, накопившиеся перед украинскими банками, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЮФ глава ФССП Дмитрий Аристов."Если говорить о принудительном исполнении исполнительных документов, выданных судами, иными госорганами и должностными лицами Украины по кредитам или займам перед зарегистрированными на Украине банками, то они не подлежат принудительному исполнению на территории новых субъектов РФ", — сказал он в интервью агентству.А вот исполнительные документы о взыскании денег, подлежащих зачислению в доход бюджетов новых субъектов, в том числе административные штрафы, выданные до 30 сентября 2022 года, подлежат принудительному исполнению. "Однако тут есть одно условие: местом жительства или пребывания или место нахождения должника или его имущества должна быть территория Российской Федерации", — добавил директор службы.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), украина, дмитрий аристов, экономика
Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Украина, Дмитрий Аристов, Экономика
ФССП не взыщет с жителей новых регионов долги перед украинскими банками

Глава ФССП Аристов: с жителей новых регионов не взыщут долги перед украинскими банками

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваОтделение "ПриватБанка"
Отделение ПриватБанка - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Отделение "ПриватБанка". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Судебные приставы не будут взыскивать с жителей новых регионов России долги, накопившиеся перед украинскими банками, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЮФ глава ФССП Дмитрий Аристов.
"Если говорить о принудительном исполнении исполнительных документов, выданных судами, иными госорганами и должностными лицами Украины по кредитам или займам перед зарегистрированными на Украине банками, то они не подлежат принудительному исполнению на территории новых субъектов РФ", — сказал он в интервью агентству.
А вот исполнительные документы о взыскании денег, подлежащих зачислению в доход бюджетов новых субъектов, в том числе административные штрафы, выданные до 30 сентября 2022 года, подлежат принудительному исполнению. "Однако тут есть одно условие: местом жительства или пребывания или место нахождения должника или его имущества должна быть территория Российской Федерации", — добавил директор службы.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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РоссияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)УкраинаДмитрий АристовЭкономика
 
 
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