https://ria.ru/20230512/dolgi-1871369247.html

ФССП не взыщет с жителей новых регионов долги перед украинскими банками

ФССП не взыщет с жителей новых регионов долги перед украинскими банками - РИА Новости, 12.05.2023

ФССП не взыщет с жителей новых регионов долги перед украинскими банками

Судебные приставы не будут взыскивать с жителей новых регионов России долги, накопившиеся перед украинскими банками, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЮФ глава РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T17:01

2023-05-12T17:01

2023-05-12T17:03

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

украина

дмитрий аристов

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Судебные приставы не будут взыскивать с жителей новых регионов России долги, накопившиеся перед украинскими банками, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЮФ глава ФССП Дмитрий Аристов."Если говорить о принудительном исполнении исполнительных документов, выданных судами, иными госорганами и должностными лицами Украины по кредитам или займам перед зарегистрированными на Украине банками, то они не подлежат принудительному исполнению на территории новых субъектов РФ", — сказал он в интервью агентству.А вот исполнительные документы о взыскании денег, подлежащих зачислению в доход бюджетов новых субъектов, в том числе административные штрафы, выданные до 30 сентября 2022 года, подлежат принудительному исполнению. "Однако тут есть одно условие: местом жительства или пребывания или место нахождения должника или его имущества должна быть территория Российской Федерации", — добавил директор службы.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230323/raiffeisen-1860215375.html

россия

украина

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Кирилл Волков

россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), украина, дмитрий аристов, экономика