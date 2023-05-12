Рейтинг@Mail.ru
Медведев прокомментировал уход России из некоторых международных договоров - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/dogovory-1871372197.html
Медведев прокомментировал уход России из некоторых международных договоров
Медведев прокомментировал уход России из некоторых международных договоров - РИА Новости, 12.05.2023
Медведев прокомментировал уход России из некоторых международных договоров
Судьба международных договоров, участие в которых Россия приостанавливает или прекращает, незавидная, у многих стран просто уйдет время, чтобы понять их... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:07
2023-05-12T17:07
политика
россия
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729516503_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_fc7c560fb0acadb2bb708bb304273a01.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Судьба международных договоров, участие в которых Россия приостанавливает или прекращает, незавидная, у многих стран просто уйдет время, чтобы понять их бесперспективность, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Не надо быть пророком, чтобы предсказать незавидную судьбу и других международных договоров, участие в которых мы сейчас приостанавливаем и прекращаем, просто у многих стран уйдет время, чтобы осознать бесперспективность уже деградировавших, в том числе по вине разного рода международных трибуналов, правовых механизмов, скажем прямо – туда им и дорога этим правовым механизмам", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230512/lavrov-1871218541.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729516503_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_3a5c180dd376ac68b8252a68778cc404.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, дмитрий медведев
Политика, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал уход России из некоторых международных договоров

Медведев: судьба международных договоров, участие в которых Россия прекращает, незавидная

© РИА Новости / Юлия Зырянова | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Юлия Зырянова
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Судьба международных договоров, участие в которых Россия приостанавливает или прекращает, незавидная, у многих стран просто уйдет время, чтобы понять их бесперспективность, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Не надо быть пророком, чтобы предсказать незавидную судьбу и других международных договоров, участие в которых мы сейчас приостанавливаем и прекращаем, просто у многих стран уйдет время, чтобы осознать бесперспективность уже деградировавших, в том числе по вине разного рода международных трибуналов, правовых механизмов, скажем прямо – туда им и дорога этим правовым механизмам", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Лавров назвал решения МУС в отношении России скандальными
Вчера, 10:25
 
ПолитикаРоссияДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала