https://ria.ru/20230512/dogovory-1871372197.html

Медведев прокомментировал уход России из некоторых международных договоров

Медведев прокомментировал уход России из некоторых международных договоров - РИА Новости, 12.05.2023

Медведев прокомментировал уход России из некоторых международных договоров

Судьба международных договоров, участие в которых Россия приостанавливает или прекращает, незавидная, у многих стран просто уйдет время, чтобы понять их... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T17:07

2023-05-12T17:07

2023-05-12T17:07

политика

россия

дмитрий медведев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Судьба международных договоров, участие в которых Россия приостанавливает или прекращает, незавидная, у многих стран просто уйдет время, чтобы понять их бесперспективность, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Не надо быть пророком, чтобы предсказать незавидную судьбу и других международных договоров, участие в которых мы сейчас приостанавливаем и прекращаем, просто у многих стран уйдет время, чтобы осознать бесперспективность уже деградировавших, в том числе по вине разного рода международных трибуналов, правовых механизмов, скажем прямо – туда им и дорога этим правовым механизмам", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230512/lavrov-1871218541.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, дмитрий медведев