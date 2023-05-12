https://ria.ru/20230512/dogovory-1871372197.html
Медведев прокомментировал уход России из некоторых международных договоров
Медведев прокомментировал уход России из некоторых международных договоров - РИА Новости, 12.05.2023
Медведев прокомментировал уход России из некоторых международных договоров
Судьба международных договоров, участие в которых Россия приостанавливает или прекращает, незавидная, у многих стран просто уйдет время, чтобы понять их... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:07
2023-05-12T17:07
2023-05-12T17:07
политика
россия
дмитрий медведев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Судьба международных договоров, участие в которых Россия приостанавливает или прекращает, незавидная, у многих стран просто уйдет время, чтобы понять их бесперспективность, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Не надо быть пророком, чтобы предсказать незавидную судьбу и других международных договоров, участие в которых мы сейчас приостанавливаем и прекращаем, просто у многих стран уйдет время, чтобы осознать бесперспективность уже деградировавших, в том числе по вине разного рода международных трибуналов, правовых механизмов, скажем прямо – туда им и дорога этим правовым механизмам", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230512/lavrov-1871218541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий медведев
Политика, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал уход России из некоторых международных договоров
Медведев: судьба международных договоров, участие в которых Россия прекращает, незавидная
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Судьба международных договоров, участие в которых Россия приостанавливает или прекращает, незавидная, у многих стран просто уйдет время, чтобы понять их бесперспективность, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Не надо быть пророком, чтобы предсказать незавидную судьбу и других международных договоров, участие в которых мы сейчас приостанавливаем и прекращаем, просто у многих стран уйдет время, чтобы осознать бесперспективность уже деградировавших, в том числе по вине разного рода международных трибуналов, правовых механизмов, скажем прямо – туда им и дорога этим правовым механизмам", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
Лавров назвал решения МУС в отношении России скандальными