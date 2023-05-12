https://ria.ru/20230512/diplomatiya-1871270440.html
Москва дорожит отношениями с Анкарой, заявил Песков
Москва дорожит отношениями с Анкарой, заявил Песков - РИА Новости, 12.05.2023
Москва дорожит отношениями с Анкарой, заявил Песков
Москва дорожит отношениями с Анкарой, поскольку та занимает очень ответственную, суверенную и продуманную позицию, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:54
2023-05-12T12:54
2023-05-12T13:19
москва
анкара (провинция)
в мире
россия
турция
дмитрий песков
кемаль кылычдароглу
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:241:3042:1952_1920x0_80_0_0_13bdf0fe886e57c9d216a5a19cf321b6.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Москва дорожит отношениями с Анкарой, поскольку та занимает очень ответственную, суверенную и продуманную позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы весьма и весьма дорожим нашими двусторонними отношениями с Турецкой Республикой, потому что Турецкая Республика до сих пор занимала очень ответственную суверенную и продуманную позицию по целому комплексу региональных и мировых проблем, с которыми мы сталкиваемся. И эта позиция весьма импонирует нам", - сказал Песков журналистам, комментируя слова кандидата в президенты Турции от оппозиционного "Народного альянса" Кемаля Кылычдароглу о России.По его словам, страна, которая высоко ценит двусторонние отношения, "тем более ничего не будет делать в отношении своего партнера".Пока в графике лидера РФ Владимира Путина нет разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, но при необходимости его можно организовать в течение нескольких часов, заявил Дмитрий Песков."Что касается телефонного разговора двух президентов, пока в графике нет, но при необходимости он может появиться в течение нескольких часов", - сказал Песков журналистам.Ранее СМИ со ссылкой на Twitter Кылычдароглу написали, что кандидат в президенты Турции "призвал Россию не вмешиваться в выборы республики".
https://ria.ru/20230429/aviasoobschenie-1868678605.html
https://ria.ru/20230507/turtsiya-1870300644.html
москва
анкара (провинция)
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_f32303b0f8c72f50d02841491942624c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анкара (провинция), в мире, россия, турция, дмитрий песков, кемаль кылычдароглу, владимир путин, народный альянс, политика
Москва, Анкара (провинция), В мире, Россия, Турция, Дмитрий Песков, Кемаль Кылычдароглу, Владимир Путин, Народный альянс, Политика
Москва дорожит отношениями с Анкарой, заявил Песков
Песков заявил, что Анкара занимает ответственную, суверенную и продуманную позицию