https://ria.ru/20230512/diplomatiya-1871270440.html

Москва дорожит отношениями с Анкарой, заявил Песков

Москва дорожит отношениями с Анкарой, заявил Песков - РИА Новости, 12.05.2023

Москва дорожит отношениями с Анкарой, заявил Песков

Москва дорожит отношениями с Анкарой, поскольку та занимает очень ответственную, суверенную и продуманную позицию, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:54

2023-05-12T12:54

2023-05-12T13:19

москва

анкара (провинция)

в мире

россия

турция

дмитрий песков

кемаль кылычдароглу

владимир путин

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Москва дорожит отношениями с Анкарой, поскольку та занимает очень ответственную, суверенную и продуманную позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы весьма и весьма дорожим нашими двусторонними отношениями с Турецкой Республикой, потому что Турецкая Республика до сих пор занимала очень ответственную суверенную и продуманную позицию по целому комплексу региональных и мировых проблем, с которыми мы сталкиваемся. И эта позиция весьма импонирует нам", - сказал Песков журналистам, комментируя слова кандидата в президенты Турции от оппозиционного "Народного альянса" Кемаля Кылычдароглу о России.По его словам, страна, которая высоко ценит двусторонние отношения, "тем более ничего не будет делать в отношении своего партнера".Пока в графике лидера РФ Владимира Путина нет разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, но при необходимости его можно организовать в течение нескольких часов, заявил Дмитрий Песков."Что касается телефонного разговора двух президентов, пока в графике нет, но при необходимости он может появиться в течение нескольких часов", - сказал Песков журналистам.Ранее СМИ со ссылкой на Twitter Кылычдароглу написали, что кандидат в президенты Турции "призвал Россию не вмешиваться в выборы республики".

https://ria.ru/20230429/aviasoobschenie-1868678605.html

https://ria.ru/20230507/turtsiya-1870300644.html

москва

анкара (провинция)

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, анкара (провинция), в мире, россия, турция, дмитрий песков, кемаль кылычдароглу, владимир путин, народный альянс, политика