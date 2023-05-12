Рейтинг@Mail.ru
Москва дорожит отношениями с Анкарой, заявил Песков - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 12.05.2023 (обновлено: 13:19 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/diplomatiya-1871270440.html
Москва дорожит отношениями с Анкарой, заявил Песков
Москва дорожит отношениями с Анкарой, заявил Песков - РИА Новости, 12.05.2023
Москва дорожит отношениями с Анкарой, заявил Песков
Москва дорожит отношениями с Анкарой, поскольку та занимает очень ответственную, суверенную и продуманную позицию, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:54
2023-05-12T13:19
москва
анкара (провинция)
в мире
россия
турция
дмитрий песков
кемаль кылычдароглу
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:241:3042:1952_1920x0_80_0_0_13bdf0fe886e57c9d216a5a19cf321b6.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Москва дорожит отношениями с Анкарой, поскольку та занимает очень ответственную, суверенную и продуманную позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы весьма и весьма дорожим нашими двусторонними отношениями с Турецкой Республикой, потому что Турецкая Республика до сих пор занимала очень ответственную суверенную и продуманную позицию по целому комплексу региональных и мировых проблем, с которыми мы сталкиваемся. И эта позиция весьма импонирует нам", - сказал Песков журналистам, комментируя слова кандидата в президенты Турции от оппозиционного "Народного альянса" Кемаля Кылычдароглу о России.По его словам, страна, которая высоко ценит двусторонние отношения, "тем более ничего не будет делать в отношении своего партнера".Пока в графике лидера РФ Владимира Путина нет разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, но при необходимости его можно организовать в течение нескольких часов, заявил Дмитрий Песков."Что касается телефонного разговора двух президентов, пока в графике нет, но при необходимости он может появиться в течение нескольких часов", - сказал Песков журналистам.Ранее СМИ со ссылкой на Twitter Кылычдароглу написали, что кандидат в президенты Турции "призвал Россию не вмешиваться в выборы республики".
https://ria.ru/20230429/aviasoobschenie-1868678605.html
https://ria.ru/20230507/turtsiya-1870300644.html
москва
анкара (провинция)
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_f32303b0f8c72f50d02841491942624c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анкара (провинция), в мире, россия, турция, дмитрий песков, кемаль кылычдароглу, владимир путин, народный альянс, политика
Москва, Анкара (провинция), В мире, Россия, Турция, Дмитрий Песков, Кемаль Кылычдароглу, Владимир Путин, Народный альянс, Политика
Москва дорожит отношениями с Анкарой, заявил Песков

Песков заявил, что Анкара занимает ответственную, суверенную и продуманную позицию

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Москва дорожит отношениями с Анкарой, поскольку та занимает очень ответственную, суверенную и продуманную позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы весьма и весьма дорожим нашими двусторонними отношениями с Турецкой Республикой, потому что Турецкая Республика до сих пор занимала очень ответственную суверенную и продуманную позицию по целому комплексу региональных и мировых проблем, с которыми мы сталкиваемся. И эта позиция весьма импонирует нам", - сказал Песков журналистам, комментируя слова кандидата в президенты Турции от оппозиционного "Народного альянса" Кемаля Кылычдароглу о России.
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
Россия и Турция договорились об увеличении объема авиаперевозок
29 апреля, 11:36
По его словам, страна, которая высоко ценит двусторонние отношения, "тем более ничего не будет делать в отношении своего партнера".
Пока в графике лидера РФ Владимира Путина нет разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, но при необходимости его можно организовать в течение нескольких часов, заявил Дмитрий Песков.
"Что касается телефонного разговора двух президентов, пока в графике нет, но при необходимости он может появиться в течение нескольких часов", - сказал Песков журналистам.
Ранее СМИ со ссылкой на Twitter Кылычдароглу написали, что кандидат в президенты Турции "призвал Россию не вмешиваться в выборы республики".
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
Чавушоглу прокомментировал заявления оппозиции о санкциях против России
7 мая, 12:24
 
МоскваАнкара (провинция)В миреРоссияТурцияДмитрий ПесковКемаль КылычдароглуВладимир ПутинНародный альянсПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала