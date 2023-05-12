https://ria.ru/20230512/deti-1871417618.html

Руденя: в лагерях Тверской области этим летом отдохнут 65 тысяч детей

Руденя: в лагерях Тверской области этим летом отдохнут 65 тысяч детей - РИА Новости, 12.05.2023

Руденя: в лагерях Тверской области этим летом отдохнут 65 тысяч детей

В Тверской области этим летом в 867 лагерях отдохнут более 65,6 тысячи детей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T19:42

2023-05-12T19:42

2023-05-12T19:42

тверская область

игорь руденя

тверская область

детский отдых

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ТВЕРЬ, 12 мая - РИА Новости. В Тверской области этим летом в 867 лагерях отдохнут более 65,6 тысячи детей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Готовность к летней оздоровительной кампании 2023 года была рассмотрена в пятницу на заседании правительства Тверской области."Дети - наши лучшие инвестиции. Мы видим благодарность, которая идёт от нашего подрастающего поколения в адрес всей Тверской области, старшего поколения", - привели в пресс-службе регионального правительства слова Рудени на заседании.Глава региона напомнил, что всем желающим детям из семей участников специальной военной операции должны быть предоставлены путевки в лагеря отдыха.Особое внимание в ходе летней оздоровительной кампании также будет уделено детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.Отдохнуть и набраться сил этим летом в регионе смогут 65,6 тысячи детей. В 2022 году в лагерях провели каникулы более 55 тысяч детей.Всего в 2023 году в Тверской области планируется работа 867 организаций отдыха, что на 231 больше, чем в прошлом году. Это 490 лагерей дневного пребывания, в том числе впервые открывающиеся в этом году на базе 38 организаций дополнительного образования, а также 317 лагерей труда и отдыха, 22 загородных и 38 палаточных лагерей, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230503/trudoustroystvo-1869468023.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область, детский отдых