https://ria.ru/20230512/decathlon-1871292174.html
В Минпромторге опровергли сообщения об уходе сети Decathlon из России
В Минпромторге опровергли сообщения об уходе сети Decathlon из России - РИА Новости, 12.05.2023
В Минпромторге опровергли сообщения об уходе сети Decathlon из России
Французская сеть Decathlon не заявляла о намерении продать бизнес в России, компания продает только 5 точек, которые не нужны ей для операционной деятельности,... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:47
2023-05-12T13:47
2023-05-12T13:47
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
экономика
виктор евтухов
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МИНСК, 12 мая - РИА Новости. Французская сеть Decathlon не заявляла о намерении продать бизнес в России, компания продает только 5 точек, которые не нужны ей для операционной деятельности, рассказал статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. "На сегодня Decathlon не заявлял о намерении продать бизнес. Всего у этой сети 25 магазинов и 1 склад в России в собственности, плюс 17 магазинов - в аренде. Владельцы бизнеса - иностранцы. Поэтому они, следуя закону, запросили разрешение на продажу 5 точек в некоторых регионах, так как эти магазины им не нужны для операционной деятельности. При этом основные магазины остаются у компании", - заявил он журналистам. Евтухов также уточнил, что на текущий момент одобрены четыре сделки на продажу, из них одна уже совершена и магазин продан. Кроме того, по его словам, Decathlon не так давно запрашивал разрешение на покупку двух магазинов, несмотря на то, что компания пока приостановила деятельность в стране. При этом ритейлер выплачивает зарплату сотрудникам и платит аренду - там, где имеют арендованные площади. На вопрос о том, кому продают данные магазин, замминистра ответил: "Бизнесу". "Это обычная хозяйственная сделка. У кого-то есть недвижимость, он хочет ее продать, другой - купить. Но так как это иностранная компания, она обязана запрашивать разрешение на сделку. Таких сделок тысячи проходят каждый день", - подчеркнул он. "Тем не менее всем компаниям такого плана, кто прекратил деятельность, закрыл магазины, но выплачивают зарплату и аренду, придется в конце концов определяться… Либо они открываются, продолжают работать, либо надо как-то от активов избавляться. Свято место пусто не бывает, желающих много продвигать бренды - прежде всего, отечественные - на этих площадях, а также бренды из дружественных стран, как это получилось на месте бывшей Zara. И это абсолютно нормально", - заключил Евтухов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, экономика, виктор евтухов
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, Экономика, Виктор Евтухов
В Минпромторге опровергли сообщения об уходе сети Decathlon из России
Минпромторг: Decathlon собирается продать пять точек в России, а не весь бизнес
МИНСК, 12 мая - РИА Новости. Французская сеть Decathlon не заявляла о намерении продать бизнес в России, компания продает только 5 точек, которые не нужны ей для операционной деятельности, рассказал статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
"На сегодня Decathlon не заявлял о намерении продать бизнес. Всего у этой сети 25 магазинов и 1 склад в России в собственности, плюс 17 магазинов - в аренде. Владельцы бизнеса - иностранцы. Поэтому они, следуя закону, запросили разрешение на продажу 5 точек в некоторых регионах, так как эти магазины им не нужны для операционной деятельности. При этом основные магазины остаются у компании", - заявил он журналистам.
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Евтухов также уточнил, что на текущий момент одобрены четыре сделки на продажу, из них одна уже совершена и магазин продан.
Кроме того, по его словам, Decathlon не так давно запрашивал разрешение на покупку двух магазинов, несмотря на то, что компания пока приостановила деятельность в стране. При этом ритейлер выплачивает зарплату сотрудникам и платит аренду - там, где имеют арендованные площади.
На вопрос о том, кому продают данные магазин, замминистра ответил: "Бизнесу". "Это обычная хозяйственная сделка. У кого-то есть недвижимость, он хочет ее продать, другой - купить. Но так как это иностранная компания, она обязана запрашивать разрешение на сделку. Таких сделок тысячи проходят каждый день", - подчеркнул он.
"Тем не менее всем компаниям такого плана, кто прекратил деятельность, закрыл магазины, но выплачивают зарплату и аренду, придется в конце концов определяться… Либо они открываются, продолжают работать, либо надо как-то от активов избавляться. Свято место пусто не бывает, желающих много продвигать бренды - прежде всего, отечественные - на этих площадях, а также бренды из дружественных стран, как это получилось на месте бывшей Zara. И это абсолютно нормально", - заключил Евтухов.