https://ria.ru/20230512/decathlon-1871292174.html

В Минпромторге опровергли сообщения об уходе сети Decathlon из России

В Минпромторге опровергли сообщения об уходе сети Decathlon из России - РИА Новости, 12.05.2023

В Минпромторге опровергли сообщения об уходе сети Decathlon из России

Французская сеть Decathlon не заявляла о намерении продать бизнес в России, компания продает только 5 точек, которые не нужны ей для операционной деятельности,... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:47

2023-05-12T13:47

2023-05-12T13:47

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

экономика

виктор евтухов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798211402_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4d97c1aa6db9c0e4a68cb552ebb0db3d.jpg

МИНСК, 12 мая - РИА Новости. Французская сеть Decathlon не заявляла о намерении продать бизнес в России, компания продает только 5 точек, которые не нужны ей для операционной деятельности, рассказал статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. "На сегодня Decathlon не заявлял о намерении продать бизнес. Всего у этой сети 25 магазинов и 1 склад в России в собственности, плюс 17 магазинов - в аренде. Владельцы бизнеса - иностранцы. Поэтому они, следуя закону, запросили разрешение на продажу 5 точек в некоторых регионах, так как эти магазины им не нужны для операционной деятельности. При этом основные магазины остаются у компании", - заявил он журналистам. Евтухов также уточнил, что на текущий момент одобрены четыре сделки на продажу, из них одна уже совершена и магазин продан. Кроме того, по его словам, Decathlon не так давно запрашивал разрешение на покупку двух магазинов, несмотря на то, что компания пока приостановила деятельность в стране. При этом ритейлер выплачивает зарплату сотрудникам и платит аренду - там, где имеют арендованные площади. На вопрос о том, кому продают данные магазин, замминистра ответил: "Бизнесу". "Это обычная хозяйственная сделка. У кого-то есть недвижимость, он хочет ее продать, другой - купить. Но так как это иностранная компания, она обязана запрашивать разрешение на сделку. Таких сделок тысячи проходят каждый день", - подчеркнул он. "Тем не менее всем компаниям такого плана, кто прекратил деятельность, закрыл магазины, но выплачивают зарплату и аренду, придется в конце концов определяться… Либо они открываются, продолжают работать, либо надо как-то от активов избавляться. Свято место пусто не бывает, желающих много продвигать бренды - прежде всего, отечественные - на этих площадях, а также бренды из дружественных стран, как это получилось на месте бывшей Zara. И это абсолютно нормально", - заключил Евтухов.

https://ria.ru/20230511/fortum-1870945594.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, экономика, виктор евтухов