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Американский разведчик раскрыл судьбу танков Challenger 2 на Украине - РИА Новости, 12.05.2023
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11:35 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/challenger-1871243168.html
Американский разведчик раскрыл судьбу танков Challenger 2 на Украине
Американский разведчик раскрыл судьбу танков Challenger 2 на Украине - РИА Новости, 12.05.2023
Американский разведчик раскрыл судьбу танков Challenger 2 на Украине
Российские войска уничтожат поставленные Лондоном Киеву танки Challenger 2, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:35
2023-05-12T11:35
в мире
украина
киев
скотт риттер
лондон
технологии
challenger 2 (танк)
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские войска уничтожат поставленные Лондоном Киеву танки Challenger 2, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.Он утверждает, что российские войска готовы противостоять любой западной технике, используемой украинской армией, и уничтожат ее. Риттер также добавил, что использование украинцами снарядов с обедненным ураном только навредит им еще больше, поскольку загрязнение территорий будет аналогично чернобыльской катастрофе.Накануне министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес сообщил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 прибыли на Украину.
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871211089.html
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в мире, украина, киев, скотт риттер, лондон, технологии, challenger 2 (танк)
В мире, Украина, Киев, Скотт Риттер, Лондон, Технологии, Challenger 2 (танк)
Американский разведчик раскрыл судьбу танков Challenger 2 на Украине

Американский разведчик Риттер: российские войска сожгут танки Challenger 2 на Украине

© Фото : Crown copyright / Sgt Russ Nolan RLCВоенные на танке Challenger 2
Военные на танке Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Фото : Crown copyright / Sgt Russ Nolan RLC
Военные на танке Challenger 2. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские войска уничтожат поставленные Лондоном Киеву танки Challenger 2, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
«

"Хорошая новость заключается в том, что у них всего 14 танков Challenger 2, и у них живучесть никакая. Как только они вступят в бой, их уничтожат. Танки Challenger 2 сожгут так же, как и любой другой украинский танк", — указал эксперт.

Он утверждает, что российские войска готовы противостоять любой западной технике, используемой украинской армией, и уничтожат ее. Риттер также добавил, что использование украинцами снарядов с обедненным ураном только навредит им еще больше, поскольку загрязнение территорий будет аналогично чернобыльской катастрофе.
Накануне министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес сообщил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 прибыли на Украину.
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В миреУкраинаКиевСкотт РиттерЛондонТехнологииChallenger 2 (танк)
 
 
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