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Американский разведчик раскрыл судьбу танков Challenger 2 на Украине
Американский разведчик раскрыл судьбу танков Challenger 2 на Украине - РИА Новости, 12.05.2023
Американский разведчик раскрыл судьбу танков Challenger 2 на Украине
Российские войска уничтожат поставленные Лондоном Киеву танки Challenger 2, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:35
2023-05-12T11:35
2023-05-12T11:35
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские войска уничтожат поставленные Лондоном Киеву танки Challenger 2, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.Он утверждает, что российские войска готовы противостоять любой западной технике, используемой украинской армией, и уничтожат ее. Риттер также добавил, что использование украинцами снарядов с обедненным ураном только навредит им еще больше, поскольку загрязнение территорий будет аналогично чернобыльской катастрофе.Накануне министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес сообщил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 прибыли на Украину.
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Американский разведчик раскрыл судьбу танков Challenger 2 на Украине
Американский разведчик Риттер: российские войска сожгут танки Challenger 2 на Украине