https://ria.ru/20230512/britaniya-1871185492.html

В Крыму предостерегли Британию от втягивания в конфликт на Украине

В Крыму предостерегли Британию от втягивания в конфликт на Украине - РИА Новости, 12.05.2023

В Крыму предостерегли Британию от втягивания в конфликт на Украине

Великобритания после поставки ракет на Украину сама рискует превратиться в опустошенную территорию, заявил вице-премьер крымского правительства – постпред... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T06:54

2023-05-12T06:54

2023-05-12T10:19

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георгий мурадов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Великобритания после поставки ракет на Украину сама рискует превратиться в опустошенную территорию, заявил вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов. Британия ранее заявила, что передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации — около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которые Украина считает своими, но не по "материковой" России. "После поставок англичанами Киеву снарядов с обедненным ураном для превращения Новороссии в непригодные для жизни земли и после оснащения бандеровцев британскими дальнобойными ракетами, нацеленными на российский Крым, английский остров сам рискует превратиться в опустошенную территорию", — сказал РИА Новости Мурадов.По его словам, официальный Лондон идет в авангарде, по сути, прямой неспровоцированной агрессии против России, защищающей в соответствии с принципами международного права свой народ от геноцида со стороны "неонацистского бандеровского режима"."Этот конфликт не имел никакого отношения к Великобритании. Хочется верить, что еще не все британцы лишились инстинкта самосохранения, которого, судя по всему, их пытаются лишить правящие англичанами иностранцы. Поберегли хотя бы корону, недавно с трудом натянутую на голову нового британского монарха", — подчеркнул постпред.

https://ria.ru/20230512/rakety-1871178027.html

https://ria.ru/20230511/challenger-1871073293.html

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украина, в мире, россия, георгий мурадов, великобритания